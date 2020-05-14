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Макрофинансовая стабильность Украины накануне кризиса была лучшей за 30 лет – экономист ЕБРР
23:46 13.05.2020 |
Экономика Украины была как никогда хорошо подготовлена к нынешнему кризису благодаря проведенным в последние годы реформам, считает региональный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-глава Центробанка Македонии Димитар Богов.
"Украина осуществила важные реформы за последние шесть лет, которые привели к макрофинансовой стабильности - она сильнее, чем когда-либо за последние 30 лет", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Богов отметил, что Украина вошла в кризис, вызванный коронавирусом, с небольшим дефицитом бюджета, сниженным до умеренного уровня государственным долгом, хорошо капитализированным и ликвидным банковским сектором, низкой инфляцией и дефицитом счета текущих операций, а также наивысшими международными резервами за последние семь лет.
"Однако, что наиболее важно, сегодня в Украине есть центральный банк, который является независимым, компетентным, способным и полным решимости защищать эти с трудом полученные завоевания", – подчеркнул эксперт.
По его словам, одним из доказательств стала ситуация в марте, когда паника протестировала все развивающиеся экономики, включая Украину, но НБУ с его крепким макроэкономическим управлением взял ситуацию под жесткий контроль. "Это значительный актив, когда экономика подвергается воздействию внешних потрясений, и он дает возможность правительству полностью сосредоточиться на реагировании на кризис", – сказал Богов.
Говоря о реакции правительства, он отметил, что большинство стран отреагировали на этот кризис пакетами фискальной и денежно-кредитной политики, нацеленными на ограничение увольнений и банкротств с одновременной компенсацией доходов населения. Эксперт указал, что сокращение налоговых поступлений и значительный рост расходов неизбежно увеличат дефицит бюджета и повысят уровень государственного долга.
"Те страны, которые в хорошие времена проводили разумную налогово-бюджетную политику, теперь имеют больше возможностей для поддержки своей экономики. К счастью, в предыдущие годы Украина ликвидировала квазифискальный дефицит, снизила дефицит бюджета и существенно снизила уровень государственного долга. Это создало определенное финансовое пространство для соответствующей реакции в этом кризисе", – считает региональный экономист ЕБРР.
В то же время он указал, что основная проблема заключается в финансировании увеличенного бюджетного дефицита, и подтвердил, что многие из наиболее развитых стран начали монетарное финансирование своего бюджетного дефицита благодаря наличию у них таких возможностей для маневра из-за использования их валют в мире в качестве резервных. "У малых экономик такой роскоши нет. Монетарное финансирование неизбежно приведет к гиперинфляции и поставит под угрозу платежеспособность многих компаний, а также снизит реальные доходы большинства населения. А поэтому единственный вариант - заимствовать средства у многосторонних кредиторов и таким образом получить доверие и от частных кредиторов", – подчеркнул экс-глава Центробанка Македонии.
Отвечая на вопрос о рисках денационализации ПриватБанка, он указал, что в 2016 году за деньги налогоплательщиков, скорее всего, был предотвращен разрушительный шок для экономики, и теперь борьба заключается в том, чтобы усилить банковское регулирование и сделать процесс очистки банковского сектора необратимым, как в любой другой нормальной рыночной экономике. "Мы твердо верим, что это скоро произойдет, и усилия и жертвы украинцев за последние шесть лет не пропадут даром", – заявил Богов.
Как сообщалось, ЕБРР в обновленном в среду региональном отчете спрогнозировал падение украинской экономики в 2020 году на 4,5% с восстановлением в следующем году на 5%.
Верховная Рада в среду приняла закон с поправками в банковское законодательство, который существенно снижает риски денационализации ПриватБанка и возврата экс-владельцам других выведенных с рынка банков, а также открывает дорогу для новой программы финансирования Международного валютного фонда (МВФ) и других международных финансовых организаций.
Киев. 13 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Экономика Украины была как никогда хорошо подготовлена к нынешнему кризису благодаря проведенным в последние годы реформам, считает региональный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-глава Центробанка Македонии Димитар Богов.
"Украина осуществила важные реформы за последние шесть лет, которые привели к макрофинансовой стабильности - она сильнее, чем когда-либо за последние 30 лет", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Богов отметил, что Украина вошла в кризис, вызванный коронавирусом, с небольшим дефицитом бюджета, сниженным до умеренного уровня государственным долгом, хорошо капитализированным и ликвидным банковским сектором, низкой инфляцией и дефицитом счета текущих операций, а также наивысшими международными резервами за последние семь лет.
"Однако, что наиболее важно, сегодня в Украине есть центральный банк, который является независимым, компетентным, способным и полным решимости защищать эти с трудом полученные завоевания", - подчеркнул эксперт.
По его словам, одним из доказательств стала ситуация в марте, когда паника протестировала все развивающиеся экономики, включая Украину, но НБУ с его крепким макроэкономическим управлением взял ситуацию под жесткий контроль. "Это значительный актив, когда экономика подвергается воздействию внешних потрясений, и он дает возможность правительству полностью сосредоточиться на реагировании на кризис", - сказал Богов.
Говоря о реакции правительства, он отметил, что большинство стран отреагировали на этот кризис пакетами фискальной и денежно-кредитной политики, нацеленными на ограничение увольнений и банкротств с одновременной компенсацией доходов населения. Эксперт указал, что сокращение налоговых поступлений и значительный рост расходов неизбежно увеличат дефицит бюджета и повысят уровень государственного долга.
"Те страны, которые в хорошие времена проводили разумную налогово-бюджетную политику, теперь имеют больше возможностей для поддержки своей экономики. К счастью, в предыдущие годы Украина ликвидировала квазифискальный дефицит, снизила дефицит бюджета и существенно снизила уровень государственного долга. Это создало определенное финансовое пространство для соответствующей реакции в этом кризисе", - считает региональный экономист ЕБРР.
В то же время он указал, что основная проблема заключается в финансировании увеличенного бюджетного дефицита, и подтвердил, что многие из наиболее развитых стран начали монетарное финансирование своего бюджетного дефицита благодаря наличию у них таких возможностей для маневра из-за использования их валют в мире в качестве резервных. "У малых экономик такой роскоши нет. Монетарное финансирование неизбежно приведет к гиперинфляции и поставит под угрозу платежеспособность многих компаний, а также снизит реальные доходы большинства населения. А поэтому единственный вариант - заимствовать средства у многосторонних кредиторов и таким образом получить доверие и от частных кредиторов", - подчеркнул экс-глава Центробанка Македонии.
Отвечая на вопрос о рисках денационализации ПриватБанка, он указал, что в 2016 году за деньги налогоплательщиков, скорее всего, был предотвращен разрушительный шок для экономики, и теперь борьба заключается в том, чтобы усилить банковское регулирование и сделать процесс очистки банковского сектора необратимым, как в любой другой нормальной рыночной экономике. "Мы твердо верим, что это скоро произойдет, и усилия и жертвы украинцев за последние шесть лет не пропадут даром", - заявил Богов.
Как сообщалось, ЕБРР в обновленном в среду региональном отчете спрогнозировал падение украинской экономики в 2020 году на 4,5% с восстановлением в следующем году на 5%.
Верховная Рада в среду приняла закон с поправками в банковское законодательство, который существенно снижает риски денационализации ПриватБанка и возврата экс-владельцам других выведенных с рынка банков, а также открывает дорогу для новой программы финансирования Международного валютного фонда (МВФ) и других международных финансовых организаций.
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