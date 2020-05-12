Гончаренко, Дубинский и «старые лица»: Кто и как попытается стать мэром Киева вместо Кличко

Юрій Васильченко / Depo.ua

Выборы мэров крупных городов могут стать началом краха нарратива "новые лица", благодаря использованию которого в прошлом году в стране произошла электоральная революция.

Позиции мэров Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и подавляющего большинства областных центров сейчас выглядят достаточно мощными. У "зеленой" власти нет (пока что) фигур, которые действительно были бы способны составить серьезную конкуренцию действующим мэрам крупных городов. Что ставит Банковую перед неприятным для нее выбором: либо отправить на гонку "слуг" с риском их провала, либо негласно договариваться с этими мэрами, играя с ними в поддавки. Оба варианта несут в себе ряд негативных последствий.

Почему "договорняки" с мэрами сыграют против власти

Во-первых, выдвигать кандидатов от правящей партии все равно придется, иначе избиратель не поймет, и эти кандидаты будут воевать с мэрами, причем так, чтобы это не выглядело борьбой нанайских мальчиков. Мы о том, что в договоренностях с Виталием Кличко, Борисом Филатовым и так далее, если будет выбран именно вариант игры в поддавки, должна быть расписана еще одна партия - взаимовыгодное распределение мест в горсоветах. То есть если составить настоящую конкуренцию действующим мэрам не удастся, то получить мощные фракции в горсоветах "слугам" по плечу. Поэтому уже сейчас ключевые игроки должны понимать конфигурацию взаимодействия промэрских партий и "зеленых" в городских советах: или это будет противостояние, или взаимовыгодное сотрудничество. А этого сейчас сказать не может никто.

Во-вторых, кроме нынешних мэров и "слуг" в борьбе за власть в городах вступят и другие политсилы и группы влияния, которые способны спутать все карты. К примеру, на востоке и юге высокие шансы имеет ОПЗЖ, на западной Украине - "Евросолидарность" и "Свобода", не следует сбрасывать со счетов и выдвиженцев "Батькивщины" и "Голоса". К этому стоит добавить местечковые проекты, которые "слуги" хотели отцепить благодаря установке пятипроцентного проходного барьера, однако президент Владимир Зеленский не дал этого сделать.

В СМИ все активнее кандидатом в мэры Киева от "ЕС" называют народного депутата, одессита Алексея Гончаренко. Он о своем баллотировании высказался обтекаемо: каких-либо прямых намерений нет, но его команда (Гончаренко назвал ее внепартийной) разработала план развития столицы. И дальше работает в этом направлении. Вместе с тем в сети заметна активизация ЛОМов, которые начали продвигать бренд "Гончаренко". Пока они делают акцент на трех моментах: у "слуг" нет проходного кандидата; Кличко договорился с Банковой; Гончаренко - яркий публичный политик, который будет собирать в Киеве голоса тех, кто против нынешней власти. То есть и против "зеленых", и против Кличко. Можно предположить, что эти три момента составят основу подготовительной матрицы для старта Гончаренко.

Однако в его случае есть несколько серьезных нюансов, которые будут играть против него. Нюанс первый - формат выдвижения: самостоятельно или от партии Петра Порошенко. Если самостоятельно, тогда Гончаренко ставит себя под удар критики, ведь он является членом фракции "ЕС", членом президиума партии, поэтому баллотирование самовыдвижением будет выглядеть, мягко говоря, ему не на пользу. С другой стороны - у "Евросолидарности" есть свой электорат в Киеве, и значительная его часть склонна поддержать на выборах Кличко. Логика проста: мэр далеко не идеальный, но пусть лучше он, чем "слуга". Как этот электорат отреагирует на выдвижение Гончаренко от "ЕС"? Очевидно, нужно делать замеры общественного мнения, чтобы в итоге не остаться и без кресла мэра, и еще и без фракции в горсовете. По состоянию на сегодня Гончаренко, скорее всего, пойдет именно от "ЕС".

