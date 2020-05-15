Финансовые новости
- |
- 15.05.20
- |
- 22:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
За завесой «Одноклассников». Как Банковая помогает российскому бизнесу под прикрытием санкций
18:14 15.05.2020 |
То, что Зеленский или руководитель его Офиса не пожелали объяснить чувствительные изменения в санкционных списках до их подписания - весьма характерная деталь.
В последнее время, в преддверии истечения срока блокировки российских соцсестей (3 года), о потребности продлить запрет на работу подконтрольных ФСБ специфических инструментов "диалога" не говорил разве что ленивый. И вот 14 мая Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против "Вконтакте" и "Одноклассники", а вместе с ними переутвердил с небольшими изменениями длинные списки физических и юридических лиц, попадающих под действие санкций.
Понятно, что у Зеленского не было иного выбора, и дело тут не в реакции оппозиционных партий или патриотической общественности. Непродление части санкций теоретически могло стать уступкой Москве как результат серьезного прогресса в переговорах по Донбассу, а поскольку ничего подобного не наблюдалось и не наблюдается, то просто так сбрасывать козыри с руки - было бы признаком крайней неадекватности не только в глазах Кремля, но и наших западных партнеров.
Между тем о качестве диалога Зе-власти с Россией лучше судить отнюдь не по формальным санкциям. Речь об ускорившемся возвращении российского бизнеса в Украину, которое началось через несколько месяцев после вступления Зеленского в должность.
Старт процессу дал шоу-бизнес. 9-10 ноября в Национальном дворце "Украина" в Киеве спел Валерий Меладзе. 30 ноября - Лайма Вайкуле. К весне единичные случаи стали системой (которую сломал коронакризис).
Еще одно знаковое событие - приезд в Киев Бориса Баума. Бывший топ-менеджер VS Energy, владеющей в Украине несколькими облэнерго, и принадлежащей российским бизнесменам Бабакову, Гинеру и Воеводину, известным как лидеры «Лужниковской» группировки, он еще летом начал тесно общаться с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, а затем и с замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко. Тогда СМИ связали его появление в Украине с интересом букмекерских контор, в которых присутствует российский капитал, к легализации игорного бизнеса в Украине. Поговаривали о деятельном участии Баума в подготовке соответствующего законопроекта (за который так и не нашлось голосов).
Позже в Офисе президента Зеленского доверили Бауму еще одно направление - сбор средств украинского бизнеса в фонд борьбы с коронавирусом. Такое поручение свидетельствует о высоком уровне доверия к бизнесмену со стороны Зеленского, который 16 января даровал ему украинское гражданство.
Но вернемся к президентскому санкционному указу. Определенно представляют интерес изменения, внесенные в санкционные списки. Во-первых, указ Зеленского, утвердивший решение СНБО, восстанавливает доступ российского программного обеспечения в украинские бизнес-структуры и госорганы. Больше всего повезло российскому производителю корпоративной информационной системы "Парус" - корпорации с одноименным названием: девять ее юрлиц "выпали" из санкционного списка.
Также от санкций освободили еще три компании IT-сферы. ООО "Сапран Украина" было связано с российской компанией "Сапран Групп", специализирующейся на внедрении IТ-решений для бизнеса на платформах SAP, Qlik, PROGNOZ. Компания "Монт УА" - занималась предоставлением услуг IT-консалтинга и продаж программного компьютерного обеспечения; ее название созвучно с российским дистрибьютором ПО "MONT", которая ранее была представлена в Украине. ООО "ГИСИНФО" - занимается геоинформационными системами, в частности, геодезической информационной системой "Геопроект 5". В свое время российская компании "КБ Панорама" указывала ее в качестве своего представительства в Украине. Сама "КБ Панорама" тесно сотрудничает с Минобороны РФ, ГРУ, ФСБ.
Что касается физлиц, то санкции сняли с российского предпринимателя Карена Григоряна, с ним связывают группы компаний "Кремнийполимер" и "Корона-2000". Ему составил компанию российский бизнесмен Сергей Токарев, владеющий аутсорсинговой компанией Lucky Labs. Наконец, снова вольно чувствовать себя в Украине может крупный российский олигарх Алексей Федорычев, владелец группы компаний Fedcom-ТІС и старший партнер бизнесмена Андрея Ставницера. Федорычев в 2018 году был обьявлен в розыск НАБУ с обвинениями в краже у ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" $61 млн, причем обвинения никто не снимал, что делает ситуацию еще более пикантной.
"Вишенкой на торте" можно назвать снятие указом санкций с нескольких граждан Украины, которые помогали проводить "выборы" в "ЛДНР", а также с внучки Бенито Муссолини Алессандры, которую называют агентом влияния Путина в Италии.
Теперь, когда СМИ добрались до подробностей указа Зеленского от 14 мая, в Офисе президента почти наверняка начнут придумывать объяснения принятым решениям постфактум. А то, что Зеленский или руководитель его Офиса не пожелали объяснить чувствительные изменения в санкционных списках до их подписания - весьма характерная деталь...
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|За завесой «Одноклассников». Как Банковая помогает российскому бизнесу под прикрытием санкций
|«Настоящий кризис будет осенью». Игорь Мазепа о карантине, бизнесе олигархов и бюджете
|Социальный лифт сломался: Как Зеленский потерял шанс найти качественные кадры на местах
|Столар и Кличко: Зачем ОПЗЖ канал о ямах на столичных дорогах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Банки опускают доллар на межбанке, но готовятся к новому кризису
|Имитация справедливости или зачистка: Почему в «ДНР» арестовали фигуранта дела о сбитом «Боинге»
|Навстречу выборам в ОРДЛО. Как Ермак продолжает выполнять план Козака по Донбассу
|Иллюзорное монобольшинство: Почему Зеленскому пора признать свою ошибку со «слугами»
|Технология на выборы: Кого Тищенко и Банковая снова хотят «сделать вместе»
|Доллару дают плавно скатываться на межбанке все ниже
Это интересно
|Новый Kia Sorento получит «вторую пару глаз»
|Сейчас лишь телевизоры Samsung и LG могут воспроизводить видео 8K в YouTube
|В Великобритании создается новая гравитационная система накопления энергии
|Mercedes-Benz CLS впервые получил 1,5-литровый мотор
|Заднеприводный Lamborghini Huracan Evo сбросил крышу
|Microsoft инвестирует $ 1,5 млрд в строительство дата-центра в Италии
|BMW не собирается ограничивать мощность своих моделей