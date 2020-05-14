Иллюзорное монобольшинство: Почему Зеленскому пора признать свою ошибку со «слугами»

Ігор Петренко / Depo.ua

Вчерашнее заседание ВР стало очередным доказательством, что монокоалиция существует лишь формально. При этом, очевидно, у власти есть намерения получить монобольшинство и в местных советах. Которое также очень быстро превратится в клубы по интересам олигархов.

Наиболее ожидаемым результатом парламентского дня стало принятие "антиколомойского" закона. За законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности в целом проголосовали 270 депутатов. Закон стал уникальным для украинского парламента по количеству поданных поправок: после первого чтения группой лояльных к миллиардеру, бывшему владельцу "ПриватБанка" Игорю Коломойскому нардепов было подано 16 579 правок. Чтобы обойти эти преграды, Банковой пришлось изобретать специальную процедуру рассмотрения законопроекта и "протягивать" ее через сессионный зал на нескольких внеочередных пленарных заседаниях.

Важную для сотрудничества Украины с Международным валютным фондом инициативу депутатов просил поддержать лично президент, который прибыл в парламент и выступил перед голосованием, патетически обратившись прежде всего к монобольшинству. "В течение моей каденции, самое важное - на протяжении вашей каденции, будет несколько важных исторических законов, законопроектов, которые должны объединять страну, объединять все партии", - сказал глава государства, имея в виду прежде всего "банковский" проект закона. Далее в поддержку закона выступил и премьер Денис Шмыгаль.

Но и после этого залпа "тяжелой артиллерии" закон, по словам Зеленского, призванный "защитить украинскую экономику и помочь Украине именно сейчас", поддержали 200 из 248 членов фракции "Слуги народа". Избежать конфуза и следующих вероятных проблем президенту помогли 23 депутата от фракции "Европейская солидарность", 18 - от фракции "Голос", 16 членов лояльной к пожеланиям Банковой депутатской группы "Доверие", три нардепа из группы "За будущее" и десять внефракционных депутатов.

Принятый закон сразу заблокировали постановлениями о его отмене, которые ВР придется в следующий раз отклонить. А лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко даже пообещала оспорить закон в Конституционном Суде. Что ж, похоже, вопросов, на чьих орбитах ныне "Батькивщина", уже ни у кого не осталось.

Но кроме ключевого на вчерашнем заседании Верховонои Рады банковского вопроса в ее повестке дня были и другие. В частности, выступление премьера и отчет председателя Национального банка Якова Смолия. Которого очень хотят отправить в отставку преимущественно те же, кто был против "антиколомойского" закона.

Дальше страдания монобольшинства продолжились во время рассмотрения других вопросов повестки дня. У "слуг" не хватило собственных голосов даже для принятия законопроектов в поддержку бизнеса в условиях коронавируса (№3329-д) или антидискриминационного относительно малых предпринимателей (№2166). Так, закон 3329-д продлевает действие налоговых льгот и упрощенных административных процедур до окончания карантина. В частности, до 31 мая этого года он освобождает предпринимателей от уплаты единого социального взноса. И вот за такой проект проголосовали лишь 211 членов "Слуги народа" - и снова на помощь пришли другие фракции. Закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков) поддержали 212 "слуг" при минимально необходимых 226.

Чрезвычайно показательно "слуги" провалили обращение Верховной Рады к национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны №3431 авторства их коллеги Мережко (3431) - за лишь 200 голосов, чему очень обрадовались пророссийские члены украинского парламента.

Зато дружно депутаты приняли в целом исключение из числа членов семьи субъекта декларирования детей, которые с ним не проживают (проект закона о внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" №3355-1). Он включает "зеленый свет" избежанию декларирования имущества чиновниками, если их состояние записано на несовершеннолетних детей, не проживающие с декларантом. Кроме 190 "слуг", голоса за отдали 19 членов фракции ОПЗЖ и 11 "Батькивщины". которые до того просто не замечали остальных законопроектов. Зато "ЕС" и "Голос" этот проект не поддержали.

Успели депутаты провести еще одно внеочередное заседание, на котором поддержали дальнейший запрет российских соцсетей. Но и здесь "слуги" отличились - кнопки "за" нажали только 182 соратника президента. Похоже, внутренний кризис в "СН" достиг того состояния, когда должно "сорвать крышку". И не произойдет ли это именно под местные выборы?