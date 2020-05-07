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Минюст решил взыскать с ПриватБанка $250 млн в пользу семьи Суркисов
14:07 07.05.2020 |
5 мая ПриватБанк получил от государственного исполнителя Печерского отдела государственной исполнительной службы Министерства юстиции четыре новых постановления об открытии исполнительного производства о взыскании с банка в пользу семьи Суркисов $250 млн. ПриватБанк обратился к правоохранителям и министру юстиции, чтобы получить оценку этих действий, сообщает пресс-служба банка.
Новые постановления касаются принудительного исполнения ПриватБанком постановления Печерского райсуда от 2017 года, которым банк обязали выплатить Суркисам $250 млн или около 7 млрд грн депозитов и процентов по ним. Но эти деньги были конвертированы в капитал Привата при национализации по причине связанности Суркисов с инсайдерами банка (процедура bail-in).
В ПриватБанке напоминают, что решение по существу этого дела еще не принято. Суркисы оспаривают процедуру национализации и свою связанность с банком в Верховном суде. Следующее заседание в деле назначено на 15 июня.
"По странному стечению обстоятельств, несмотря на существование автоматизированной системы распределения дел, все исполнительные производства были открыты тем же государственным исполнителем Печерского ОГИС Минюста, что обратился в Печерский райсуд за разъяснением решения 2017 года. Определенные действия именно этого исполнителя стали основанием для многочисленных жалоб ПриватБанка, которые до сих пор проигнорированы", - сказано в сообщении банка.
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Год назад, в апреле 2019-го, между первым и вторым турами президентских выборов Окружной административный суд Киева признал национализацию Приватбанка незаконной, и единственная причина, почему это решение до сих пор не вступило в силу, - апелляция НБУ.
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