Война на Донбассе. Как стреляли в «праздничную» неделю и чего ждать с появлением «зеленки»

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Неделя на фронте прошла крайне неспокойно. Не было даже условного перемирия, как в прошлые годы на майские праздники. Полным ходом идет война ПТУРов, подрывы на своих и чужих минах, снайперская война.

Боевики активно использовали артиллерию калибров 120-мм, 152-мм. Согласно сводкам от штаба проведения ООС, с 4 по 10 мая противник совершил 77 обстрелов наших позиций, то есть в среднем - 11 в день. При этом погибших у нас нет, зато есть 13 раненных бойцов и еще трое получили боевые травмы. Это достаточно большой показатель, свидетельствующий о наращивании количества обстрелов с той стороны.

География противостояния все та же - Авдеевка, Новоташковское, приазовское направление. Необходимо отметить, что отведение войск осенью прошлого года не привело к уменьшению обстрелов на участках разведения. По-прежнему крайне неспокойно в Золотом и на участке Петровское-Викторовка.

Сейчас уже никто всерьез не говорит об открытии нового КППВ в районе Золотого. С нашей стороны все коммуникации уже давно построены (и даже успели обветшать), со стороны оккупационных властей не делается ничего. Почему - ответ очевиден. В случае открытия нового пропускного пункта там на постоянной основе будет дежурить ОБСЕ, а значит, в открытую продолжать боевые действия боевики не смогут. А с военной точки зрения это для них крайне невыгодно.

Тем не менее такая ситуация не мешает нашему военно-политическому руководству говорить о продолжение практики разведения. С подачи СМИ, близких к оккупационным властям на Донбассе, уже примерно известны следующие точки - это Гнутово, Счастье и Авдеевка.

Как всегда, все подается под гуманитарным соусом: "Гнутово" - единственный КППВ на юге Донецкой области. Однако тут ситуация аналогичная той, что сложилась вокруг Золотого, но с обратным знаком: даже малейшее изменение позиций крайне отрицательно скажется на обороне Мариуполя. Ведь это не густонаселенные районы Горловки или Донецка - тут сплошная степь и любой населенный пункт является серьезным оборонительным объектом. Кстати, именно поэтому все шесть лет войны тут гибнут мирные жители, ведь линия обороны боевиков, например, в Саханке Новоазовского района проходит прямо по крайним улицам поселка. И поэтому любое, даже незначительное отклонение при обстреле, приводит как к разрушению жилых домов и ранениям их жителей.

Так произошло, например, 7 мая, когда ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей. Эта история сразу же стала раскручиваться в оккупационных и российских СМИ. При этом традиционно замалчивался тот факт, что обстрел был ответным.

И выхода из такой ситуации практически нет. Ведь не секрет, что и наши позиции на некоторых участках находятся на окраинах населенных пунктов. И боевики регулярно обстреливают и их - в сводках время от времени мелькает Красногоровка, Авдеевка, другие города и поселки.

Попытки еще в 2015-2016 гг. организовать массовое переселение натолкнулись на неприятие местными, мол, как только они уйдут, их дома будут разграблены. А применять административные меры - не вариант, потому что это спровоцирует массу негатива в российских СМИ, а с их подачи и в западных, добавит очков в копилку пропагандистов, которые седьмой год вещают о "гражданской войне в Украине".

Обострение на линии фронта не мешает командованию нашей группировки на Донбассе проводить плановую ротацию. Не так давно с фронта ушла 24-я отдельная механизированная бригада, теперь СМИ сообщили о том, что после восьми месяцев пребывания на фронте в районе Светлодарской дуги вернулась в тыл и Бригада быстрого реагирования Нацгвардии Украины. В последние годы наиболее подготовленные части из состава НГУ - это упомянутая бригада и полк "Азов", они на регулярной основе поддерживают части ВСУ, причем как на второй, так и на первой линии обороны.

Обеспечивая ритмичный график ротации бригад (ныне он составляет 7 месяцев на фронте и 5 в тылу), командование ВСУ добивается того, что максимальное количество военнослужащих получает боевой опыт, что крайне позитивно сказывается на боевой подготовке. Вообще, за время войны на Донбассе НГУ превратилась во "вторую армию" со своими танками, артиллерией и авиацией, и не использовать такой потенциал на фронте было бы просто недальновидно.

В целом же с появлением "зеленки" на фронте стоит ожидать активизации действий малых групп, тем более что сейчас линия фронта практически лишена нейтральной полосы, проникновение профессионалов сильно облегченно и этим будут пользоваться россияне.

А то, что с другой стороны против нас воюют совсем не шахтеры и трактористы, ярко показало обнародованное трофейное видео. В котором бойцы из российских Сил специальных операций проходят боевую стажировку на Донбассе. То, что на видео сняты кадровые российские военнослужащие, не поддается сомнению - оружие и оснащение одного члена группы тянет на годовую зарплату боевика в оккупационном корпусе.