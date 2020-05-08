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АНАЛИТИКА

Что будет с курсом доллара после смены программы МВФ

22:53 07.05.2020 |

Финансы

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Доллар активнее покатился вниз. 7 мая его безналичный курс провалился на 9 копеек, и оказался в рамках 26,81-26,83 грн/$. В кассах банков расценки опустились на 5-7 копеек. Средний наличный курс доллара на продаже находился в рамках 26,98-27,10 грн/$, на покупке - 26,65-26,85 грн/$.

На межбанке сегодня был настоящий бум. Объем торгов подскочил со вчерашних $170 млн до $270 млн - максимум за последние пару месяцев.

Откуда льется доллар

Началось то, о чем давно говорили и чего ждали любители доллара - НАК "Нафтогаз" стал конвертировать свою выручку. Его первые валютные продажи прошли вчера, а сегодня он просто подмял под себя межбанк: продал порядка $150 млн.

"Торговля начиналась в широком курсовом диапазоне, и участники торгов решали свои локальные задачи перед трехдневными выходными. Но после валютное предложение серьезно превалировало над спросом, потому Нацбанк несколько раз выкупал доллар", -рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По подсчетам казначеев, 7 мая Нацбанк выкупил порядка $120 млн:

* около $20 млн - по 26,84 грн/$;
* около $100 млн - по 26,80 грн/$.

Можно сказать, что валютный межбанк сегодня разделили "Нафтогаз" с НБУ. Из всего объема в $270 млн около $150 млн - это продажи НАКа, большую часть которых ($120 млн) в итоге выкупил Национальный банк. Говорят, что фиксировались также и валютные покупки Ситибанка, однако они значительно уступали регулятору.

Появление "Нафтогаза" и покупки Нацбанка - прогнозируемое явление. Зампред НБУ Олег Чурий еще месяц назад грозился перекупить в золотовалютные резервы регулятора чуть не всю долларовую выручку нефтяной компании. Кстати, это позволит замедлить снижение долларового запаса нашего центробанка в этом месяце: в мае Украине предстоит выплатить по госдолгу свыше $1,5 млрд (больше всего, $1 млрд, по кредиту от США).

В апреле валютный запас Нацбанка подрос почти на $800 млн, и достиг $25,7 млрд - отчитался сегодня НБУ. Однако в прошлом месяце на платежи по госдолгу из ЗВР ушло лишь $303,9 млн. В мае точно будет больше.

Свежую гривну напечатают

Нацбанк остается главным потребителем доллара на межбанке. Импортеры берут доллар умеренно из-за карантина и слабой деятельности, а банки взяли паузу - ждут, когда валютный курс рухнет на дно. Активнее покупать "американца" будут, когда поймут, что он больше не будет дешеветь, а еще когда пополнят свои гривневые запасы.

Новая гривна будет заливаться в банковскую систему буквально завтра. На 8 мая намечен первый тендер Нацбанка по долгосрочному рефинансированию - сроком до 5 лет. Средства будут выделяться под 8% - под учетную ставку. Говорят, что для этого ее и опускали в апреле: чтобы залить рынок недорогой эмиссионной гривной. Ожидается, что ее выделят много. В тендере примут участие системные банки.

По одним прогнозам, НБУ завтра прокредитует банки на 10-15 млрд грн, по другим - вообще на все 15-20 млрд грн. Этот объем может стать рекордным. Среднесрочное рефинансирование Нацбанка, выделенное 30 апреля, составило лишь 6,9 млрд грн. Его получили 9 банков.

Ожидается, что значительная часть рефинансирования пойдет на покупку ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Ближайшее их размещение намечено на 12 марта, всего до конца мая запланировало три аукциона Минфина по продаже облигаций. На закрытом совещании 4 мая в министерстве сообщили о планах продать своих долговых бумаг на общую сумму 50 млрд. грн. Первые 10 млрд грн уже ушли в бюджет на этой неделе.

