Технология на выборы: Кого Тищенко и Банковая снова хотят «сделать вместе»

Ігор Петренко / Depo.ua

«Велюровый» депутат Николай Тищенко дал интервью, в котором рассказал о подготовке партии власти к местным выборам. Из сказанного можно сделать вывод: "слуги" опять будут идти к избирателям на протестных лозунгах.

Итак, самые интересные, по нашему мнению, моменты из интервью Тищенко "Украинской правде". Первое - оно на русском языке. То есть, народный депутат от президентской фракции почему-то не дает интервью на государственном языке. Второй момент - Тищенко подтвердил, что возглавляет предвыборный штаб "зеленых" в столице, и что отвечает за коммуникацию центральной власти с Киевом. Это был секрет полишинеля, теперь окончательно стало ясно, что между Банковой и КГГА связь происходит именно через этого человека. Третий момент - Тищенко, скорее всего, будет кандидатом от "слуг" в мэры Киева. По крайней мере, судя по сказанному, он этого хочет. А это означает, что действующему городскому главе Виталию Кличко власть облегчает задачу, ведь господин Тищенко является удобной фигурой для медийных атак, и этим удобством обязательно воспользуются оппоненты Зе-команды.

Четвертый момент: нардеп опровергает неоднократные сообщения в СМИ о причастности к штабу "СН" бывшего городского депутата "Блока Черновецкого", а ныне бизнесмена Дениса Комарницкого, и якобы курирование предвыборной кампании "слуг" Ильей Павлюком. С его именем в прессе связывают многочисленную группу влияния в составе "зеленой" фракции. Заметим: эти все опровержения пригодятся оппонентам власти во время предвыборных гонок, когда (очень вероятно) на поверхность начнут всплывать разные интересные детали об орбитах, на которых крутятся лица, которых включат в предвыборный список "Слуги народа" в столице.

И, последний, самый интересный момент - о месседжах, с которыми "зеленые" будут идти к киевлянам. По словам Тищенко, главной их "философией" останется "сделаем их вместе". На уместное замечание журналиста, что "СН" сейчас власть, и кого же она собирается "сделать", депутат ответил в стиле "в огороде бузина, а в Киеве - дядька": "...в первую очередь главная проблема, которая интересует меня как главу киевского штаба - это киевляне, это Киев, его проблемы. Потому что я хочу, чтобы каждому было удобно жить в своем городе. Это наш дом". А где конкретика из уст председателя штаба?

Попробуем спрогнозировать: посыл "слуг" к избирателям будет мешаниной из обещаний, выполнить которые можно лишь при условии многомиллиардных капиталовложений, которых нет и не будет, и акцента на тех проблемах города, которые не решались десятками лет. Вроде, модернизации Бортнической станции аэрации или сооружения метро на Троещину. Плюс, конечно же, Шулявский мост Кличко и мелкие огрехи в деятельности нынешней власти. Кстати, если "слуги" не собираются менять основные смыслы кампании с прошлого года, так почему бы кандидату в мэры не назвать всех киевлян "мэрами"? "Президентами" же уже побывали...

И если без шуток, то главный вопрос, который напрашивается - "сделаем их вместе" будет распространяться на всех нынешних городских глав, которые попытаются переизбраться, или только на тех, кто не договорился с Банковой? Потому что избирательность будет заметна сразу. К примеру, если власть не выставит против Кличко мощного кандидата, который поборется за пост, а не просто бросаться в массы популистскими прожектами. То же касается и других достаточно мощных мэров - Бориса Филатова, Геннадия Кернеса, Геннадия Труханова, Андрея Садового и так далее.

Может мы и ошибаемся, но, похоже, Банковая не отправит в бой против сильных городских глав реальных кандидатов. Потому что, во-первых, их просто нет. Во-вторых, ставка будет делаться на приведение в горсоветы многочисленных Зе-фракций, а не на победу над нынешними городскими председателями. Где удастся взять и мэрство - хорошо, не удастся - там будут фракции. С которыми избранные главы вынуждены будут считаться. Однако пока никак не вырисовывается, а что же "слуги" конкретно предложат киевлянам, харьковчанам, одесситам, если снова "сделают всех вместе"...