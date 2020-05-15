За завесой «Одноклассников». Как Банковая помогает российскому бизнесу под прикрытием санкций

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

То, что Зеленский или руководитель его Офиса не пожелали объяснить чувствительные изменения в санкционных списках до их подписания - весьма характерная деталь.

В последнее время, в преддверии истечения срока блокировки российских соцсестей (3 года), о потребности продлить запрет на работу подконтрольных ФСБ специфических инструментов "диалога" не говорил разве что ленивый. И вот 14 мая Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против "Вконтакте" и "Одноклассники", а вместе с ними переутвердил с небольшими изменениями длинные списки физических и юридических лиц, попадающих под действие санкций.

Понятно, что у Зеленского не было иного выбора, и дело тут не в реакции оппозиционных партий или патриотической общественности. Непродление части санкций теоретически могло стать уступкой Москве как результат серьезного прогресса в переговорах по Донбассу, а поскольку ничего подобного не наблюдалось и не наблюдается, то просто так сбрасывать козыри с руки - было бы признаком крайней неадекватности не только в глазах Кремля, но и наших западных партнеров.

Между тем о качестве диалога Зе-власти с Россией лучше судить отнюдь не по формальным санкциям. Речь об ускорившемся возвращении российского бизнеса в Украину, которое началось через несколько месяцев после вступления Зеленского в должность.

Старт процессу дал шоу-бизнес. 9-10 ноября в Национальном дворце "Украина" в Киеве спел Валерий Меладзе. 30 ноября - Лайма Вайкуле. К весне единичные случаи стали системой (которую сломал коронакризис).

Еще одно знаковое событие - приезд в Киев Бориса Баума. Бывший топ-менеджер VS Energy, владеющей в Украине несколькими облэнерго, и принадлежащей российским бизнесменам Бабакову, Гинеру и Воеводину, известным как лидеры «Лужниковской» группировки, он еще летом начал тесно общаться с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, а затем и с замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко. Тогда СМИ связали его появление в Украине с интересом букмекерских контор, в которых присутствует российский капитал, к легализации игорного бизнеса в Украине. Поговаривали о деятельном участии Баума в подготовке соответствующего законопроекта (за который так и не нашлось голосов).

Позже в Офисе президента Зеленского доверили Бауму еще одно направление - сбор средств украинского бизнеса в фонд борьбы с коронавирусом. Такое поручение свидетельствует о высоком уровне доверия к бизнесмену со стороны Зеленского, который 16 января даровал ему украинское гражданство.

Но вернемся к президентскому санкционному указу. Определенно представляют интерес изменения, внесенные в санкционные списки. Во-первых, указ Зеленского, утвердивший решение СНБО, восстанавливает доступ российского программного обеспечения в украинские бизнес-структуры и госорганы. Больше всего повезло российскому производителю корпоративной информационной системы "Парус" - корпорации с одноименным названием: девять ее юрлиц "выпали" из санкционного списка.

Также от санкций освободили еще три компании IT-сферы. ООО "Сапран Украина" было связано с российской компанией "Сапран Групп", специализирующейся на внедрении IТ-решений для бизнеса на платформах SAP, Qlik, PROGNOZ. Компания "Монт УА" - занималась предоставлением услуг IT-консалтинга и продаж программного компьютерного обеспечения; ее название созвучно с российским дистрибьютором ПО "MONT", которая ранее была представлена в Украине. ООО "ГИСИНФО" - занимается геоинформационными системами, в частности, геодезической информационной системой "Геопроект 5". В свое время российская компании "КБ Панорама" указывала ее в качестве своего представительства в Украине. Сама "КБ Панорама" тесно сотрудничает с Минобороны РФ, ГРУ, ФСБ.

Что касается физлиц, то санкции сняли с российского предпринимателя Карена Григоряна, с ним связывают группы компаний "Кремнийполимер" и "Корона-2000". Ему составил компанию российский бизнесмен Сергей Токарев, владеющий аутсорсинговой компанией Lucky Labs. Наконец, снова вольно чувствовать себя в Украине может крупный российский олигарх Алексей Федорычев, владелец группы компаний Fedcom-ТІС и старший партнер бизнесмена Андрея Ставницера. Федорычев в 2018 году был обьявлен в розыск НАБУ с обвинениями в краже у ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" $61 млн, причем обвинения никто не снимал, что делает ситуацию еще более пикантной.

"Вишенкой на торте" можно назвать снятие указом санкций с нескольких граждан Украины, которые помогали проводить "выборы" в "ЛДНР", а также с внучки Бенито Муссолини Алессандры, которую называют агентом влияния Путина в Италии.

Теперь, когда СМИ добрались до подробностей указа Зеленского от 14 мая, в Офисе президента почти наверняка начнут придумывать объяснения принятым решениям постфактум. А то, что Зеленский или руководитель его Офиса не пожелали объяснить чувствительные изменения в санкционных списках до их подписания - весьма характерная деталь...