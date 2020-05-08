Тактическая замена? Почему МВФ «укоротил» кредитные аппетиты Украины

Алекса ШВЕЦ / Деловая столица

Международный валютный фонд и Украина переключились на обсуждение условий предоставления 18-месячной кредитной программы вместо трехлетней.

Кредит в $5,5 млрд, на который в Киеве рассчитывали еще конца пришлого года, откладывается. По словам представителя МВФ Джерри Райса, в связи с экономической неопределенностью стороны решили обсуждать короткий кредит, чтобы "сконцентрировать политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации" и поддержать платежный баланс Украины.

Иными словами, на повестке дня вместо программы расширенного финансирования (EFF) теперь кредитная линия Stand by (STB). Но пока что недостаточно данных для вывода, как такое решение повлияет на Украину. Мы знаем, на какую сумму по EFF не можем рассчитывать в ближайшее время - минимум $5,5 млрд (или даже $8, как надеялся президент), однако точно не понимаем, насколько крупным может быть "короткий кредит".

Следует отметить, что поскольку программа расширенного финансирования была рассчитана на три года, то все деньги в этом году мы бы не получили. Средне-оптимистичный прогноз украинских топ-чиновников составлял $4 млрд от МВФ до конца 2020-го (плюс около $2 млрд от других международных доноров); власти надеялись, что первые $1-5-2 млрд рамках EFF поступят уже в конце мая.

И здесь принципиальный момент: Украине еще больше чем сумма кредита, важна скорость его предоставления. Потому что с апреля по январь 2020 г. выплаты Украины по госдолгу и его обслуживанию составляют порядка $13 млрд в эквиваленте (правда, только $6 в валюте). И это на фоне разросшегося до 298 млрд грн бюджетного дефицита (около $11 млрд в эквиваленте), который предстоит покрывать с помощью заимствований.

Повторимся, успех или провал в сотрудничестве с МВФ можно будет оценить, когда мы узнаем сумму и условия представления "короткого кредита", если, конечно, о нем удастся договориться. В этом контексте очень важен инсайд Liga.net: в разговоре с изданием высокопоставленный собеседник в одной из госструктур инкогнито поделился, что в рамках краткосрочной программы сотрудничества, которую аннонсировал Райс, Украина рассчитывает получить примерно половину от заявленного ранее финансирования в $8 млрд. и все эти деньги пойдут в госбюджет. Но поскольку сама программа короче, как сказал собеседник издания, "если приравнивать к сроку, то финансирование одинаково, в Stand-by даже чуть больше денег за более короткий срок". Если так, то Украина ничего не потеряет в этом году и сохранят шансы в следующем подписать трехлетнюю программу EFF. Но подчеркнем, это в лучшем случае и по неофициальной информации.

Почему же отложена в долгий ящик программа расширенного финансирования? Как один из ответов можно предложить, что Украина не успела полностью выполнить "домашнее задание" (читай: требования МВФ): приняла закон о рынке земли, однако еще окончательно не определилась с так называемым "законом о банках", согласно которому признанные неплатежеспособными учреждения не могут быть возвращены бывшим собственникам (читай "Приватбанк" - Игорю Коломойскому).

Но также вероятным объяснением могут служить особенности механизмов финансирования - нужно выбрать лучший способ помощи Украине в противодействии пандемии. Именно на этом настаивают в МВФ. По словам Райса, такую поддержку, удобнее предоставить через программу STB, а не EFF. Следует подчеркнуть, что от стратегических условий сотрудничества в фонде, по крайней мере на словах, не отказывается. "Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине, чтобы способствовать более сильному и более инклюзивному росту", - заверил Райс.