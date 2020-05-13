Первые валютные торги после майских выходных оказались очень активными, и обвальными для доллара

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

12 мая курс доллара на межбанке опустился на 10 копеек, и закрепился в рамках 26,72-26,74 грн/$.

На наличном рынке "американец" потерял 7-10 копеек и занял новые позиции. На продаже людям - в среднем в рамках 26,95-27,05 грн/$ (максимум - 27,30 грн/$), на выкупе у населения - на уровне 26,60-26,75 грн/$.

На безналичном рынке зафиксировали настоящий бум. Банковские казначейства сообщали об общем суточном объеме торгов на уровне $620 млн. Просто невероятный показатель в сравнении с пятничным $98 млн и даже недавним рекордом в $270 млн. Слишком много даже с учетом вчерашнего выходного в Украине.

Это насторожило казначеев. Тем не менее на рынке как раз на этой неделе ждут продажу компанией "Нафтогаз" выручки на $1 млрд под бюджетные платежи. Межбанк сегодня разделили на две части: на нефтегазовую корпорацию с продажей $500 млн и на всех остальных экспортеров со сделками на $120 млн. Как и прежде, главным валютным покупателем стал Национальный банк.

"12 мая безналичные торги проходили по нетипичному сценарию: НБУ покупает все у всех. С крупной продажей на 500 млн долларов вышел "Нафтогаз", весь объем был куплен регулятором по курсу 26,815 грн/$. Плюс он же выкупил на межбанке "дежурные" 20 млн долларов по 26,81 грн/$. А затем еще не менее 30 млн по 26,75 грн/$, чтобы сгладить ревальвационный тренд", - сообщил "Стране" директор казначейства "Банка Кредит Днепр" Олег Куринной.

Впрочем, о "Нафтогазе" говорили не все. На рынке было целых 4 версии по аномально большому объему торгов и новому снижению курса доллара:

* продажа "Нафтогазом" крупной части валютной выручки для наполнения госбюджета;

* сделки под валютный своп Европейского банка реконструкции и развития (В конце прошлой недели ЕБРР заявил о подписании соглашения с нашим Нацбанком под своп операции гривна/доллара общим объемом $500 млн);

* выпуск украинским "Ситибанком" нот с обеспечением в виде украинских ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма);

* технический сбой в валютной торговой системе Bloomberg Matching и просто некорректные данные.

"Все версии активно обсуждались на межбанке на протяжении дня. И с "Нафтогазом", и с ЕБРР, и с "Ситибанком" (это привычная для него практика - выпускать, например, на бирже в Лондоне валютные бумаги с привязкой к курсу другой валюты и суверенным бумагам), и даже технический сбой. К вечеру многие склонялись к последней - о сбое. Но все на уровне обсуждений и слухов. Официальных заявлений на этот счет не поступало", - прокомментировал "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

По состоянию, на 20:00 Национальный банк не выдал ни единого заявления по ситуации на валютном рынке на своих официальных ресурсах: web-странице и странице в соцсети Facebook.

Это весьма странно, ведь в последние годы НБУ почти всегда официально сообщал о наиболее крупных валютных приобретениях на межбанке. Не только в итоговом отчете по увеличению золотовалютных резервов по результатам месяца, но и в день покупки - хотя бы коротким сообщением в Facebook.

Еще более логичным было бы разъяснение Нацбанка, если бы оправдалась версия с техническим сбоем в валютной торговой системе Bloomberg Matching. Ведь именно НБУ пролоббировал перевод своих операций на межбанке на эту платформу. Говорят, что сильнее всех за Bloomberg хлопотал директор департамента открытых рынков Национального банка Сергей Пономаренко. Если кто-то из финучреждений захочет провести сделку с НБУ, ему нужно работать через Bloomberg Matching.

Если в системе сегодня действительно возникали перебои или она в целом некорректно работала, то должно было последовать сообщение либо от Bloomberg, либо от Нацбанка. Но ничего этого не произошло ни в ходе торгов на межбанке, ни сразу после их завершения. Хотя сведения в системе, несомненно, влияли на курс гривни.

Все это может свидетельствовать о недоработках в самом Национальном банке, что в последнее время у регулятора происходит все чаще (например, сегодня "Страна" писала о недоработках юридического департамента НБУ в части финансового мониторинга).

А может говорить и о попытке нацбанковцев спрятать голову в песок. Валютное подразделение регулятора поступает так не впервые. Самый вопиющий случай был 5 лет назад, когда в разгар кризиса Нацбанк провел обратную сделку на межбанке. То есть сначала выкупил у экспортеров доллар по заниженной цене, а когда они пожаловались на это президенту, доплатил задним числом. Тогда чиновники тоже ничего не комментировали и все отрицали, но сделки пересчитали. Сегодня казначеи как раз вспоминали эту историю.

Еще активно обсуждалось успешное размещение Минфином двух новых выпусков ОВГЗ общим объемом 19,4 млрд грн:

* 3-месячных - на 13,1 млрд грн под 11,26% годовых;

* 6-месячных - на 6,3 млрд грн под 11,28%.

Почти сразу появились слухи о том, что большую часть бумаг взяли госбанки: "Ощадбанк" и "Укргазбанк", по 7 млрд грн каждый. Злые языки уверяли, что госструктуры получат на соответствующие суммы рефинансирование Нацбанка, и произойдет эмиссионное финансирование дефицита госбюджета.

При этом НБУ хвалили за отлаженный механизм рефинансирования. Рассказывали, что средства выделяются с минимальным пакетом документов и без коррупционной составляющей. О том, что она присутствовала ранее, говорят уголовные дела, которые впоследствии открывались правоохранительными органами после того, как рефинанс не гасился.

Многих удивило, что Минфин сегодня не провел размещение долларовых бумаг. Ведь завтра ему предстоит погашение крупного выпуска ОВГЗ в американской валюте - на $325 млн (еще будет уплачен крупный купон по гривневым бумагам - на 914 млн грн). Обычно чиновники проводят выпуск новых бумаг аналогичным объемом валюты, чтобы держатели могли перевложиться на новый срок в той же денежной единице. А в этот раз правительство решило так не делать. Просто рассчитается по долларовому долгу.

На завтра, 13 мая, финансисты давали разные прогнозы. От укрепления гривны до 26,65-26,70 грн/$ до коррекции к 26,80-26,90 грн/$. Оценки разнились в зависимости от версии сегодняшнего укрепления гривны и объема торгов. Но они, конечно, могут измениться, особенно если на этот счет появятся официальные заявления или комментарии.