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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Новое испытание Саакашвили: Зачем Зеленский сам себе готовит репутационную ловушку

18:18 08.05.2020 |

Политика

 Тарас Паньо / Depo.ua

Назначение Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ, осуществленное вчера действующим президентом Украины, стало следующим этапом в интересной внешне - и внутриполитической интриге, конца и края которой, как и причудливой карьере грузинского экс-президента, пока не видно.

Свое триумфальное возвращение в украинскую политику экс-президент Грузии, судя по всему, понемногу готовил практически с самого момента прихода команды Зеленского к власти.

На первых этапах, помимо возврата отнятого Петром Порошенко украинского гражданства (как прекрасно звучат подобные пассажи с точки зрения украинского права) заметных успехов Саакашвили, похоже, не достиг. Новая команда рассчитывала на собственные силы и на собственные свершения. Впрочем, когда с новыми лицами произошло то, что произошло, а у Зеленского почувствовали потребность как в улучшении "реформаторского имиджа", так и в интенсификации переговоров с рядом иностранных институций, час Саакашвили настал. На Банковой почувствовали потребность в "профессиональном реформаторе" с громким именем.

Впрочем, на пути встали два фактора. Один из них - вероятная нехватка голосов в Раде, а второй - резкое недовольство Грузии подобным назначением. Проблемы правящей украинской партии - это тема для отдельного долгого разговора, а понять резкую реакцию Тбилиси было несложно.

С формальной точки зрения, Саакашвили на родине обвиняют по конкретным уголовным статьям - превышение служебных полномочий и растрата бюджетных средств. Поэтому просто вынуждены протестовать против его успешной карьеры за пределами Грузии. Ну, а с точки зрения менее формальной, "Грузинской мечте" абсолютно не нужен лишний пиар для наиболее узнаваемой фигуры оппозиционного Единого национального движения. Которое в последние годы, конечно, убедительно проигрывает парламентские выборы - но в период кризиса вполне может воспользоваться падением рейтинга власти.

Поэтому председатель фракции "Грузинской мечты" Ионатамишвили пообещал "осложнения отношений" с Украиной в случае, если Саакашвили назначат вице-премьером. А премьер Грузии Гахария пригрозил "минимум отзывом для консультаций посла". И так, в конце концов, и сделал.

На Банковой, где Саакашвили рассматривали как имиджевый проект (иначе взяли бы его в правительство гораздо раньше), сигнал поняли. И хотя Арахамия и ответил Тбилиси о том, что все история - внутреннее дело Украины и вмешиваться в нее никому извне не следует, Саакашвили вместо вице-премьерского кресла получил должность в малопонятной структуре с неопределенными полномочиями.

Подобное снижение уровня должности Саакашвили, очевидно, позволит избежать существенного скандала с Тбилиси. Хотя посла для консультаций в Тбилиси таки отозвали, а Игорю Долгову, послу Украины в Грузии, очевидно, придется выслушать немало неприятных слов в тамошнем МИД. Где напомнят, что регулярная консолидированная позиция Киева и Тбилиси в отношении российской агрессии на Донбассе может и измениться.

При том по роду своей деятельности Саакашвили не будет иметь никакого отношения к связям между Украиной и Грузией. Но и в том, что грузинский политик, имея прямой и относительно регулярный доступ к Зеленскому, теоретически может влиять на внешнеполитическую линию Украины, сомневаться не приходится.

Впрочем, как бы там ни было, Банковая получила свои первые ожидаемые дивиденды - о "назначение реформатора" написала практически вся мировая пресса - от Financial Times и РИА Новости до Bangkok Post.

При том что касается западных СМИ, то они, в отличие от украинских, имеют даже предположения относительно того, чем будет заниматься Саакашвили в своем исполкоме. В частности, по данным FT, планируется, что он будет принимать активное участие в переговорах с МВФ. Давая интервью этому изданию накануне назначения на должность, он утверждал, что заем в $ 8 миллиардов, из которых 4 будут распределены в этом году, является "явно недостаточным". Другими его задачами должны стать участие в законодательной подготовке процесса дерегуляции экономики и помощи представителям малого бизнеса. Как сложится с практической стороной деятельности Саакашвили на новой должности - покажет время.

Но реальная проблема Банковой заключается в том, что Саакашвили, похоже, обладает как существенными политическими амбициями, так и непростым характером. Что почти неизбежно рано или поздно приведет к его конфликту с действующей украинской властью - как это уже случилось в свое время с командой Петра Порошенко.

Но, в отличие от представителей действующей украинской власти, Саакашвили является эффективным коммуникатором (недоброжелатели говорят, что это, возможно, является его единственным талантом). И так же, как мировые СМИ сегодня пишут о "назначении известного реформатора", через полгода они же будут писать о том, что "украинское правительство уволило реформатора", "Саакашвили обвинил Зеленского в саботаже сотрудничества с МВФ" - и так далее. При том транслировать эти сообщения грузинский экс-президент, в силу своего врожденного таланта, сможет куда как громче нынешнего ОП. В свое время Петр Порошенко, и сам неплохой дипломат, на этом обжегся - и вышел из истории с существенными потерями.

Для администрации Зеленского, где с дипломатами традиционно плохо, ссора с Саакашвили грозит репутационным крахом. Впрочем, вполне может быть, что вопросы из разряда "а что будет через полгода" уже никого на Банковой и не интересуют. Как слишком долгосрочные.
 

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