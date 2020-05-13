МВФ и Коломойский. Как Зеленский стал главным на болоте

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

МВФ и Коломойский. Как Зеленский стал главным на болоте

18:27 13.05.2020 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Главным политическим итогом заседания 13 мая стало формирование в парламенте двух твердых полюсов с болотом между ними.

Повестка дня внеочередного заседания парламента 13 мая включала 26 пунктов. Но один из них был на порядок важнее всех остальных вместе взятых. Это - так называемый "антиколомойский" закон, то есть законопроект №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Он должен сделать невозможным возврат Приватбанка прежним владельцам - Игорю Коломойскому и его партнерам.

Судьба Приватбанка - это, конечно же, очень важный фактор для стабильности банковской системы Украины. А в нынешних обстоятельствах, когда к экономическому кризису добавилась пандемия коронавируса, коллапс Приватбанка неизбежно привел бы к финансово-экономической катастрофе в масштабах всей страны.

Значение "антиколомойского" закона усиливается еще и тем, что МВФ и другие международные финансовые организации назвали принятие этого закона главным условием предоставления Украине кредитов. Логика тут в общем-то прозрачна: зачем помогать стране, которая сама себя гробит.

Более того, Коломойский превратился для США в крайне отрицательного персонажа, отречение от которого стало фактически условием доброжелательного отношения Вашингтона к нынешней украинской власти и конкретно к Владимиру Зеленскому. От этого зависит, в частности, возможность предоставления Украине кредитных гарантий США, о которых Зеленский еще месяц назад попросил госсекретаря США Майка Помпео.

Поэтому неудивительно, что хотя инициаторами внеочередного заседания парламента формально выступили 158 нардепов, но Зеленский максимально подчеркнул свой живейший интерес к благополучному голосованию за №2571-д. Он лично прибыл на заседание (вместо того чтобы записать традиционный видосик) и обратился к нардепам: "Хочу, чтобы вы поддержали этот проект, который должен защитить украинскую экономику и помочь Украине именно сейчас".

Впрочем, Зеленский захотел поиметь с этого закона не только финансовые, но и политические дивиденды. Он отнес проект №2571-д к числу "важных, исторических законов, которые должны объединять всю страну, объединять все партии".

Известно, что Зеленский очень переживает из-за проблем с рейтингом. Андрей Ермак и другие деятели из окружения Зеленского убеждают его искать спасение в том, чтобы примерить на себя тогу примирителя нации и объединителя страны. Вот он и решил использовать №2571-д для этой цели.

Однако попытка оказалась не слишком удачной. Голосование за этот проект отнюдь не объединило нардепов. Он получил 270 голосов - этого хватило, чтобы закон считался принятым во втором чтении и в целом, но этого явно маловато, чтобы говорить о единодушии парламента.

Наоборот, в своем отношении к этому закону Верховная Рада четко разделилась на три части. И Зеленский тут оказался в роли не цементирующего объединителя, а лишь болота между двумя полюсами с выкристаллизовавшейся позицией.

Проколомойский полюс

Один полюс - однозначно антиамериканский, анти-МВФ, проколомойский и пророссийский. Именно с сегодняшнего дня можно уверенно утверждать, что эти слова - "антиамериканский", "анти-МВФ", "проколомойский", "пророссийский" - стали синонимами.

Этот полюс образовали фракции ОПЗЖ и "Батьківщини", не давшие за №2571-д ни одного голоса (при этом большинство членов этих фракций, а именно 29 из 44 членов фракции ОПЗЖ и 13 из 24 членов фракции "Батьківщини", проголосовали против этого закона), а также группа "За будущее" (три голоса за, два против, остальные воздержались, не голосовали или отсутствовали).

Антиколомойский полюс

Второй полюс - наоборот, однозначно проамериканский, про-МВФ, антиколомойский и антироссийский. Этот полюс образовали две фракции, которые с самого начала (то есть еще с 30 марта, когда №2571-д голосовался в первый раз) требовали, чтобы "антиколомойский" закон был принят сразу за основу и в целом, без второго чтения. Это фракции "Европейской солидарности" и "Голоса" (сегодня этот закон поддержали 23 из 27 членов фракции "Евросолидарности" и 18 из 20 членов фракции "Голоса").

Подчеркнем, что эти фракции не устают напоминать о своеобразии своей позиции. Например, спикер прошлого парламента, а сейчас нардеп от "Евросолидарности" Андрей Парубий вчера вечером в интервью "Прямому каналу" назвал историю с "антиколомойским" законом "большой аферой Зеленского и его команды".

