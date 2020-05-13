Рада приняла «антиКоломойский» закон

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (так называемый, "антиКоломойский" закон).

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2571-д во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками во втором чтении проголосовали 270 народных депутатов.

Среди прочего, его принятие должно сделать невозможным возвращение национализированного "Приватбанка" бывшим владельцам по решению украинских судов. Закон также является последним требованием МВФ для предоставления финансирования Украине.

Как сообщалось, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады завершил подготовку к рассмотрению во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", №2571-д.

Для принятия закона Верховная Рада внесла изменения в регламент и поддержала применение особой процедуры рассмотрения во втором чтении, так как депутаты подали к законопроекту более 16 тысяч поправок.