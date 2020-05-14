Навстречу выборам в ОРДЛО. Как Ермак продолжает выполнять план Козака по Донбассу

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Украину медленно, но уверенно двигают к прямым переговорам с ОРДЛО. Очередной такой сдвиг произошел 13 мая. В Берлине побывал замруководителя администрации Путина Дмитрий Козак. Он провел там "консультации по урегулированию конфликта на востоке Украины".

О чем договорился Козак в Берлине

По возвращении в Москву он похвастался этими переговорами, выступив в эфире телеканала "Россия-24". По словам Козака, он встретился в Берлине с неким помощником канцлера Ангелы Меркель. "Это были двусторонние консультации, оценка текущей ситуации и взгляд на будущее", - пояснил он.

О результатах он рассказал так: "Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в нормандском формате, и в Трехсторонней контактной группе в Минске. Будут даны соответствующие сигналы". И далее добавил конкретики: "Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта в Украине, по решению множества непростых задач, которые требуют решения во взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины в нормандском формате". Конкретные решения, напомнил Козак, должны приниматься в рамках ТКГ или нормандского формата.

Итак, по словам Козака, Москва и Берлин "достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях". И теперь, как можно понять, они будут совместно давить на представителей Украины и "представителей Донбасса", чтобы принудить их договориться между собой. То есть Москва уже как бы не является стороной конфликта, а стала посредником типа Берлина - и вместе с Берлином принуждает к миру Украину и ОРДЛО.

Конечно, можно было бы назвать это просто фантазиями Козака. Но тут есть две проблемы. И они свидетельствуют в пользу версии о том, что Берлин действительно сливает украинские интересы, причем с ведома и молчаливого согласия Киева - или, скорее, при его соучастии.

Во-первых, со стороны Киева не последовало никаких гневных заявлений насчет переговоров об Украине, которые прошли за спиной Украины. Наоборот, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на следующий день заявил о том, что в Киеве знали о том, что Козак отправится в Берлин. "Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел", - сказал Кулеба, из чего можно заключить, что на тот момент, по прошествии суток, он еще ничего не знал о результатах переговоров Козака в Берлине.

Во-вторых, со стороны Берлина не последовало никаких опровержений или уточнений в ответ на заявления Козака. Поначалу реакция Берлина вообще отсутствовала. Как говорится, "словно воды в рот набрали". А когда российский "Интерфакс" попросил подтвердить факт визита Козака, в немецком правительстве заявили, что они не комментируют рабочие визиты и встречи.

Впрочем, Берлину все же пришлось признать, что визит Козака состоялся. Дело в том, что Козак входит в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в ЕС в связи с оккупацией Россией украинских территорий. На запрос "Интерфакса", каким образом Козака пустили в Германию вопреки международным санкциям, в немецком правительстве ответили: "В Европейском Союзе на случай запрета на въезд есть определенные исключения и процедура... Исключения составляют, например, переговоры о разрешении конфликта на востоке Украины. Этих правил придерживаются".

Как видим, в Берлине фактически признали, что Козак побывал там для переговоров по Донбассу, потому его и пустили вопреки санкциям. Однако не нужно торопиться обвинять Берлин в предательстве украинских интересов и сговоре с Москвой за спиной Киева. Очень похоже на то, что сначала был сговор Кремля с Банковой.

О чем сговорились Кремль и Банковая

Напомним основные этапы этого сговора. 24 января Путин назначил Козака на должность замруководителя своей администрации - специально для того, чтобы тот курировал отношения с Украиной и переговоры по Донбассу. 11 февраля Владимир Зеленский назначил руководителем своего офиса Андрея Ермака, который до того курировал отношения с Россией и переговоры по Донбассу. Таким образом было создано формальное основание для регулярных переговоров Козака и Ермака без участия посредников (напомним, в минском формате переговоров третья сторона - это ОБСЕ, а в нормандском формате посредниками между Москвой и Киевом выступают Берлин и Париж).

Уже 1 марта Ермак и Козак встретились в Минске. А 11 марта они оба поставили в Минске свои подписи под протоколом заседания ТКГ, где был договорено на очередном заседании ТКГ (25 марта 2020 г.) подписать решение ТКГ об учреждении Консультативного совета "после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и Федеративной Республики Германия". В тексте решения говорится, что в Консультативный совет входят с правом решающего голоса 10 представителей Украины и 10 представителей ОРДЛО, а также с совещательным голосом по одному представителю ОБСЕ, России, Германии и Франции.

Напомним также и то, что новость об этом решении вызвала в Украине бурю возмущений. Действительно, оно представляет собой именно признание Украиной субъектности ОРДЛО и готовности вести с ОРДЛО прямые переговоры, в которых Россия участвовала бы в статусе гаранта-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Очередное заседание ТКГ прошло 24-26 марта в режиме видеоконференции (по причине карантина). Анонсированное решение там не было подписано, Консультативный совет с ОРДЛО не был учрежден.

И все, кто возмущался, успокоились, понадеявшись, что это именно их возмущения вынудили Зеленского включить заднюю и дать указание Ермаку отказаться от прежних планов.

Это были наивные надежды. Уже вскоре Ермак самодовольно пояснил, что никакого отказа от планов нет, а есть просто задержка согласования с Германией и Францией. И что работа над этим продолжается.

