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АНАЛИТИКА

НБУ 8 мая отдал межбанковский валютный рынок на откуп Ситибанку и доллар пошёл вверх

22:53 08.05.2020 |

Финансы

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Небольшая прокачка валютного рынка, которую банки устроили перед 3-дневными выходными, привела к минимальному подорожанию доллара. 8 мая его курс на межбанке поднялся на 1 копейку, и зафиксировался в диапазоне 26,83-26,84 грн/$. При этом средний курс продажи наличного доллара в кассах банков приподнялся на 2 копейки - до 27,0-27,12 грн/$, а на выкупе сохранился вчерашний курсовой диапазон - 26,65-26,85 грн/$.

Торговля на валютном межбанке была не очень масштабной. Объем сильно сократился - со вчерашних $270 млн до $98 млн.

"Бизнес хотел завершить платежи по контрактам перед трехдневными выходными, нужно было максимально закрыть актуальные финансовые задачи. Потому покупатели валюты не дожидались проседания котировок, и с самого утра вышли покупать доллар. Однако спрос был непродолжительным и рынок смог уравновесится без помощи регулятора", - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Казначеи рассказали, что главным валютным продавцом на межбанке третий день подряд остается НАК "Нафтогаз", просто сегодня продавал не очень много доллара. Говорят, что сделки проводил через Укргазбанк и Ощадбанк. Из числа покупателей выделяли Ситибанк, который взял на рынке не самую крупную сумму (до $10 млн), тем не менее его сделки превышали покупки коллег. В Нацбанке, судя по всему, решили не выходить на торги за такой мелочью, и оставить ее дружественной структуре.

Покупки Ситибанка лишь один раз и ненадолго сегодня подняли курс доллара 26,84-26,87 грн/$. Однако после этого произошел откат из-за общего снижения активности на торгах. Потому этому большого значения не предавали. Снижение активности и сокращение объемов валютных торгов перед затяжными выходными - норма для нашего межбанка.

Куда больше всех интересовал результат тендера Нацбанка по рефинансированию. Оно происходило под плавающую ставку 8% годовых: если учетная ставка будет меняться, то вслед за ней будет меняться и цена финансирования. Долгосрочные (на 1-5 лет) займы от регулятора получило 11 банков на общую сумму 2,4 млрд грн, а среднесрочные (90 дней) - 4 банка на 457 млн грн. Это намного больше, чем думали финансисты и прогнозировали заранее. Данная тема активно обсуждалась в финансовом сообществе.

"Банки стали сводить воедино свои планы по фондированию и кредитованию, и поняли, что им практически не во что вкладываться на продолжительные сроки. Поддержка текущей ликвидности - это операционная активность, и здесь все ясно. Но непонятно, во что вкладывать 5-летнее рефинансирование. Какие проекты можно в нынешнее время рискнуть и профинансировать на такой срок, да и какие проекты в принципе могут нуждаться в долгосрочном кредитовании. Тоже самое касается и вложений в ценные бумаги, сроки которых намного короче. Потому мы и вышли на такие объемы по рефинансированию в итоге", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Будет ли новое рефинансирование НБУ перевкладываться в покупку новых выпусков гособлигаций Минфина - банкиры пока не берутся предсказывать. Хотя допускают, что размещение ОВГЗ в ближайший вторник, 12 мая, будет достаточно масштабным. Это несмотря на то, что правительство по сложившейся в карантин традиции не заявило лимиты.

Известно лишь, что рынку предложат ОВГЗ сроком на 3 и 6 месяцев. Объем и валюта не указываются. Не исключается, что это может быть гривна и доллар. Валютных бумаг ждут из-за крупного погашения в среду старого долларового выпуска гособлигаций - на $325 млн. Еще будет заметный гривневый платеж по купону (проценты) - 914 млн грн. Минфин может предложить держателям бумаг перевложить полученное. Вообще на этой неделе должна состояться целая пачка выплат по разным видам бумаг. Они разбросаны на три дня и исчисляются в разных суммах:

* 12 мая: купоны (проценты) на $9 млн и 914 млн грн, погашение ОВГЗ на $325 млн;
* 13 мая: купон на $1 млн;
* 16 мая: купон на 141 млн.

Совершенно очевидно, что денег потребуется немало, потому и одалживать могут крупные суммы.

Все это может влиять на валютный спрос. До конца непонятно, какие из погашенных сумм будут конвертировать и выводиться, и какие - перевложат. Потому циркуляция капитала может активизироваться, что в условиях малоликвидного межбанка может провоцировать раскачку курса.

Особенно, если не забывать, что НАК "Нафтогаз", который на этой неделе стал главным валютным продавцом на межбанке, может продолжить конвертацию своей выручки. По слухам, на следующей неделе он может выбросить на рынок более $1 млрд. Чтобы государство получило в бюджет побольше гривны с этого доллара - курс вполне могут раскачать и поднять.

Казначеи допускают настоящие курсовые качели и дают для межбанка разные прогнозы. По одним, с 12 по 15 мая он будет торговаться в рамках 26,80-26,95 грн/$, а по другим - 27,0-27,10 грн/$.
 

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