Он напомнил, что происходило в парламенте 30 марта. "Было с самого начала известно, что мы не получим ни одного транша от наших международных партнеров, если этот закон не будет принят. И все готовились к принятию этого закона. Я помню тот день, когда мы сидели в Верховной Раде Украины, и поскольку уже карантин начался, сообщили, что все законы принимаем в целом, чтобы ограничить время пребывания в зале. И когда мы начали принимать законы, действительно большинство законов принимались сразу в целом. И тут вдруг, когда мы дошли до "антиколомойского" закона, председатель Верховной Рады Украины объявляет: принимаем за основу. И фактически в тот день были предсказуемы все последующие действия. Когда мы приняли закон только за основу, а не в целом, было предсказуемо, что люди Коломойского внесут... Я в тот день предвидел 10 тысяч правок. А они внесли более 16 тысяч правок. И когда Зеленский потом в своих видеообращениях говорил о каких-то "темных силах", которые не дают принять этот закон, так эти "темные силы" из фракции "Слуга народа". Большинство, подавляющее большинство авторов поправок - это те люди, которых Зеленский привел в Верховную Раду Украины".

Как видим, Парубий и его соратники категорически отрицают объединительную роль Зеленского. И подчеркивают изо всех сил, что Зеленский в союзе с Коломойским думал всех обвести вокруг пальца. По словам Парубия, расчет заключался в том, что МВФ воспримет принятие законопроекта за основу как жест доброй воли и на основании этого даст транш, а потом ему объяснят, что, мол, карантин, огромное количество правок и потому закон невозможно принять. "Это большая авантюра, которая была рассчитана на то, чтобы обмануть наших западных партнеров, но она не прошла", - поясняет Парубий, и потому Зеленский был вынужден организовать принятие этого закона в целом.

Сейчас трудно сказать, насколько "Евросолидарности" и "Голосу" удастся донести своеобразие своей позиции до украинцев. Но можно наверняка говорить, что свою позицию они донесли до ведома МВФ и Госдепа США.

Зеленское болото

А в болоте между этими двумя полюсами - фракция партии "Слуга народа", группа "Доверие" и внефракционные. За №2571-д проголосовали 200 из 248 "слуг" (а пять нажали кнопку "против"), 16 из 17 членов группы "Доверие" и 10 из 22 внефракционных (в т. ч. спикер и первый вице-спикер, но двое проголосовали против). Именно это болото 30 марта по сигналу Зеленского не допустило принятия "антиколомойского" закона сразу за основу и в целом, а сегодня, опять же по сигналу Зеленского, все-таки приняло закон окончательно.

Формирование этой парламентской конфигурации - два твердых полюса с болотом между ними - можно считать главным политическим итогом внеочередного заседания 13 мая. И главная интрига на ближайшие месяцы заключается в том, сколько нардепов из болота останутся верны Зеленскому, а сколько осядут возле полюсов.
 

ПО РУБРИКАМ

17:44 Халвинг обрушил хешрейт биткоина на 16% и доход майнеров на 44%

17:33 Депозитные ставки для физлиц 13.05.20

17:29 Остаток средств на корсчетах банков 13.05.20

15:51 Рада снизила требования к уставному капиталу банков

15:42 Потребительские кредиты освободили от штрафов до конца карантина

13:27 Рада приняла «антиКоломойский» закон

12:57 Фунт дорожает к доллару 13 мая на статистике из Великобритании

12:53 Фондовые биржи АТР 13 мая закрылись разнонаправленно на неуверенности в восстановлении экономики

12:47 Справочный курс гривны 13 мая вырос на 11,9 коп до 26,6903 грн/$1

12:22 Нацбанк Украины, вероятно, сможет еще снизить учетную ставку в 2020г. для стимулирования экономики - глава НБУ

12:08 НБУ купил на межбанке во вторник $51 млн

11:44 Денежная масса в апреле выросла на 1,9%

11:36 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.05.20

11:18 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 12.05.20

11:00 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 13.05.2020

• дальше…

18:18 Германия откроет границы с 15 июня, но послабления будут уже с пятницы

17:48 «Газпром» на грани банкротства. Почему сломалось геополитическое оружие Путина

12:19 Англия ослабила строгий карантин: разрешили встречи с друзьями в парках

12:17 Граница между Австрией и Германией откроется 15 июня

09:51 Задержанный блогер Тихановский идет в президенты Беларуси. Кто он такой?