Также рефинансирование НБУ будет использоваться для кредитования крупных госкорпораций и часть средств может оказаться на валютном рынке. То есть использоваться на покупку доллара.

Это три темы сегодняшнего дня для финансового рынка:

* В каком темпе и с каким общим объемом продажи доллара в ближайшие дни/неделю выйдет "Нафтогаз", и как это скажет на курсе гривны.

* Как нафтогазовский доллар будет выкупать Нацбанк, устанавливая новые курсовые отметки.

* Сколько гривны при помощи завтрашнего рефинансирования банков регулятор завтра зальет на финансовый рынок. И какой пропорции эта ликвидность будет распределена между ОВГЗ/новыми кредитами/валютным межбанком.

"К вечеру на повестке оказалась новость о смене МВФ для Украины кредитной программы в рамках сотрудничества. Однако она появилась уже после завершения торгов, потому широкая дискуссия на этот счет не получилась, она будет уже завтра. Посмотрим, какие комментарии дадут наши власти", - сказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Почему МВФ изменил отношение к Украине

Представитель МВФ Джерри Райс сегодня публично заявил, что с нашей страной больше не говорят о подписании программы долгосрочного расширенного финансирования (EFF, Extended Fund Facility).

Переключились на заключение договора по короткому стабкредиту stand by. Разница между ними большая: EFF подписывается на 3 года, а stand by - на полтора (18 месяцев).

Изменится ли при этом объем кредитной программы - Райс не уточнил.

На этот счет пока лишь строятся предположения. Допускается уменьшение общего кредитного лимита по программе с озвученных ранее президентом Зеленским $8 млрд до $3,5-5 млрд, о которых говорят финансисты сейчас.

"Важный вопрос - это размер первого транша. Хотя думаю, что получить сразу $1,8-2 млрд - вполне реально", - сказал руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

И сразу объяснил: смена программы с EFF на stand by не отменяет озвученных ранее требований. То есть банковский закон (так называемый "антиколомойский") принимать придется.

Куда "Нафтогаз" утащит курс доллара

В ближайшей же перспективе дефицит бюджета будут перекрывать за счет ОВГЗ и дивидендов от крупных госпредприятий. В мае крупнейшим донором, по-видимому, станет "Нафтогаз".

Ранее заявлялось, что НАК продаст на межбанке под бюджетные платежи $2 млрд.

Теперь у госкорпорации есть два варианта действий:

1. Либо продавать каждый день по $150-200 млн, и продолжать активно скатывать курс доллара вниз. Ведь из-за карантина наш межбанк сдулся до минимума, и суточный объем его торгов совсем крошечный - $100-120 млн (с ситуативными просадками до $55 млн).

2. Либо сразу предложить Нацбанку $1-1,8 млрд. Тогда НБУ проведет валютный аукцион и напрямую выкупит весь доллар "Нафтогаза" себе в резервы. Скорее всего, предложит НАКу продать все по текущему официальному курсу. Кстати, если бы нефтяники поступили бы так сегодня, что выгадали бы на курсе: официальный курс НБУ был на уровне 26,93 грн/$, а сделки на межбанке совершались по 26,80-26,84 грн/$.

Какой из вариантов выберет руководство "Нафтогаза" - станет ясно в ближайшие дни. От его валютной стратегии будет зависеть движение курса. При первой линии поведения НАКа (поэтапных продажах) казначеи прогнозируют снижение безналичного доллара до 26,70 грн/$ уже завтра и до 26,50-26,60 грн/$ - на следующей неделе. А во втором случае (с валютным аукционом НБУ) - ожидается сохранение курсового диапазона в рамках 26,80-26,90 грн/$.

Продажи "Нафтогаза" сейчас будут ключевым фактором для валютного рынка и для гривны, и новости по МВФ вряд ли существенно скажутся на курсовой динамике.
 

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