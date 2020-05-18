Война на Донбассе. Усиление обстрелов после заседания ТКГ и смертельная тренировка наших разведчиков

События на фронте на прошлой неделе в очередной раз подтвердили: как только на переговорах Трехсторонней контактной группы что-то идет не так, на Донбассе начинается обострение.

Вот и в этот раз, когда наши переговорщики поставили на место делегацию от "народных республик", продемонстрировав российские паспорта их "представителей", так резко выросло количество обстрелов. Однако благодаря тому, что последние пять лет передовые позиции нашей группировки заливались в бетон и всячески дооборудовались в инженерном отношении, то безвозвратных потерь от артиллерийских обстрелов нет, только раненные.

К сожалению, продолжают активно работать на фронте российские снайперские группы - на этой неделе ими был убит старший солдат Александр Карпика из состава 12-го отдельного полка оперативного обеспечения (прикомандирован к 30-й механизированной бригаде).

Несмотря на наличие достаточно большого количества в ВСУ снайперских комплексов и подготовленных стрелков, противопоставить этому террору со стороны противника фактически нечего. Дело в том, что начиная с лета прошлого года действует запрет от начальника Генерального штаба (на тот момент это был Руслан Хомчак) на действия подразделений Сил специальных операций на фронте. Причем не только за линией фронта, но и на прифронтовых территориях.

Кстати, именно из-за этого запрета на боевую работу "спецы" стали больше заниматься тренировками и отработкой различных элементов боевой работы. А тут, к сожалению, как и в авиации действует роковое правило - чем больше занимаешься в условиях, приближенных к боевым, тем больше риск гибели.

И подтверждением этого являются сразу два инцидента с гибелью весьма подготовленных бойцов, произошедшие в течение буквально одного месяца. Сначала 14 апреля на полигоне под Краматорском взорвался 82-мм миномет - тогда погиб один военнослужащий 3-го полка спецназа и еще восемь бойцов получили ранения разной степени тяжести. И вот 13 мая очередной несчастный случай - во время отработки десантирования с вертолета в воду с небольшой высоты погибли два военнослужащих 54-го отдельного разведывательного батальона.

Сразу после их гибели Главнокомандующий ВСУ опубликовал обращение, в котором пообещал, что этот и предыдущий инцидент станет предметом тщательного расследования. Но зная совковый менталитет нынешних генералов, которых больше интересуют покрашенные бордюры, скорее всего это может вылиться в полный запрет на выполнение учебных задач, в которых есть намек на травмоопасность.

Хотя ССО - это такой тонкий инструмент войны, эффективность которого зависит не от количества американских тепловизоров и современного вооружения, а именно от индивидуальной подготовки бойца.

Также это и повод для Хомчака проредить командный состав ССО - ведь не секрет, что ныне он строит офицерский корпус ВСУ что называется "под себя", изгоняя неудобных генералов и зачастую возвращая на службу тех, у кого до 2014 г. и в начале войны были, мягко говоря, темные пятна в служебной биографии.

К слову, на фоне постоянных разговоров о сокращении количества генералов в ВСУ, а также должностей для них, на днях звание генерал-майора получил Виталий Тюрин. И хотя сделано это указом президента, но вполне очевидно, что Зеленский в военных вопросах полностью полагается на мнение Хомчака, и такое назначение пролоббировано именно им. Интересно отметить, что по европейским стандартам такая должность - начальник института авиации и противовоздушной обороны Национального университета обороны Украины им. И. Черняховского - однозначно входит в число гражданских.

С другой стороны, Россия наращивает возможности своего оккупационного корпуса. Рядовыми стали сообщения от нашей разведки и ОБСЕ, что неконтролированный участок границы пересекают десятки эшелонов с боеприпасами и ГСМ. Практически не получают резонанса в информационной среде сообщения о массовом скоплении бронетехники на "полигонах" ОРДЛО.

Противник уже откровенно начал прощупывать нашу линию обороны. Иначе сложно объяснить, например, недавний случай, когда на позиции ВСУ в районе Новотроицкого выбралась раненая женщина. По ее версии, она хотела пройти по тропе мимо близлежащего закрытого на карантин пункта пропуска, но, переходя линию фронта, подорвалась на мине. Понятно, что эта версия выглядит крайне недостоверно, так как все местные прекрасно знают о наличии на прифронтовых территориях как с одной, так и с другой стороны обширного минного поля и многочисленных случаях подрыва гражданских, которые даже просто сходят или съезжают на обочину дороги.

Кроме того, после просмотра доступных фото- и видеоматериалов возникают неудобные вопросы, например, каким образом ее вытащили с минного поля и зачем завязали глаза, если это просто мирная жительница. В общем, на лицо спланированная провокация с той стороны, которая, к сожалению, для ее исполнительницы закончилась весьма печально - ее стопу спасти врачам не удалось.

Таким образом, можно говорить, что кардинального изменения позиции России к войне на Донбассе не предвидится, а значит, нас ждет очередное горячее лето под гул канонады крупнокалиберной артиллерии с продолжением снайперской и минной войны. При этом пока для военных не сформулировано никаких внятных задач такого позиционного противостояния, без малейших намеков на хотя бы минимальное продвижение вперед. Зато в тылу вовсю идут разговоры об очередных "зонах разведения" с фактической потерей очередных километров нашей территории.