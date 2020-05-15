Социальный лифт сломался: Как Зеленский потерял шанс найти качественные кадры на местах

Юрій Васильченко / Depo.ua

По словам председателя партии "Слуга народа" Корниенко, социальный лифт показывает себя "не всегда хорошо". Поэтому кандидатов на местные выборы от партии власти будут выбирать иначе. Оградит ли это от политической коррупции после избрания этих замечательных людей в местные советы?



"Много проблем с кадрами. Это - главная проблема. Мы сделали выводы из существующего "лифта", и я думаю, что это не всегда хорошо. На местных выборах будет нечто вроде рекомендательной системы. Типа праймериз, но как-то по совету, потому что люди охотно рекомендуют другим, но почему-то когда сами подаются, то качество хуже получается", - рассказал Корниенко "Обозревателю". Как на деле будет работать эта схема, пока неизвестно. Однако, со слов нардепа и главного пиарщика "зеленых" уже понятно, что будет трансформирована и технология "новых лиц". "Где будут люди с политическим опытом. Если человек был 10 лет назад заместителем председателя какой-то местной партии, то, понятное дело, что нужно проверить. Если это какая-то "Коммунистическая партия" или "Партия регионов", то больше вопросов. Здесь надо смотреть по каждому случаю", - заявил он. При этом он подчеркнул, что все-таки желательно, чтобы мэры были управленцами или предпринимателями но без политического опыта - мол, это поможет избежать коррупционных скандалов.

Напомним, в начале мая глава Офиса президента Андрей Ермак предложил руководителям областей ввести должности заместителей по работе с талантливой молодежью, которые могут заняться "формированием списка амбициозных молодых и профессиональных людей из областей для работы на государство". В ответ министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что поиск кадрового резерва начался два месяца назад, руководство областей предоставило список из почти 300 потенциальных кандидатов, но среди них только несколько десятков человек отвечали требованиям. То есть, получается, только несколько десятков человек из предложенных способны к управленческой работе. В это можно поверить, ведь, и это касается не только регионов, у нас выросло поколение излишне амбициозных людей, которые на самом деле являются полными профанами во всем, кроме критики деятельности других.

Но если нет возможности отобрать эффективных управленцев в исполнительную власть, а это не так уж и много людей, то откуда "слуги" будут брать людей в свои предвыборные списки? А Зе-команде, как партии власти, нужно покрыть все избирательные округа. Плюс - везде выдвинуть своих представителей в мэры. Это - сотни кандидатов! Какого они будут качества?

Одной из "фишечек" "зеленой" власти был именно кадровый лифт. Пожалуй, это многим поначалу нравилось, потому что народными депутатами и чиновниками стали люди, о связи которых с олигархами на момент избрания или включения в состав Кабмина рядовые избиратели не знали. Это были просто парни и девушки из ниоткуда, которые за все хорошее и против всего плохого. Впоследствии избиратели узнали, что им, мягко говоря, сказали не всю правду. Однако, даже несмотря на это, ничто не мешало ответственным за региональную политику на Банковой - господину Трофимову, ответственным за пиар "слугам", тому же господину Корниенко - заниматься подбором и продвижением потенциальных лидеров общественного мнения в регионах. Вокруг которых должен формироваться костяк предвыборного списка на предстоящих выборах в местные органы власти. Но это сделано не было, и время потеряно. Теперь Корниенко жалуется на нехватку качественных кадров. Просто смешно.

Еще один очень важный момент. В составе Зе-фракции десятки депутатов-мажоритарщиков. Кто из них на сегодняшний день способен бросить вызов действующим мэрам? Нет, амбиции такие у них есть, но мы о реальной борьбе за должности. Единицы. Поэтому можно предположить, что праймериз, о котором говорит председатель партии "слуг", это будет просто квотный принцип, когда в списки попадут чьи-то друзья, помощники, любовники и любовницы, эту гвардию ноунеймов разбавят определенным количеством опытных фигур. Из тех, кого рекомендуют более высокие по статусу, отберут лиц без откровенных траблов в биографиях, и преподнесут избирателям как команду. И это даже во множестве случаев снова может сработать, потому что украинцы от выборов до выборов ходят по одним и тем же граблям.

Однако проблема значительно глубже, чем просто взять 40% поддержки, на которые надеется Корниенко. Потому что приведенные под партийным брендом фактически "чужие" депутаты - огромный риск политической коррупции на местах, "слияния" под интересы региональных элит, что, в конечном итоге, сыграет против самой партии власти. Где, похоже, до сих пор не выработали стратегии по управлению государством.