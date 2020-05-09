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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Олигархи, улица и выборы в ОРДЛО: Карта для Банковой

22:43 08.05.2020 |

Политика

 Андрій Коваленко / Depo.ua

Лето и осень станут этапами противостояний в кабинетах власти и на улицах городов в условиях борьбы за интересы. Сейчас уже можно разглядеть несколько горячих точек, которые технологически раскручивают и выставляют на шахматную доску больших торгов за влияние.

1. Экономический кризис после коронавируса станет вызовом, на котором будут строиться различные измены. Не только в вопросе способности государства покрывать расходную часть бюджета, но и удовлетворять аппетиты олигархата и их крупного "бизнеса". В 2013 году немало олигархов "сливали" Януковича не из патриотических желаний пойти в ЕС, а лишь потому, что экономическая ситуация в стране с поддержанием искусственной стабильности привела к тому, что финансового государственного пирога уже не хватало на всех. А "Семья" решила отжать себе еще и то, что оставалось, покусав других.

Сегодня уже понятно, что Ринат Ахметов оказывается в ситуации возможного банкротства, если его интересы монополии в энергосекторе не будут удовлетворены - уже сейчас мы видим остановку АЭС ради более дорогой "зеленой" энергетики и угольных станций олигарха. Рост цен на электроэнергию в таких условиях - вопрос времени. Виктор Пинчук, поговаривают, давно думает продавать свой бизнес, а Игорю Коломойскому постепенно перекрывают кислород запретом импорта российской электроэнергии для ферросплавных заводов (у Пинчука та же проблема) и российского угля на Центрэнерго, которое контролируется его менеджментом. И если Ахметов является самым большим другом нынешней власти (пока что), то Коломойский и Пинчук точно недовольны.

В то же время Банковая будет пытаться взять под контроль лояльное к Ахметову правительство Дениса Шмыгаля. Для этого Исполнительный комитет реформ отдали Саакашвили, который должен стать "теневым премьером" альтернативного правительства, которое уже фактически сформировано в стенах ОП. Это "правительство" будут делать симпатичным и в нем будут появляться интересные люди из престижных сфер с хорошими биографиями. На фоне Кабмина Шмыгаля они будут смотреться солидно. Присутствие там Уманского и нескольких других деятелей это доказывает. А нежелание 6 комитетов ВР всерьез рассматривать программу Правительства свидетельствует о тактике не предоставлять Шмыгалю иммунитет, держа его в подвешенном состоянии. Такой расклад может не устраивать как Рината Ахметова, так и главу МВД Арсена Авакова, который не особенно любит Саакашвили и возможно будет играть в премьериаду. При отсутствии определенных гарантий сохранения позиций в следующем правительстве от Андрея Ермака, министр может противостоять Саакашвили. А политике отдельных деятелей ОП будет противостоять Нацкорпус.

2. Кабинетная борьба будет продолжаться и относительно местных выборов. Теоретическая возможность Рината Ахметова финансировать партию мэров делает его переговорную позицию с властью сильнее. Особенно, после выборов, когда будут понятны результаты. Как в торгах по главам ОГА так и в других вопросах. То, что "Слуга народа" скорее проиграет местные выборы практически везде, уже понятно. Региональная политика зеленых очень нестабильная.

3. Но вопрос выборов будет касаться и ОРДЛО. Андрей Ермак всерьез настроен провести их на всей территории Украины. Для этого необходимы изменения в законодательство и Конституцию. Времени все подготовить до осени не хватит, поэтому выборы могут сместить на декабрь. Вторая волна коронавируса будет вовремя.

Вопрос изменения состава минской ТКГ - это также карта для россиян и Козака, ибо дает шанс вычистить оттуда людей Суркова.

Но карта договоренности с россиянами по вопросу выборов в ОРДЛО вызовет акции протеста на улицах, реализовывать которые будет Движение против капитуляции, оппозиционные силы как мелкие так и крупные, а также прозападное крыло. Подготовка улицы уже ведется.

4. Если мы говорим об улице, то прямо сейчас наблюдаем за противостоянием касательно дела Стерненко. Прокурор Венедиктова дезориентирована. Команды с Банковой действовать жестко, похоже, она не получает. Это при том, что радикально пророссийские силы судя по всему, заинтересованы в этом. Об этом в частности свидетельствует активность пророссийских блоггеров калибра Шария, который между прочим нахваливает МВД, и других ЛОМов Портнова и Ко, а еще лидера Нацкорпуса Белецкого, которого в народе ассоциируют с позицией МВД, а еще ему вспоминают давние разговоры о конфедерации с Россией.

За Стерненко же выступают проукраинская часть активистов, ультрас и многие так называемые "грантоеды". Я вижу в этом повторение технологии Павличенко. Судить, кто прав не берусь. Но для тонуса улицы - это еще одна горячая точка, кроме выборов в ОРДЛО.

5. Отдельным вопросом станет МВФ. Михаил Саакашвили ранее намекал на ненужность сотрудничества с Фондом. Как он будет вести себя сейчас - увидим. Но существует подозрение, что неудобные условия от МВФ для Украины сейчас станут причиной для политики "мы стараемся, а они нас бросают. Да пошли они...". Политики более лояльной и замаскированной, чем Янукович в Вильнюсе в 2013 году. Где взять деньги если не у МВФ? У Азии или России... Рупором такой тактики может стать прозрачный реформатор Саакашвили. Конечно, все не так однозначно - ибо вряд ли МВФ окончательно уйдет из Украины или Украина уйдет от МВФ. По словам многих экономистов - это невозможно...
 

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