Что готовится сейчас

30 апреля состоялись онлайн-переговоры министров иностранных дел стран нормандской четверки. По словам Кулебы, он и его немецкий и французский коллеги не обсуждали учреждение Консультативного совета с ОРДЛО, а только выслушали Лаврова, подробно изложившего российскую позицию по этому вопросу.

На самом деле это означало только то, что Берлин и Париж еще не были достаточно обработаны для того, чтобы согласиться на столь радикальное решение. Подчеркнем, что Германия и Франция в случае своего согласия должны выделить по представителю для участия с совещательным голосом в Консультативном совете, то есть фактически для того, чтобы своим присутствием и соучастием легитимизировать прямые переговоры между Украиной и ОРДЛО, а также признать за Россией статус посредника, что должно повлечь снятие с России санкций, наложенных за агрессию на востоке Украины.

И вот после этого Ермак и Козак принялись активно обрабатывать Берлин и Париж, наверстывая время, потерянное из-за карантина. 5 мая Зеленский утвердил новый состав делегации Украины для участия в ТКГ, включив туда представителей Кабмина и Верховной Рады. На следующий день Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств нормандской четверки и сообщил им, в частности, что Зеленский усилил украинскую делегацию в ТКГ "для ускорения минского процесса". Кстати, этот шаг оказался односторонним, Россия аналогичного шага не сделала.

12 мая Ермак провел еще один телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств нормандской четверки. И как раз после этого в Берлин отправился Козак - по-видимому, дожимать ситуацию.

Параллельно Ермак обрабатывал общественное мнение в Украине. В частности, он заверил, что "Украина никогда не будет вести никаких переговоров с так называемыми ДНР и ЛНР". По его словам, Украина воспринимает в качестве представителей ОРДЛО "представителей гражданского общества, которые имеют единственное гражданство - украинское, не участвовали в военных действиях, не убивали наших солдат, не принимали преступных решений, но вынужденно остались на неподконтрольных территориях, - с такими людьми мы готовы говорить".

Можно ожидать еще каких-то уточнений и корректировок. Например, не исключено, что Ермак и Козак откажутся от названия "Консультативный совет", и тогда мы услышим просто о "консультациях между Украиной и ОРДЛО". Зеленский уже сделал для проведения таких консультаций все необходимое - включил в состав ТКГ высокопоставленных представителей украинской власти, включая членов правительства и парламента. Осталось сесть за стол и подписать.

А все вышеупомянутые уточнения и корректировки - это не более чем камуфляж и антураж, призванный отвлечь внимание от одной простой, но очень важной вещи. Совершенно не важно, это "консультации" или "заседание Консультативного совета". Также совершенно не важно, это консультации с фейковыми "представителями ДНР и ЛНР" или с не менее фейковыми "представителями гражданского общества ОРДЛО" (ибо какое может быть легальное гражданское общество под оккупацией?). Важно только то, что в результате этих "консультаций" будет подписан документ между Украиной и ОРДЛО, сам факт которого станет признанием субъектности ОРДЛО со стороны Украины и со стороны посредников - ОБСЕ, Германии, Франции и России. Причем Россия тем самым автоматически получит долгожданный статус посредника.

Что запланировано к 25 октября

Конечно же, тут можно было бы сказать, что содержание гипотетического документа, который будет подписан, тоже имеет значение. Дескать, а вдруг там все будет расписано красиво и приятно для Украины? В том-то и дело, что если бы это была новая украинско-российская договоренность, Минск-3, то в случае невыполнения этого документа можно было бы бить Путина санкциями, как это было после невыполнения им Минска-1 и Минска-2. А если это будет документ между Украиной и ОРДЛО, то и все претензии придется адресовать ОРДЛО. И это уже будет навсегда - как у Грузии навсегда граница с Абхазией и Южной Осетией.

Все это приближается неотвратимо и неотложно. Ибо дату местных выборов в Украине - 25 октября - никто не отменял и не откладывал, а Ермак по-прежнему настаивает на том, что можно успеть обо всем договориться и провести в тот же день, 25 октября, выборы в ОРДЛО по украинскому законодательству. А Вадим Пристайко уже который месяц рассказывает нам байку о том, что у Зеленского есть план Б и еще какие-то запасные планы.

На самом деле сейчас до реализации плана Козака по Донбассу осталась последняя задача. Ермак Зеленского давно уговорил. ОБСЕ спит и видит, как бы все поскорее закончилось. Осталось дожать Берлин и Париж. Чтобы они назвали план Козака, включая прямые "консультации" Украины с ОРДЛО, своим планом и сделали вид, что настойчиво предлагают его Москве и Киеву. После чего Москва и Киев покряхтят, покривятся, но согласятся.

Как только этот сценарий будет утвержден всеми четырьмя сторонами нормандского формата, в Берлине соберется саммит нормандской четверки на высшем уровне. И по его итогам Зеленский с Ермаком радостно объявят нам, что 25 октября ОРДЛО вернутся в Украину. На этой благой вести "слуги народа" построят свою избирательную кампанию на местных выборах. И лишь после того, как "слуги народа" отпразднуют победу, вдруг выяснится, что никакой реинтеграции ОРДЛО не произошло, а наоборот, эти территории отрезаны от Украины навсегда и безвозвратно, причем отрезаны самой Украиной, точнее, Зе-властью.