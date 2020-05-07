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АНАЛИТИКА

Дурной пиар. Зачем Зеленский лишил медиков страховки от коронавируса

18:15 07.05.2020 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Законопроект Петра Порошенко предлагал единоразово выплачивать медикам, инфицированным коронавирусом, по 200 тыс. грн. Но Зе-власть зажала эти деньги.

В истории развала Зе-власти важной датой оказалось 7 мая. В этот день фракция "Евросолидарности", насчитывающая всего-то 27 народных депутатов, задала повестку дня парламенту. И поставила монобольшинство "слуг народа" перед выбором: или поддержать предложение Петра Порошенко, или заняться самодискредитацией. Владимир Зеленский и глава фракции "слуг народа" Давид Арахамия выбрали второй вариант.

Сюжет этого эпизода прост и потому особенно показателен. Все видно, как на ладони.

22 апреля Порошенко и еще 11 нардепов из "Евросолидарности" подали в парламент законопроект №3376 "О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней)".

Во время карантина парламент не проводит регулярных заседаний, а собирается только на внеочередные заседания, которые согласно Конституции созываются по требованию или президента, или не менее чем 150 нардепов. Авторы проекта №3376 сразу же обратились к Владимиру Зеленскому с призывом включить этот проект в повестку дня ближайшего внеочередного заседания парламента.

Зеленский этот призыв проигнорировал, что было вполне ожидаемо - ну не хотелось ему поддержать инициативу Порошенко. Поддержать медиков, борющихся с пандемией, ему тоже не хотелось - иначе он быстренько внес бы собственный законопроект аналогичного содержания.

Но Порошенко, как оказалось, подготовил проект №3376 не для разового привлечения к себе внимания, а для долгой игры. 4 мая он объявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV о том, что "Евросолидарность" собрала необходимое число подписей нардепов под требованием созвать внеочередное заседание для рассмотрения проекта №3376, а также еще одного проекта на ту же тему - №3380 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19", инициированного 25 нардепами из разных фракций.

Спикер Дмитрий Разумков был вынужден удовлетворить это требование. 5 мая он сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента 7 мая в 14:00. Таким образом, впервые за время деятельности нынешней Верховной Рады, где "слуги народа" имеют монобольшинство, ей пришлось собраться по требованию оппозиции. Среди 156 нардепов, подписавших требование о созыве внеочередного заседания, было только четверо "слуг народа", то есть созвать заседание можно было бы и без их помощи.

И вот тут у Зеленского началась паника. Объявил об этом глава фракции "слуг народа" Давид Арахамия в информационном канале своей фракции, откуда эта информация "нечаянно утекла" в масс-медиа. Вот дословно обращение Арахамии к своей фракции (особенности оригинала сохранены; нмд - это необлагаемые минимумы доходов): "Коллеги. Ситуация, если помните на последней сессии люди Пети ходили и собирали подписи, часть наших людей повелась на их провокацию и тоже дала подписи. В результате впервые в нашей истории, Петя без нас смог собрать позачергову сессию с законом про короновирус. Там популизм, если врач заболел короновирусом - то получает 100 необлагаемых минимумов доходов. Даже если выздоровел. Если врач умер - получает 750 нмд. Чтобы не отдать Пете в руки инициативу, мы зарегистрировали альтернативный законопроект, в котором: 1. Если врач умер от короновируса, мы приравниваем его к смерти военнослужащего на передовой со всеми выплатами. 2. Если врач заболел и в течение календарного года получил любую степень инвалидности - то государство оплачивает ему не менее 300 нмд. В среду проведем на комитете и нужно всем быть, чтобы не допустить принятия их закона, примем наш и заберем себе политические дивиденды".

Дурной пиар. Зачем Зеленский лишил медиков страховки от коронавируса

 

Действительно, в среду, 6 мая, профильный комитет, контролируемый "слугами народа", принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №3376-1, внесенный 5 мая Арахамией в соавторстве с еще тремя "слугами народа", к которым примкнули сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава группы "Доверие" Олег Кулинич.

Подчеркнем, что между проектами №3376 Порошенко и №3376-1 Арахамии, Рабиновича и Кулинича есть разница, очень существенная для медиков. "Различие законопроектов в том, что "Европейская солидарность" хочет выплачивать всем заболевшим медработникам компенсацию в размере 200 тыс. гривен. В свою очередь "Слуги народа" - 600 тыс. гривен, но только тем, кто переболел COVID-19 и получил инвалидность. В случае смерти медика, согласно обоим законопроектам, его семья получит компенсацию в размере 1,5 млн гривен", - пояснил член фракции "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. О том же говорит его коллега по фракции София Федына: "Слуги - чтобы лишь бы не Порошенко, чтобы лишь бы не "ЕС" - после двухнедельного блокирования нашей инициативы разродились идеей выплат медикам не в случае заболевания, а в случае получения инвалидности. От коронавируса. Вопрос: какая инициатива лучше защищает медиков?".

Медики прекрасно понимают эту разницу. Если медик заразится коронавирусом, то это сразу же скажется на всей его семье: ему самому и всем членам семьи придется подвергнуть себя самоизоляции, то есть для всей семьи наступит конец нормальной жизни. При этом сам медик и каждый член семьи подвергнется серьезному риску тяжелых последствий вплоть до летального исхода. Именно за этот риск проект Порошенко предлагал единоразово выплачивать по 200 тыс. грн медикам, инфицированным коронавирусом.

Но Зеленский пожадничал и зажал эти деньги. И при этом, как признался Арахамия, хочет получить политические дивиденды.

Если бы Зеленский пекся о медиках, он бы попросту дал указание Арахамии и прочим "слугам народа" поддержать проект Порошенко. Но этого не случилось.

На внеочередном заседании 7 мая парламент сначала рассмотрел вопрос, по которому споров не было, то есть законопроект №3380 нардепов из разных фракций. Его принятие "за основу" поддержали 338 нардепов, "в целом" - 336, то есть почти все из присутствовавших на заседании.

Затем, как и ожидалось, парламент принял законопроект №3376-1 Арахамии, Рабиновича и Кулинича. Его принятие "за основу" поддержали 337 нардепов, "в целом" - 340. "Евросолидарность", разумеется, проголосовала за проект своих оппонентов - ибо лучше хоть такая поддержка медиков, чем вообще никакой.
 

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