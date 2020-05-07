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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Схема местных выборов: Какую игру с мэрами начал Зеленский

18:40 07.05.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

В очередном видео, обнародованном в среду, 6 мая, президент Украины неожиданно раскритиковал озвученные народным депутатом и председателем партии "Слуга народа" Александром Корниенко заявления о намерении усложнить участие партий в местных выборах, запланированных на конец октября этого года.

В частности, Зеленский заверил, что не допустит установления на местных выборах искусственных барьеров для региональных партий. При этом Зеленский (или авторы текста, который он озвучил в ролике) не сдерживал себя в оценках: "В отдельных политических партиях активизировался вирус, который сидит у них последние 28 лет. Этот вирус называется "хитросделанность", - сказал президент. - Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий. Таким образом старые политики хотят, несмотря на политическую волю жителей области, "пролезть" в местные органы власти. Фактически - лишить небольшие партии и беспартийных граждан возможности изменять свой регион к лучшему". Гарант Конституции заверил, что является гарантом в том числе и конституционного права каждого гражданина быть избранным. "Поэтому никаких "двух третей", или "пяти процентов", или иных "схем "не будет. Это позиция и моя, и партии "Слуга народа", - заявил он. А кто же эти "хитросделанные"?

Поводом для внезапного "наезда" президента стало заявление Александра Корниенко о планах монобольшинства внести "технические и политические" изменения в Избирательный кодекс относительно правил проведения местных выборов. Первое лицо "Слуги народа" призвало городских глав взять на себя политическую ответственность и создать общенациональную партию мэров, а не лоббировать, как сейчас, свои интересы через Ассоциацию городов Украины (председателем которой является Киевский городской глава Виталий Кличко).

Что же касается конкретных изменений в Избирательный кодекс, то планировалось снизить барьер в 90 тысяч жителей между населенными пунктами, выборы в которых проводятся по пропорциональной и мажоритарной системами. И главным желанием "слуг" было привязать местные элиты к существующим общегосударственным партийным "монстрам" и лишить региональных политиков возможности опереться на партии, которые реально существуют только в одном или нескольких регионах. Сделать это намеревались через введение 5% общенационального барьера проходимости для партий и требование охвата партячейками не менее 2/3 страны. Еще одна планируемая новация, которой уже, очевидно, не будет - введение требования партийности для кандидатов в городские главы.

"У нас как грибы после дождя растут партии мэров. В рамках одного города или региона. Когда мы говорим о такой тенденции в центральных областях страны, это еще полбеды. Но когда речь идет о приграничных районах - все мы понимаем, какие области имеются в виду - то это уже может быть совсем другая история", - говорил в интервью "Зеркалу недели" Корниенко, предупреждая об угрозе усиления сепаратизма в Украине вследствие чрезмерной "самостоятельности" местных элит. Также формальный лидер "слуг" напомнил о положении ст.3 закона о партиях, которая предусматривает создание в Украине только общенациональных партий и фактический запрет региональных.

Но, как оказалось, реальный руководитель партии власти, которым является президент Зеленский, был противоположного мнения о целесообразности привязки мэров к общегосударственным партиям.

Напомним, на последних местных выборах в Украине, которые состоялись в 2015 году, имел место ряд прецедентов создания "карманных" партий регионального значения, которых кандидаты в мэры использовали как трамплин для попадания на должности. В этом контексте говорили, скажем, о партии "Доверяй делам" городских глав Харькова и Одессы, двух Геннадиев - Кернеса и Труханова, частично о партии "Видродження" с харьковскими корнями и тому подобное.

На волне недовольства озвученными Корниенко намерениями "слуг" местные элиты задумывались над возможностью создания новой партии, которая выражала бы их интересы в масштабах государства. Соответствующие намеки звучали из уст городского главы Киева. СМИ писали, что уже состоялись и предварительные консультации глав крупных городов относительно возможности их слияния в такой партии.

