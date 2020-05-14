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Имитация справедливости или зачистка: Почему в «ДНР» арестовали фигуранта дела о сбитом «Боинге»
22:18 14.05.2020 |
Подозреваемого в деле о сбитом боевиками "Боинге" Леонида Харченко не "защищают от украинских спецслужб". Скорее, его готовят либо к "альтернативному следствию", либо к тихой ликвидации.
Новость о задержании Леонида Харченко, одного из ключевых фигурантов по делу о сбитом малазийском "Боинге", стало неожиданностью. Ведь боевик спокойно и комфортно жил много лет после трагедии в "ДНР", успел дослужиться до подполковника, свободно катался по России (и некоторое время даже пожил в Ростове-на-Дону).
Тот факт, что он был одним из четырех фигурантов в судебном процессе в отношении сбитого над Донбассом малазийского "Боинга", казалось бы, не должен был для него значить ровным счетом ничего. Ведь и убийца Литвиненко Луговой, и "солсберецкие туристы", и "вагнеры", которые совершали бесчеловечные военные преступления в Сирии и на Донбассе - все они прекрасно чувствуют себя в путинской России, ведут сытую жизнь, получают государственные награды, и даже избираются в Госдуму.
А вот Харченко - взяли и посадили.
И можно не сомневаться в том, что задержали его в связи с событиями касательно "Боинга". Потому что "участие в незаконном обыске" и "незаконное хранение оружия" - а именно таким был формальный повод для задержания - это явно не те проступки, за которые обвешанный "медалями" руководитель отдела в "ГРУ ДНР" может загреметь за решетку.
Вариантов относительно того, для чего "закрыли" Харченко, существует много. Один из них, "оптимистичный", распространяют то ли друзья экс-боевика, то ли, более вероятно, ДНР-овские пропагандисты. Согласно с этим вариантом, Харченко арестовали для того, чтобы исключить его похищение украинскими спецслужбами. В вероятность этой версии как-то не очень верится. Конечно, "ДНР" - место нетривиальное, и методы работы местных контрразведчиков могут быть весьма специфическими, но обычно офицерам не самого низкого ранга для защиты от вражеской диверсии дают охрану, а не сажают их в тюрьму. Тем более что такой ценный кадр вполне могли вывезти на Россию. Но случилось то, что случилось.
Однако более реалистичными предположениями относительно причин ареста экс-боевика кажутся радикально другие сценарии.
Если начать опять-таки с более оптимистичного варианта, то Харченко "закрыли" для имитации "следствия" над ним.
Идею участия России в следствии относительно сбитого "Боинга" сейчас активно лоббирует российская Генпрокуратура. После "украинских самолетов сбивших "Боинг", после "ракеты со стороны украинского села", после "таких ракет, как сбили "Боинг", на вооружении у России нет". После мутного потока фейков, российская прокуратура в этом году снова подавала запрос нидерландам по поводу "совместного расследования" - и раскритиковала Амстердам за отсутствие желания сотрудничать в этом деле.
Поэтому, вероятно, задержание Харченко - это и есть начало процесса исконно российского расследования сбития "Боинга".
Нет, понятно конечно, что виновным Харченко никто не признает. Но и так сразу, с ходу заявить о его невиновности тоже как-то неубедительно.
Поэтому боевика задержат, несколько раз допросят, после чего состряпают какое-то подобие дела с "железобетонными" оправдывающими аргументами.
И тогда против Харченко будет якобы два дела. Одно, в Нидерландах, закончится обвинением и приговором. А второе, в очередном Басманном суде - полным и безоговорочным оправданием. Такое себе лицо Фемиды времен постправды.
Это если Харченко повезет. А в другом случае через несколько недель с ним случится какая-то неприятность. Возможно - ссора с другим обитателем СИЗО. Возможно - модная ныне болезнь, которая по местам лишения свободы и действительно сильно свирепствует. Но в результате, каким бы ни стал приговор суда в Нидерландах, вопрос об экстрадиции данного конкретного фигуранта дела не возникнет никогда. Другим участвующим в деле транспортировки и использования "Бука", наверное, тоже следует быть готовыми к подобному развитию событий. Ну, за исключением нескольких с очень весомыми погонами - либо рабочим кабинетом в Кремле.
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