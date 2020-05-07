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Ставка на переселенцев из Донбасса: Почему администрация Зеленского форсированно меняет минский формат
13:50 07.05.2020 |
Изменения в составе минской ТКГ, которые быстро, энергично и не слишком дипломатично реализует администрация Зеленского, вызывают подозрения в том, что анонсированный "перезапуск" формата имеет целью усилить голос "примиренцев" в политической дискуссии относительно украино-российского конфликта на Донбассе.
Когда Depo.ua в прошлый раз писал об инициативе команды Зеленского относительно идеи повысить уровень украинского представительства в минской ТКГ, про всю эту историю, речь шла исключительно в будущем времени, все выглядело как своеобразный политический прожект.
Но не прошло и двух суток, как руководитель ОП сообщил, что все решения относительно изменений в составе украинской делегации в ТКГ - и касательно ведения в ее состав вице-премьера, и в отношении заместителей министров и председателей профильных комитетов ВР в каждой рабочей подгруппе - все уже принято и реализовано указом президента Украины.
Особую пикантность таким молниеносным изменениям добавлял тот факт, что сообщил о них Ермак не на брифинге для украинской прессы, а во время телефонного разговора с политическими советниками лидеров государств - участников Нормандского формата. Во время которого украинская сторона предложила "перезагрузить" работу ТКГ и другим участникам. С точки зрения дипломатии, ситуация получилась интересная - пока другие участники ТКГ только начнут думать о повышении уровня представительства в группе, Украина уже внесла предложенные, но не согласованные с остальными участниками изменения в состав своей делегации.
Конечно, ТКГ - это временный переговорный орган, а не жестко зафиксированная структура. Туда каждый участник может присылать почти кого угодно. Вот Украина в определенный момент даже Медведчука посылала. Но спешка с украинской стороны все равно выглядит странной. Тем более, что особого смысла в присутствии министерских чиновников в работе до момента политического и безопасностного урегулирования конфликта на Донбассе в реальности не существует.
Тогда почему Ермак и остальная команда Зеленского так форсируют события с изменениями в ТКГ, не дождавшись адекватной реакции на свое предложение со стороны России, которая почти гарантированно откажется повышать уровень своего представительства? Вероятно, маневр с чиновниками и нардепами в Минске - это только прикрытие для ключевого изменения. Потерпев громкое имиджевое поражение со своим согласием на участие в "консультативной группе" с представителями "Л-ДНР", Ермак и компания научились на собственной ошибке, и теперь пробуют зайти с другой стороны, фактически признав внутренних переселенцев, которые проживают на подконтрольной Украине территории, представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей и приобщив их как приглашенных лиц к работе каждой из подгрупп в минской ТКГ.
Эта идея не вызовет бури негодования, по сравнению с реакцией на "консультативный совет", поскольку речь идет о людях, которые сознательно и добровольно сбежали от российских оккупантов и их помощников-сепаратистов. Но дьявол же - в деталях. Поскольку "привлечение внутренних переселенцев" к работе минской ТКГ будет происходить на усмотрение администрации действующего президента. И выбор конкретных лиц будет осуществляться в закулисном режиме на Банковой.
Поэтому есть существенные причины подозревать, что среди "представителей Донбасса" вряд ли будет Козловский. Или Асеев. Или жители Донецкой и Луганской областей, которые пошли защищать Украину с оружием в руках. Просто потому, что большинство из них не может себе представить, о чем можно договариваться с теми, кто держал их в подвале или обстреливал гранатометами.
А представлять Донбасс в ТКГ будут, скорее всего, разнообразные "сивохоподобные". Удобные для Ермака и ОП, контролируемые и управляемые действующей властью. Способные вовремя и громко исполнить хоровое произведение на тему "просто перестать стрелять". И их голос, так или иначе, будет выглядеть как "мнение рядовых граждан Украины".
Еще одним сомнительным моментом с "гражданским представительством" представляется тот факт, что если в работе ТКГ принимают участие жители Донбасса, которые переехали - то с точки зрения дипломатических стандартов туда вроде как нужно включать и тех, кто не переехал. И пусть даже речь не о чиновниках "Л-ДНР" - можно не сомневаться, что сепаратисты с российскими инструкторами найдут достойные экземпляры для "демонстрации желаний народа Донбасса".
А в целом "демонстрировать мнение народа" с помощью граждан, избранных на эту роль чиновниками - это давняя и не очень хорошая советская традиция. В демократическом государстве свое мнение народ демонстрирует на всеобщих и прозрачных выборах, а не путем малосимпатичных "междусобойчиков" с властью.
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