Но заявление Зеленского, похоже, ставит под большой знак вопроса необходимость появления нового "Нашего края" или чего-то вроде "Родного города". Пока все остается по-старому, и мэры и другие лидеры местных элит могут спокойно готовить уже имеющиеся под их флагами структуры регионального значения для участия в избирательных баталиях.

Для чего же "слуги" выступали против мелких партий? Дело в том, что за год существования "партия центральной власти" так и не смогла создать и развить свои очаги, которые были бы хоть более-менее влиятельными на местах. Местные организации "слуг" или малозаметны, или существуют лишь на бумаге, а руководят ими зачастую лица, даже из числа нардепов-мажоритарщиков, которые не имеют влияния на ситуацию в своих регионах. Пока не дала очевидного эффекта и недавняя попытка партии власти закрепить кураторов за областями. А надо учесть, что, выбирая себе местную власть, украинцы голосуют не за партийный бренд, как на парламентских выборах, а за узнаваемые лица, "хозяйственников", а не политиков. Таких людей в активе "слуг" почти нет.

На самом деле у "Слуги народа" есть два сценария выступления на выборах-2020. Первый - это повторить или хотя бы приблизиться к своему общенациональному триумфу годичной давности. Для этого партии власти нужны новые смыслы для избирателя и раскрученные в регионах фигуры. Вместо этого по обоим направлениям просматривается большие нули. Очень ярко продемонстрировали это проведенные в марте этого года довыборы в Верховную Раду по округу на Харьковщине, где "слуги" фактически отдали победу представительнице одной из местных групп влияния Юлии Светличной.

"Кадровый лифт" по отбору кандидатов вывез две с половиной сотни "слуг" в депутаты парламента, после чего остановился где-то между этажами властного здания. Попытка запустить его путем проведения совещания главы Офиса президента Андрея Ермака с главами областных госадминистраций (которые из-за полуразрушенной дилетантизмом "новых лиц" системы кадровых назначений в основном очень далеки от реального влияния на свои области) похожа на имитацию деятельности несколько растерянным центром.

Другим сценарием для "слуг" под местные выборы является включение в свою орбиту действительно влиятельных "на земле" персон. А также инкорпорация своих людей в политические проекты местного значения. "Слуга народа" может создавать мощные и заметные коалиции в местных советах с фракциями, которые реально влияют на расклады в областях и городах. И похоже, именно на этот план и будет делаться ставка на Банковой. Потому что реалии исключают озвучивание партией власти действительно интересных людям смыслов. Тем более что на осень многими экспертами прогнозируется обострение экономического кризиса.

И вообще складывается впечатление, что руководители нынешней власти слабо представляют себе, для чего нужны и как функционируют местные советы. Отказ от "плана Корниенко" на самом деле может свидетельствовать о попытке Банковой задействовать мягкий сценарий политического подкупа региональных элит. Схема такая: "Мы, Киев, даем вам возможность взять свое в местных советах, а за это вы потом не создаете нам проблем". В украинских реалиях такое "высокое доверие" может быть (и точно будет) воспринято региональными "князьками" как слабость центральной власти и возможность играть в свои игры. Тогда мы сможем сполна понять смысл выражения "Техас должны грабить только техасцы". Да и это еще не самое плохое вероятное последствие.

Можем столкнуться с нарастанием центробежных настроений и тенденций, что особенно опасно в условиях войны на Востоке и вообще пребывания Украины в окружении стран, по крайней мере часть которых имеет свое видение перспективы пребывания в составе нашего государства тех или иных территорий. И не факт, что завтра-послезавтра, на фоне экономических проблем и непрофессионализма центра, кто-то из соседей не предложит местным элитам более существенные преференции, чем способны предложить "новые лица" из Киева. Но эти угрозы, похоже, не слишком беспокоят Банковую. Она продолжает действовать, не предвидя новые вызовы и прогнозируя реакцию государства на них, а в режиме тактического тушения пожаров, которые вспыхивают с достойной удивления регулярностью не только в Чернобыльской зоне.
 

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