Второй нюанс: Гончаренко - не киевлянин. Да, он не первый год живет в столице, однако во время каждых выборов столичного головы (как, собственно, и мэров других городов) активно разыгрывается карта "голосуй за своего". В итоге градоначальниками становятся не уроженцы Киева, но хотя бы люди, живши в столице не один десяток лет, работавши здесь, избиравшиеся народными депутатами и так далее. Гончаренко нужно срочно по крайней мере выравнивать ассоциацию себя с Киевом, поскольку пока что она срабатывает на Одессу.

И третий нюанс - благодаря какой именно технологии будет побеждать Гончаренко в случае своего выдвижения в мэры? К сожалению, у нас уже стало традицией, что выиграть кампанию на позитиве почти не реально. Да, Кличко, когда он баллотировался во второй раз, это удалось, однако не следует забывать, что была осень 2015-го, когда страна жила войной на востоке, когда у подавляющего большинства киевлян еще свежими оставались воспоминания о Майдане, одним из лиц которого был Кличко. К тому же Виталий Владимирович ассоциировался с президентской партией, рейтинг которой на то время давал хорошие шансы на победу. Сейчас Кличко в менее выгодной ситуации - ему придется отчитываться, о недостатках его деятельности будут вспоминать все. И вот тут Гончаренко (а если его выдвинет "ЕС", то и Порошенко) может оказаться в ситуации выбора - с кем конкурировать, с бывшим политическим соратником, Кличко, или выдвиженцем от "слуг". Или с обоими?

Поэтому потенциальное баллотирование Гончаренко в мэры Киева эффективным технологическим шагом выглядит лишь в идеале, на самом же деле существует много вопросов, ответов на которые сейчас нет.

Дубинский "противвсех" и " неидеальные "слуги"

Один из таких вопросов, который, впрочем, меньше всего зависит от самого Гончаренко, - пойдут ли в мэры Киева самостоятельно отдельные члены фракции "СН". К примеру, активизировались разговоры о баллотировании в мэры столицы Александра Дубинского. Несмотря на ореол скандальности, благодаря доступу к ряду телеканалов и специфической разоблачительной манере обращения к избирателю, он может не столько конкурировать с Кличко, выдвиженцем "слуг" или с тем же Гончаренко, сколько выступить в роли спойлера. Некоего "противвсеха", который будет отбирать голоса у потенциальных лидеров гонки. А те, в свою очередь, будут вынуждены как-то ему противодействовать и тем самым втягиваться в невыгодную им игру, тратя силы не столько на донесение до электората своих программ, сколько на опровержение "разоблачительной" информации. Впрочем, на выборах будет много спойлеров и технических кандидатов. Можно предположить, что кто-то из них будет "работать" конкретно по Дубинскому. Опять же, если тот будет баллотироваться.

Кто конкретно выдвинется в мэры Киева под брендом "слуг"? Называются разные фамилии - Александр Ткаченко, Николай Тищенко, Александр Качура, однако у каждой из этих фигур уже на старте существуют трудности либо с узнаваемостью (как у Качуры), либо они уже успели наработать полный кейс "зашкваров", как Тищенко. И еще очень важный нюанс, который сейчас играет против кандидата от "слуг", - от деятелей из монобольшинства не было слышно какого-либо плана развития Киева. Имеется в виду - конкретного плана, а не прожектерства вроде открытия наземного метро по линии существующей сейчас ородской электрички.

Шанс на возвращение "списанных в архив"

И еще один момент. После электоральной революции прошлого года, которая ввела в политику "новые лица", без дела остались десятки "старых лиц". Которые, чтобы не скучать и не потерять шанс на возвращение в большую политику, могут серьезно выступить на предстоящих местных выборах. Кто в списках партий, кто в качестве кандидатов в мэры. А кто и спойлерами. Тем самым они создадут дополнительное напряжение для тех кандидатов, о которых говорят уже сейчас. И могут стать помехой повторению технологии "сделаем их вместе".

Ведь, как известно, парламентские и местные выборы отличаются мотивацией избирателей. В местных советах они не хотят видеть людей, которые, вспомним крылатую фразу, за свою жизнь не построили даже собачьей будки.