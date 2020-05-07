Будь как Вася. Не укладывай в голову. Уроки пропаганды от отечественного бокса

Валентин КИМ, психолог-консультант / Деловая столица

В эпоху масс-медиа даже религиозные организации начинают снимать собственный телевизионный контент. Иногда этот контент не касается вопросов религии, а затрагивает совершенно мирские темы. Например - тему пропаганды.

Российская православная церковь в лице двух крупных организаций - Киево-Печерской лавры в Украине и российского мужского монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь - сняли документальный фильм "Здравствуй, брат! Христос воскрес!"

Вопрос даже не в том, что два монастыря не обладают правом на самостоятельность в таком вопросе, как производство видеопродукции. Это и ежу, извините, понятно, что не по случайному возжеланию двух настоятелей появился этот агитационный материал.

Суть в том, как легко и просто заходит массовому потребителю этот агитпродукт. Два украинских боксера, которые всю свою жизнь защищали на ринге именно украинский флаг, вызывают доверие. Два российских спортсмена, ассистирующие им в этом фильме, всю свою жизнь защищали на ринге российский флаг. Все они по ходу фильма выполняют одни и те же действия: молятся, тренируются, целуют иконы, склоняют головы, говорят на камеру тексты. Нет ни вражды, ни противостояния. Есть мир. И это мощный контекст, против которого не срабатывают логические контраргументы. Мы видим, что представители силовых видов спорта из разных государств мирно сосуществуют на экране, выполняют одни и те же действия, склоняют головы в поклонах и прочее.





Это способ внедрения удобной для создателя пропаганды мысли, называемый подменой контекста. Боевое противостояние двух держав с тысячами погибших, с разрушенными украинскими городами и нарушенными Россией международными правовыми договоренностями обретает иную форму - форму спортивного противостояния. И символы этого спортивного противостояния представлены на экране в виде двух украинских спортсменов. В результате информационный материал не выглядит пустым или надуманным. Вот тебе реальные хохлы на экране, которые для славы Украины сделали больше, чем кто-либо другой. Тот же Усик одержал громкую победу в поединке именно в Москве. И именно в Москве благодаря ему звучал украинский гимн, о чем он сам не забыл упомянуть, жалуясь на "собачьи вопросы" телевизионной журналистки Анны Боки. Подобное присутствие мгновенно "легализует" материал, создавая эффект достоверности. Не говоря уже о внимании, которое привлекает этот феномен пропаганды.

Смысловое наполнение этого варианта пропаганды очень удачное. Есть атрибуты реального противостояния - украинские и российские спортсмены. Есть и форма противостояния - спортивные поединки, тренировки. Но самого противостояния нет. Оно выброшено за скобки.

В итоге формируется новое восприятие: нет войны, есть благородное соперничество.

Важным является и вербальный компонент - те самые высказывания, которые и необходимо донести до своей целевой аудитории в виде конкретных тезисов. Василий Ломаченко утверждает: "Мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Это, честно говоря, не укладывается в моей голове".

Отрицание очевидного через ссылку на авторитет - очень хороший ход. Причем обратите внимание, что в данном случае нет отрицания агрессии против Украины как таковой. Есть отрицание принятия этого события на уровне психики конкретного человека. Васю знают все! Вася большой молодец в спорте! И он ведь не говорит, что Россия не нападала на Украину. Он говорит, что он не может это принять. У него это в голове не укладывается. Вася выступает в роли примера восприятия. Будь как Вася. Не укладывай в голову.

Не менее важна и роль Александра Усика. Он демонстрирует другой, более тяжеловесный прием. В его случае авторы пошли на откровенную подмену и разрыв логики.

Итак, Александр говорит: "Кто-то делит портфели, а я должен делить дружбу с этим человеком?" Кто делит портфели - в данном случае не уточняют, но явно это не та сторона, которая настойчиво твердит о примирении (то бишь, это не Россия, ее там нет). Неясно, откуда пришел запрет на дружбу с людьми из Москвы, с которыми Александр Усик когда-то вместе тренировался. Но раз об этом говорит сам Усик (пример обращения к авторитету), то значит, так оно и есть. Существует какой-то запрет на дружбу с людьми из другого государства. Сам запрет в данном случае не фигурирует, он проходит контекстуально в виде факта, который не устраивает лично Александра Усика.

И подобное положение уже не вызывает сомнения в том, что данный факт очевиден. Как в известном анекдоте о способе испортить репутацию:

- Интересно, Иван Ильич активный или пассивный гомосексуалист?

- Да он же вообще не гомосексуалист!

- А это уже не важно! Все будет спорить теперь только вокруг одного вопроса - он или его!

Чтобы понять, насколько эффективно применен в данном случае агитационный инструментарий, представьте, если бы этот фильм сопровождался откровенно топорной сценарной работой. Вместо известных украинских спортсменов подобрали бы никому не известных "беженцевсдамбаса" (которых уже было много и вред от которых был капитально очевиден для самой пропаганды). Вместо личной реакции на невозможность примирения начали бы доказывать отсутствие агрессии (чего тоже хватало в первые годы войны). Вместо темы примирения твердили бы о проклятых бандеровцах, распинающих русскоговорящих младенцев (ну тут вообще без комментариев).

А так в кадре цивильные люди, успешные спортсмены, тихие монастырские будни и напряженные спортивные тренировки, маленькие человеческие мысли и откровения вместо громких лозунгов и призывов.

Не обошлось, правда, и здесь без топорной работы. С утверждениями об одном народе и пагубности национализма явно переборщили, и от этого общее впечатление единого замысла портится. Но в целом можно оценить работу российских агитаторов как весьма успешную. Нужному потребителю она явно зайдет.

Ломаченко и Усик в данном случае выполнили роль, которую раньше выполняли Рабинович, Бойко, Медведчук, Тая Повалий и прочие "украинские" политики и культурные деятели, выступающие за активное примирение и "мыжебратскую" повестку дня. Когорта "голубей" пополнилась двумя очень мощными фигурами при поддержке российской православной церкви. А это весьма тяжелый калибр в агитационной войне, которая проходит для нас явно неудачно.