08:20 В Испании родственники тысяч умерших от коронавируса судятся с правительством

08:15 В Сенате США рассмотрят санкции против Китая из-за коронавируса

08:13 В Дании считают маловероятной вторую волну коронавируса

12.05 Пусть лучше мрут, чем бунтуют. Почему Путин отменил карантин

12.05 Чехия отменяет масочный режим на улице с конца мая

12.05 В Швейцарии открыли школы, рынки, рестораны и музеи

12.05 Греция ослабила карантин: открываются большинство магазинов, частично - школы

12.05 Испания вводит 14-дневный карантин для всех приезжающих из-за границы

12.05 Италия с 18 мая открывает бары, рестораны и парикмахерские

12.05 Дания выдала последнее разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу

• дальше…

16:59 Кабмин принял решение об открытии пункта пропуска «Шегини» на границе с Польшей

16:53 Кабмин разрешил такси двигаться полосами движения для общественного транспорта

16:50 Правительство разрешило передвижение граждан группами до 8 человек, а также увеличило до 4 количество человек за столами

13:50 Кличко предложит правительству возобновить работу метрополитена в Киеве с 25 мая

12.05 Мининфраструктуры разработало план восстановления пассажирского сообщения в три этапа

12.05 Ляшко рассказал, когда заработает метро в Украине

12.05 С 12 мая в Киеве увеличат количество рейсов общественного наземного транспорта по спецбилетам

12.05 Три авиакомпании планируют возобновить рейсы из Украины

08.05 Криклий рассказал, когда рассмотрят снятие ограничений насчет маршруток

08.05 В Кабмине назвали «карантинные» требования к работе магазинов и террас кафе

07.05 «Евросолидарность» будет инициировать изменения в одобренный Радой законопроект о защите медиков - нардеп Гончаренко

07.05 В Украине возобновили работу почти 500 рынков

06.05 Отменить нельзя оставить. Чего ждать украинцам от новой медреформы и будет ли кому их лечить

05.05 Супрун назвала инициируемые изменения медреформы «трусливым шагом в прошлое» и защитой политических интересов власти

05.05 Анализ цен на первичном рынке жилой недвижимости Киева: апрель 2020 г

• дальше…

18:27 МВФ и Коломойский. Как Зеленский стал главным на болоте

18:09 Суд открыл дело о восстановлении Верланова в должности главы налоговой

15:56 «Ихтамнеты» в рясах. Зачем в УПЦ МП решили засудить журналистов из-за вируса

15:36 Разумков заявил, что не планирует баллотироваться на пост мэра Киева

14:08 От Качуры до Разумкова: Кого Зеленский бросит в битву с Кличко за Киев

13:37 Витренко заявил, что его увольняют из «Нафтогаза», и раскритиковал Коболева

13:27 Рада приняла «антиКоломойский» закон

13:06 Коломойскому и Ермаку приготовиться. Какие табу поставили США Зеленскому

12:13 Гройсман был переговорщиком в создании партии мэров

12.05 Украинский Карабах: В чем заключается «План С» Пристайко относительно Донбасса

12.05 НАБУ закрыло дело против Грымчака из-за отсутствия состава преступления

12.05 Гончаренко, Дубинский и «старые лица»: Кто и как попытается стать мэром Киева вместо Кличко

12.05 Война на Донбассе. Как стреляли в «праздничную» неделю и чего ждать с появлением «зеленки»

12.05 Украина надеется на пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС - Пристайко

12.05 Европейские стремления и сближение экономик: Совет ЕС утвердил политику по Восточному партнерству

• дальше…

11:55 Сейчас лишь телевизоры Samsung и LG могут воспроизводить видео 8K в YouTube

09:31 В Великобритании создается новая гравитационная система накопления энергии

09:21 Mercedes-Benz CLS впервые получил 1,5-литровый мотор

12.05 Заднеприводный Lamborghini Huracan Evo сбросил крышу

12.05 Microsoft инвестирует $ 1,5 млрд в строительство дата-центра в Италии

12.05 BMW не собирается ограничивать мощность своих моделей

08.05 Беспилотники Volvo выйдут на дороги через два года

08.05 Нацкомиссия обнаружила пирамиду B2B Jewelery спустя полтора месяца после остановки выплат

08.05 Происхождение коронавируса: что мог скрывать Китай?

06.05 Представлен «бюджетный» планшет Surface Go 2 на процессорах Intel Pentium и Core

06.05 Microsoft представила Surface Book 3 — профессиональный ноутбук с Ice Lake-U и Quadro RTX

06.05 Microsoft инвестирует $1 млрд в строительство дата-центра в Польше

06.05 Седан Genesis G90 следующего поколения станет первым серийным автомобилем с лазерным дальномером

06.05 Технология NFC позволит заряжать небольшие гаджеты

06.05 Китайцы сделали батареи для электрокаров ещё безопаснее

• дальше…

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно