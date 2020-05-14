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Доллару дают плавно скатываться на межбанке все ниже
23:56 13.05.2020 |
Доллару дают плавно скатываться все ниже. 13 мая его межбанковский курс потерял 3 копейки, и оказался в рамках 26,70-26,71 грн/$. Цены наличного рынка опустились на 5 копеек. Средние курсы продажи находились в диапазоне 26,90-27,0 грн/$, покупки - 26,55-26,70 грн/$.
Межбанк приходил в себя после неоднозначных торгов вторника. Окончательно стало ясно, что информация о вчерашней покупке Нацбанком $500 млн в резервы якобы у НАК "Нафтогаз" или другого продавца - не подтверждается.
В НБУ признали сделок лишь на $50 млн и дилерам негласно объяснили, что имела место ошибка. Что в сделке случайно появился лишний ноль в графе с суммой (по техническим причинам или по недосмотру - неизвестно), и на самом деле рекордного объема торгов, который зафиксировала торговая система Bloomberg Matching, по факту не было.
Правда, официальных разъяснений/извинений со стороны Нацбанка либо Bloomberg не поступило, как это принято в международной практике. В НБУ привыкли писать лишь о победной поступи на валютном рынке, но так и не научились признавать проблемы и ошибки. Большинство опрошенных "Страной" казначеев ничего другого и не ожидали, потому не удивились.
По мере роста валютных продаж, безналичный курс доллара сегодня опускался к 26,68 грн/$, и мог там бы и остаться, если бы не вечерние валютные покупки Ситибанка. Экономика стоит, потому спроса на валюту нет, она быстро перекатывается в золотовалютный резерв страны. За день торговая система зафиксировала сегодня объем сделок на уровне $170 млн, значительную часть доллара выкупил Нацбанк - $70 млн:
* $20 млн - по 26,71 грн/$;
* $50 млн - по 26,68 грн/$.
"Регулятор снова выступил в роли главного покупателя валюты на рынке, и обозначил локальное курсовое дно. Позитивный настрой гривне создавали результаты вчерашнего аукциона Минфина, который, как известно, разместил ОВГЗ на 3 и 6 месяцев на общую сумму 19,4 млрд грн", - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Казначеи рассказывали, что достаточно активно доллар сегодня продавал Укрэксимбанк, и присутствовали другие госбанки на торгах. Те, кто обслуживает НАК "Нафтогаз". Однако предположений о валютных продажах госкорпорации уже не делали. По рынку ходил новый слух - о том, что в "Нафтогазе" решили сократить объем валютных продаж на межбанке с $1 млрд до $300 млн.
Безболезненно прошло сегодняшнее погашение внутренних валютных гособлигаций на $325 млн, а также купонная выплата по ОВГЗ 914 млн грн. Финансисты не отмечали повышение спроса на валюту в связи с гривневым платежом.
"Иностранцы постепенно меняют свое отношение к долговым бумагам нашего Минфина. Не бегут больше конвертировать полученную от него гривну в доллар и не торопятся выводить капиталы. Решили какое-то время посидеть со своими капиталами в Украине. В условиях неплохой динамики по распространению COVID-19, а также на фоне укрепления гривны и обвала кредитных ставок на мировом рынке, мы их все больше устраиваем", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
В тоже время валютный рынок спокойно отреагировал на новость о принятии нового банковского закона (№2571-д), который, как считается, должен открыть Украине путь к подписанию нового кредитного соглашения с Международным валютным фондом. Никакой эйфории или стремительных продаж доллара не наблюдалось.
"Практически никто не сомневался в том, что закон будет принят. Большой сенсации в этом не увидели. Голосование было прогнозируемым, и уже заложено в текущий валютный курс", - заверил Невмержицкий.
На завтра финансисты прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара. Ожидается уход межбанка в диапазон 26,65-26,68 грн/$.
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