Банки опускают доллар на межбанке, но готовятся к новому кризису

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

14 мая доллар опустился на 3 копейки и пробил психологическую отметку - межбанк закрылся в рамках 26,66-26,68 грн/$. На наличном рынке средние цены остались на вчерашнем уровне: на продаже в рамках 26,90-27,0 грн/$, на покупке - 26,55-26,70 грн/$.

"В кассах очень спокойно. На оптовом наличном рынке расценки держатся в рамках 26,78-26,83 грн/$. Существенного спроса на валюту со стороны населения не наблюдается. Долларовая банкнота в среднем стоит 0,2% суммы", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Межбанк снова сдулся. Объем торгов сократился со вчерашних $170 млн до $85 млн. На рынке не заметили крупных игроков: ни Нацбанка на покупке доллара, ни НАК "Нафтогаз" на продаже.

"Сегодняшние безналичные торги прошли в спокойном русле при умеренной активности банков. Преимущественно наблюдалось равновесие спроса и предложения, потому котировки целый день были стабильными", - прокомментировал настроения директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Безналичный рынок полностью принадлежал экспортерам и импортерам, банки не проявляли активности по покупкам доллара на валютную позицию (себе на баланс). Доля спекулятивных сделок была минимальной, в казначействах снова жаловались на низкую активность торгов и крошечные заработки.

Говорят, что поэтапное снятие карантинных ограничений не выливается в финансовую активизацию компаний и людей. Их сделки находятся на минимальном уровне, движений по счетам почти нет. Аналитики уже сейчас говорят о новой волне банковского и экономического кризиса через несколько месяцев.

"Активизации бизнеса не ощущается, в первую очередь, из-за низкого спроса на товары и услуги. У многих людей нет средств и работы, а те, у кого они есть стараются тратить минимально, посколько не уверены в завтрашнем дне. Это касается и экономики страны в целом и банков в частности. 20% работников банков совсем скоро окажется на улице, а если Нацбанк начнет очистку рынка небанковских финучреждений, то будут закрытия и там. Финансовый сегмент будет сворачиваться, и мы получим новый кризис. Кстати, некоторые это уже понимают, и создают/покупают сейчас финансовые компании, чтобы перекупать у банков кредитные портфели, и зарабатывать на этом", - отметил Василий Невмержицкий.

Эксперты не верят в быстрое восстановление финансового рынка и экономики даже после окончания карантина. Ведь сильно сокращаются или обнуляются заказы для производителей из-за уменьшения спроса на товары со стороны потребителей. Платить нечем, экономику очень медленно насыщают деньгами.

Чтобы не говорили власти, коммерческие банки боятся кредитовать бизнес. Опасаются усугубления экономического кризиса, для которого видят предпосылки. Опасаются резкого роста кредитных невозвратов, который наша банковская система пережила в 2014-2017 годы, и до сих пор с ним не справилась. С 2018 года доля неработающих кредитов сократилась с 54,5 до 48,9%, однако не приблизилась к мировым уровням (до 10%).

"Ориентировочно новый кризис ждет всех в конце лета - в начале осени. А если к тому времени пойдет рост заболеваемости по COVID-19, то экономика окажется на пике спада. Поэтому банковская система будет уже сейчас перестраиваться, реорганизовываться и оптимизироваться", - считает Невмержицкий.

Активизация валютного рынка ожидается по мере появления на торгах крупных игроков. Казначеи продолжают ждать новых продаж НАК "Нафтогаз", а также новых крупных порций рефинансирования Нацбанка.

Пока этого всего нет, прогнозируют дальнейшее плавное укрепление гривны. Завтра на межбанке ждут рабочий диапазон в рамках 26,63-26,65 грн/$.