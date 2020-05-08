Депутаты будут увольнять министров: Как «Слуги» из парламента будут контролировать слуг из Кабмина

Антон Коломойцев / Depo.ua

Депутаты из монобольшинства стремятся к получению дополнительных рычагов контроля за деятельностью исполнительной власти.

Чужой для украинского уха термин "интерпелляция" может ассоциироваться скорее с названием очередного голливудского фантастического блокбастера вроде "Дивиргент" или "Интерстеллар". Но уже вскоре это слово может плотно войти в отечественный политический лексикон.

Ряд нардепов от пропрезидентской "Слуги народа" собираются подать в парламент проект закона "Об интерпелляции". Так депутаты пытаются усилить контроль Рады за деятельностью Кабинета министров. В чем суть предлагаемого нововведения и какие практические последствия будет иметь закон в случае его принятия - разбирается Depo.ua.

Новая старая интерпелляция

Презентовала инициативу внесения закона об интерпелляции на своей странице в Facebook депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук. И, хотя вживую законопроекта пока увидеть нельзя, представительница парламента обозначила основные аспекты документа, который назвала "долгожданным".

"Вы знаете, что такое интерпелляция? Я объясню, потому что это очень важно, - написала Кравчук. - Эффективность работы министров надо контролировать. Статья 85 Конституции возлагает эту функцию на Верховную Раду. Впрочем, у нас отсутствуют законодательные положения, которые бы конкретизировали такое конституционное право парламента. Исключение - разве что закон "О статусе народного депутата Украины", что дает нардепам право обращаться к Кабмину с депутатскими запросами. Но этого недостаточно для эффективного контроля".

Выход авторы инициативы видят в процедуре интерпелляции, что означает право парламента поставить вопрос об ответственности того или иного министра. По утверждению Кравчук, Интерпелляция используется во многих европейских государствах с парламентской или смешанной формами правления. Например, она популярна в соседней Польше. В повестку дня каждого заседания Сейма вносится пункт "интерпелляции и вопросы по текущим делам".

В проекте нардепов отмечается, кроме прочего, что инициировать процедуру сможет определенный комитет или 45 народных депутатов. Далее вопрос рассматривается в профильном комитете, а когда он дает заключение - выносится на пленарное заседание. Если решение о неудовлетворительной работе члена Кабмина набирает 226 голосов, премьер-министр в течение 15 дней обязан внести представление о его увольнении. "В случае, если премьер этого не делает, вопрос включается в повестку дня парламента без голосования, и парламент сам принимает решение об увольнении министра", - объясняет автор проекта.

Евгения Кравчук в своем сообщении опередила замечания по поводу и без этого предусмотренной процедуры увольнения министров парламентом, заставив их отчитываться перед парламентом и признав их работу неудовлетворительной. Депутат объясняет необходимость расширения механизмов парламентского контроля тем, что действующая процедура предусматривает полное устранение из этого процесса премьера и приводит к нарушению баланса между Радой и правительством.





Действительно, сложно понять, в чем важность такой инициативы, особенно учитывая общую ситуацию в стране и мире, а также экстренный формат работы парламента.

Впрочем, нельзя отрицать, что инициатива действительно является "долгожданной". С идеей имплементировать интерпелляцию в украинское законодательство представители негосударственных организаций, которые финансируются грантами из США и Европы, работают еще с середины 2000-х годов. Ведь при каденции президента Виктора Ющенко Украина впервые прошла трансформацию от президентской к парламентско-президентской республике с корректировкой национальной Конституции.

И тогда же начали возникать инициативы приведения законодательства в соответствие с новейшими условиями функционирования государственного управления. Одним из аспектов парламентского усиления, как известно, является увеличение влияния парламента на формирование исполнительной власти, прежде всего правительства. Тогда же и появился в обиходе термин "интерпелляция", которая является достаточно распространенной процедурой во многих странах с преобладанием парламентского правления. В качестве примеров авторы инициативы приводили Великобританию, Италию, Испанию, Польшу и другие парламентские страны, где интерпелляция имеет широкое применение.

Рычаг для политического давления

Но с момента возвращения к старой Конституции, которое состоялось вскоре после избрания Виктора Януковича, актуальность вопроса снизилась. И всплыла инициатива снова только в 2014 году, когда на пике Майдана и уже после свержения Януковича решением парламента была возвращена старая, парламентская Конституция.

Тогда вопрос интерпелляции даже становился предметом исследования Национального института стратегических исследований, который поддерживал стремление к ее введению. Но дожали парламентариев сторонники такой процедуры только сейчас. И связано это, объективно, может быть с наличием в монобольшинстве лобби грантовых неправительственных организаций, которые, собственно, и являются движущей силой нововведения.

Формально эта процедура похожа на распространенную в Украине форму депутатского "вмешательства" в деятельность различных органов власти как депутатский запрос. Законом предусматривается обязательность ответа чиновников на поставленные депутатом вопросы.

Так, согласно справке, подготовленной Европейским информационно-исследовательским центром (финансируется USAID и фондом Восточная Европа), основным отличием интерпелляции от запроса являются правовые последствия: запрос имеет более информативный характер, а интерпелляция может быть основанием для отчета правительства или отдельных его членов по определенному вопросу.

Поэтому нынешняя интерпелляция, из того, что можно понять из презентации Евгении Кравчук, имеет существенное отличие - эта процедура может иметь следствием ее применения увольнение отдельного министра или иного чиновника. Тогда как сейчас, чтобы добиться этого, нужно проходить более сложную процедуру.

Из практических последствий, которые может повлечь за собой принятие законопроекта - не столько увеличение прозрачности работы исполнительной власти и системного совершенствования законодательства, сколько урывочное получение рычагов кабинетного давления на чиновников. И, традиционно для Украины, хорошая инициатива по усилению контроля может вылиться, в итоге, в очередной рычаг для политической расправы.