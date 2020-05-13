МВФ и Коломойский. Как Зеленский стал главным на болоте

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Главным политическим итогом заседания 13 мая стало формирование в парламенте двух твердых полюсов с болотом между ними.

Повестка дня внеочередного заседания парламента 13 мая включала 26 пунктов. Но один из них был на порядок важнее всех остальных вместе взятых. Это - так называемый "антиколомойский" закон, то есть законопроект №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Он должен сделать невозможным возврат Приватбанка прежним владельцам - Игорю Коломойскому и его партнерам.

Судьба Приватбанка - это, конечно же, очень важный фактор для стабильности банковской системы Украины. А в нынешних обстоятельствах, когда к экономическому кризису добавилась пандемия коронавируса, коллапс Приватбанка неизбежно привел бы к финансово-экономической катастрофе в масштабах всей страны.

Значение "антиколомойского" закона усиливается еще и тем, что МВФ и другие международные финансовые организации назвали принятие этого закона главным условием предоставления Украине кредитов. Логика тут в общем-то прозрачна: зачем помогать стране, которая сама себя гробит.

Более того, Коломойский превратился для США в крайне отрицательного персонажа, отречение от которого стало фактически условием доброжелательного отношения Вашингтона к нынешней украинской власти и конкретно к Владимиру Зеленскому. От этого зависит, в частности, возможность предоставления Украине кредитных гарантий США, о которых Зеленский еще месяц назад попросил госсекретаря США Майка Помпео.

Поэтому неудивительно, что хотя инициаторами внеочередного заседания парламента формально выступили 158 нардепов, но Зеленский максимально подчеркнул свой живейший интерес к благополучному голосованию за №2571-д. Он лично прибыл на заседание (вместо того чтобы записать традиционный видосик) и обратился к нардепам: "Хочу, чтобы вы поддержали этот проект, который должен защитить украинскую экономику и помочь Украине именно сейчас".

Впрочем, Зеленский захотел поиметь с этого закона не только финансовые, но и политические дивиденды. Он отнес проект №2571-д к числу "важных, исторических законов, которые должны объединять всю страну, объединять все партии".

Известно, что Зеленский очень переживает из-за проблем с рейтингом. Андрей Ермак и другие деятели из окружения Зеленского убеждают его искать спасение в том, чтобы примерить на себя тогу примирителя нации и объединителя страны. Вот он и решил использовать №2571-д для этой цели.

Однако попытка оказалась не слишком удачной. Голосование за этот проект отнюдь не объединило нардепов. Он получил 270 голосов - этого хватило, чтобы закон считался принятым во втором чтении и в целом, но этого явно маловато, чтобы говорить о единодушии парламента.

Наоборот, в своем отношении к этому закону Верховная Рада четко разделилась на три части. И Зеленский тут оказался в роли не цементирующего объединителя, а лишь болота между двумя полюсами с выкристаллизовавшейся позицией.

Проколомойский полюс

Один полюс - однозначно антиамериканский, анти-МВФ, проколомойский и пророссийский. Именно с сегодняшнего дня можно уверенно утверждать, что эти слова - "антиамериканский", "анти-МВФ", "проколомойский", "пророссийский" - стали синонимами.

Этот полюс образовали фракции ОПЗЖ и "Батьківщини", не давшие за №2571-д ни одного голоса (при этом большинство членов этих фракций, а именно 29 из 44 членов фракции ОПЗЖ и 13 из 24 членов фракции "Батьківщини", проголосовали против этого закона), а также группа "За будущее" (три голоса за, два против, остальные воздержались, не голосовали или отсутствовали).

Антиколомойский полюс

Второй полюс - наоборот, однозначно проамериканский, про-МВФ, антиколомойский и антироссийский. Этот полюс образовали две фракции, которые с самого начала (то есть еще с 30 марта, когда №2571-д голосовался в первый раз) требовали, чтобы "антиколомойский" закон был принят сразу за основу и в целом, без второго чтения. Это фракции "Европейской солидарности" и "Голоса" (сегодня этот закон поддержали 23 из 27 членов фракции "Евросолидарности" и 18 из 20 членов фракции "Голоса").

Подчеркнем, что эти фракции не устают напоминать о своеобразии своей позиции. Например, спикер прошлого парламента, а сейчас нардеп от "Евросолидарности" Андрей Парубий вчера вечером в интервью "Прямому каналу" назвал историю с "антиколомойским" законом "большой аферой Зеленского и его команды".

Он напомнил, что происходило в парламенте 30 марта. "Было с самого начала известно, что мы не получим ни одного транша от наших международных партнеров, если этот закон не будет принят. И все готовились к принятию этого закона. Я помню тот день, когда мы сидели в Верховной Раде Украины, и поскольку уже карантин начался, сообщили, что все законы принимаем в целом, чтобы ограничить время пребывания в зале. И когда мы начали принимать законы, действительно большинство законов принимались сразу в целом. И тут вдруг, когда мы дошли до "антиколомойского" закона, председатель Верховной Рады Украины объявляет: принимаем за основу. И фактически в тот день были предсказуемы все последующие действия. Когда мы приняли закон только за основу, а не в целом, было предсказуемо, что люди Коломойского внесут... Я в тот день предвидел 10 тысяч правок. А они внесли более 16 тысяч правок. И когда Зеленский потом в своих видеообращениях говорил о каких-то "темных силах", которые не дают принять этот закон, так эти "темные силы" из фракции "Слуга народа". Большинство, подавляющее большинство авторов поправок - это те люди, которых Зеленский привел в Верховную Раду Украины".

Как видим, Парубий и его соратники категорически отрицают объединительную роль Зеленского. И подчеркивают изо всех сил, что Зеленский в союзе с Коломойским думал всех обвести вокруг пальца. По словам Парубия, расчет заключался в том, что МВФ воспримет принятие законопроекта за основу как жест доброй воли и на основании этого даст транш, а потом ему объяснят, что, мол, карантин, огромное количество правок и потому закон невозможно принять. "Это большая авантюра, которая была рассчитана на то, чтобы обмануть наших западных партнеров, но она не прошла", - поясняет Парубий, и потому Зеленский был вынужден организовать принятие этого закона в целом.

Сейчас трудно сказать, насколько "Евросолидарности" и "Голосу" удастся донести своеобразие своей позиции до украинцев. Но можно наверняка говорить, что свою позицию они донесли до ведома МВФ и Госдепа США.

Зеленское болото

А в болоте между этими двумя полюсами - фракция партии "Слуга народа", группа "Доверие" и внефракционные. За №2571-д проголосовали 200 из 248 "слуг" (а пять нажали кнопку "против"), 16 из 17 членов группы "Доверие" и 10 из 22 внефракционных (в т. ч. спикер и первый вице-спикер, но двое проголосовали против). Именно это болото 30 марта по сигналу Зеленского не допустило принятия "антиколомойского" закона сразу за основу и в целом, а сегодня, опять же по сигналу Зеленского, все-таки приняло закон окончательно.

Формирование этой парламентской конфигурации - два твердых полюса с болотом между ними - можно считать главным политическим итогом внеочередного заседания 13 мая. И главная интрига на ближайшие месяцы заключается в том, сколько нардепов из болота останутся верны Зеленскому, а сколько осядут возле полюсов.