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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украинский Карабах: В чем заключается «План С» Пристайко относительно Донбасса

22:41 12.05.2020 |

Политика

 Тарас Паньо / Depo.ua

Впервые чиновник из администрации Зеленского публично заявил, что урегулирование на Донбассе с заметной долей вероятности является невозможным, и в качестве "варианта С" предсказал даже не приднестровский, а карабахский сценарий продолжения конфликта.

Все привыкли, что высказывания профессиональных дипломатов не всегда являются понятными для широкой общественности. Но в своем последнем интервью для Deutsche Welle вице-премьер Вадим Пристайко превзошел сам себя.

"План "Б" (в отношении конфликта на Донбассе - ред.) был в том, чтобы Минские соглашения, которые были прописаны, и в принципе, должны были закончиться на год, они были продлены по согласованию с нашими партнерами... план "Б" предусматривает, если Минск в том состоянии, в котором он существует, не работает, к нему необходимо что-то добавить, что-то не отвергая общее". Под "что-то добавить" Пристайко снова, как и в октябре прошлого года, подразумевает гипотетическую (чтобы не сказать - абсолютно нереальную) миссию ООН.

Впрочем, на этот раз высокопоставленный дипломат из окружения Зеленского признает, что шансы на реализацию "миротворческого" сценария являются не слишком большими. "Если Россия блокирует решение Совбеза ООН, пользуясь своими возможностями члена Совбеза ООН, очевидно, что этот план "Б" не сработает".

Подобную публичную откровенность Пристайко можно, конечно, приветствовать - но с точки зрения урегулирования конфликта на Донбассе получается, что Зеленский и его команда только сейчас подошли к тому дипломатическому тупику, в котором команда Порошенко погрязла спустя считанные месяцы после прихода к власти.

Интересным для избирателей Зеленского должно было бы стать заявление Пристайко о том, что "в любом случае существует потребность определить для себя серьезно, когда мы наконец поймем, что идти путем, которым мы идем последние 5 лет, неэффективно".

Можно предположить конечно, что в этом месте Пристайко усомнился в действенности Минских договоренностей. Но для постороннего глаза кажется очевидным, что в подобной фразе чиновник фактически признает, что политика Зеленского в отношении Донбасса является продолжением политики Порошенко.

Однако сенсационность речи Пристайко даже не в этом. Поскольку в конце разговора застигнутый врасплох дипломат говорит, кажется, больше чем запланировал. "Необходимо понять, есть ли какие-то шансы выполнить Минск, или это превратится в ту историю между Азербайджаном и Арменией, которая длится последние 30 лет. Хочу напомнить, что она также называется "Минский процесс".

Это и есть "план С" Пристайко в отношении Донбасса. Который на самом деле является скорее предположением, что конфликт в регионе пойдет даже не по приднестровскому сценарию - без шансов реинтеграции на десятилетия вперед, а по сценарию, который предусматривает лишь чередование горячих и холодных фаз на много лет вперед.

Подобный пассаж уместен для ветерана боевых действий. Но он выглядит достаточно неожиданно в выполнении кадрового дипломата на посту вице-премьера.

Можно, конечно, предположить, что подобное недоверие к будущему вызвано у Пристайко, например, тем фактом, что он был смещен с поста главы МИД - хотя и с "повышением". И что он, на самом деле, ничего не знает о какой-то блестящей стратегии завершения конфликта, которую готовят в ОП Ермак и его подчиненные.

Но больше походит на то, что команда Зеленского, оказавшись в непростой ситуации, просто исчерпала свои внутренние ресурсы и уперлась головой в глухую стену. И что демонстрирующиеся дипломатические телодвижения Ермака - наподобие повышения кадрового уровня ТКГ в Минске - это скорее попытка имитировать некую деятельность, чем часть осмысленной дипломатической стратегии.

Зато "план С" от Пристайко, по сути, сводится к желанию махнуть на все рукой - и оставить ситуацию такой, как она есть.
 

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