«Обострение» в Минске: Почему у Зеленского вспомнили об имуществе в ОРДЛО

Роман Федюк / Depo.ua

Имущественные и налоговые претензии к ОРДЛО со стороны Украины являются вполне оправданными. Вопрос только в том, на какие уступки Банковая согласится пойти в обмен на гипотетическое возвращение активов донецких олигархов.

Вчерашнее заседание контактной группы с участием "обновленной" украинской делегации, на первый взгляд, ничем особо не отличалось от всех предыдущих.

Стороны поговорили о том, как важно и нужно выполнить решения лидеров "нормандской четверки", принятые в Париже, и снизить уровень насилия на линии соприкосновения. В связи с чем было даже назначено внеочередное заседание профильной группы. Поговорили о предстоящих обменах пленными и о новых КПП, на открытии которых все вроде как настаивают, но которые все почему-то не открываются.

Представители специальной миссии ОБСЕ отчитались об успехах в сфере разминирования. А украинцы отметили необходимость свободного доступа этих самых представителей ко "всей территории Украины" - то есть и к ОРДЛО. В очередной раз напомнив представителям "республик" об их статусе.

Претензии со стороны России относительно невысоких темпов изменения украинского законодательства относительно Донбасса также прозвучали. Представитель страны-агрессора на переговорах ТКГ Борис Грызлов даже предложил внести в протокол обязательства Украины в течение недели представить проект об интеграции "формулы Штайнмайера" в закон о местном самоуправлении на Донбассе. Но украинская делегация от этого "блестящего предложения" отказалась.

Приятной новостью можно считать тот факт, что расширение украинской делегации, кажется, привело к попаданию в переговорный процесс людей, которые без пиетета относятся к "миру-мирству" с представителями "власти" ОРДЛО. Настолько, что тот же Грызлов по итогам встречи заявил, что обстановка на заседаниях подгрупп обострилась из-за нового состава украинских делегатов. Некоторые из которых продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса".

Поэтому в сухом остатке вся вчерашняя встреча выглядела, как очередная серия долговременного и немного абсурдного сериала, который продолжается в Минске уже далеко не первый год, и фактически не способен не только реально посодействовать прекращению войны, но даже предложить в этой сфере что-то реально новое.

За одним исключением. На вчерашней встрече представители Украины в экономической группе вдруг заговорили о необходимости вернуть налогообложение и системы расчетов в ОРДЛО в границы украинского правового поля.

И тем дело не ограничилось - украинская сторона также отметила, что следует немедленно осуществить "верификацию имущества Украины" - да еще и с привлечением к делу международных партнеров.

С какой-то точки зрения, это требование представляется вполне логичным. Фактически похищенная сепаратистами и их российскими кураторами промышленность оккупированных районов Донбасса - это серьезная и очевидная тема для разговора.

Но в этом месте возникает несколько вполне логичных вопросов. Начиная от авторства идеи о верификации - и заканчивая тем, что подразумевается под "имуществом Украины" - именно государственная собственность или имущество отдельных украинских компаний?

Впрочем, даже когда речь идет о частных активах - и все мы знаем, чьи именно частные активы в наибольших объемах "национализироовали" сепаратисты - в попытке их вернуть тоже нет никакой измены.

А реальная проблема может заключаться лишь в том, что "верификация", а в отдаленной перспективе - и возвращение этого имущества может стать одним из ключевых требований украинской делегации. В обмен на выполнение которого Банковая тоже будет готова на большие или меньшие уступки.

Проще говоря, в воздухе повис вопрос о том, не станут ли политические и национальные интересы Украины заложниками во время торга за активы того же Ахметова. За ответом, который команда Зеленского даст на этот вопрос, стоит внимательно проследить.