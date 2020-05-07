Почему руководителю Офиса президента припекло основать культ спортсменов, и почему главы ОГА слушаются Ермака

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Нечасто людям выпадает счастье стать свидетелями рождения нового культа. Но украинцам повезло. 5 мая руководитель президентского офиса Андрей Ермак официально дал старт созданию во всех областях культовых сооружений, посвященных живым спортивным героям.

Возможно, кто-то не поверит, что Ермак действительно решился основать новый культ. Что же, процитируем официальный сайт президента Украины: "В Украине начинается государственный проект по созданию в каждой области объекта спортивной инфраструктуры, посвященного выдающемуся современному спортсмену или спортсменам из этого региона. Рабочее название проекта "Украина - чемпион!". Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на традиционном селекторном совещании с главами областных государственных администраций... "Это будет культовое сооружение, рядом с которым будет создан музей. Мы хотим создать современную историю наших спортивных героев, спортивных легенд", - сказал руководитель Офиса Президента. Андрей Ермак добавил, что этот проект необходимо реализовать в течение года. "Очень важно - и я хочу это подчеркнуть, - чтобы мы почтили людей, которые еще живы, которые сегодня еще имеют возможность получить внимание и уважение от общества и государства", - отметил он".

Как известно, понятие "культ" весьма широкое. Оно объединяет религиозный культ, культ предков, фаллический культ, культ личности и прочие виды культа. Общим для разных видов культа является возведение культовых сооружений, где можно поклоняться объекту культа.

Ермак основал культ "наших спортивных героев, которые еще живы", и дал старт созданию культовых сооружений, где этих героев можно будет почтить, а также созданию рядом с этими культовыми сооружениями музеев, где будет, по словам Ермака, создана история этих героев. Создать все это (культовое сооружение, музей и историю) он хочет успеть в течение года. Вот суть того, что сказал Ермак.

Возможно, кто-то надеется, что Ермак собирается понастроить новых стадионов и детско-юношеских спортивных школ. Или хотя бы реконструировать обветшалые. Нет, ничего такого Ермак не говорил. Да и денег на это не предусмотрено ни в госбюджете, ни в областных бюджетах. А успеть он хочет быстро. По некоторым сведениям, Ермак, говоря, что проект необходимо реализовать "в течение года", имел в виду "в течение 2020 года", а не "за 12 месяцев".

О спешке свидетельствует и то, что ни с какой общественностью Ермак не собирается консультироваться. Никаких общественных слушаний или обсуждений в регионах не запланировано. Просто потому, что времени на это нет. Как сообщает президентский сайт, "руководитель Офиса Президента инициировал создание рабочей группы, которая будет заниматься сбором предложений от руководства областей по объектам, которые включат в проект, и имен спортсменов для их почитания". Общественность тут лишнее звено, пятое колесо в телеге. По сведениям источников с Банковой, у Ермака уже есть готовый список спортивных героев и культовых сооружений, где они будут почитаться, а задача глав ОГА - всего лишь подать эти предложения от своего имени.

И теперь мы переходим к самому главному: зачем все это. Есть три версии, которые в общем-то не противоречат друг другу, а скорее являются взаимодополняющими.

Первая версия - распил бюджетных денег. Конечно, этого мотива исключать нельзя, но в любом случае речь не идет о громадных суммах. К тому же, во всех бюджетах сейчас дыры, так что быстро утвердить можно лишь программы, весьма скромные по объему затрат. Возможно, придется вообще положиться не на бюджетные, а на спонсорские средства. То есть в каждой области бизнес скинется на культовое сооружение и музей областного масштаба.

Чтобы вместить проектирование и строительство в срок до конца 2020 года, это должны быть мелкие проекты. У входа в местный стадион ставится прижизненный памятник какому-нибудь выдающемуся спортсмену, родившемуся в этой области, плюс одно из подсобных помещений стадиона изымается под музей, где помещается наспех собранная экспозиция, освещающая спортивную историю региона.

Вторая версия - официальная. Она изложена на президентском сайте: "Андрей Ермак уточнил, что такие сооружения должны стать "магнитами", которые повлияют на развитие в регионе не только спорта, но и таких сфер, как туризм. "Давайте смотреть в будущее. Надеемся, что совместными усилиями мы победим эпидемию и будем двигаться дальше. Спорт является неотъемлемой частью жизни украинцев, нашими спортсменами восхищаются во всем мире", - подчеркнул он".

В самом деле, по окончании карантина в мозгах украинцев развернется нешуточная война между телевизором и холодильником. Чтобы отвлечь народ от пустых карманов и пустых холодильников, нужно будет заполнить телеэфир какими-то новыми зрелищами. И вот в каждой области назовут спортивного героя, которого нужно чествовать, он станет постоянным гостем телеэфиров, также регулярно будут выходить телесюжеты о ходе реализации проекта - вот заложили камень в основание будущего памятника, вот объявили сбор экспонатов будущего музея, и т.п.

Наверное, все это может дать какой-то одурманивающий эффект, но вряд ли он окажется сильнее чувства голода. То есть этот будет разве что один из способов отвлечь и переключить внимание украинцев от углубляющихся социально-экономических проблем.

И вот тут мы приходим к третьей версии. Она достаточно правдоподобна, чтобы можно было визуализировать ее картинкой из близкого будущего.

...Легкий осенний ветерок треплет непокорную щетину великого сшивателя Украины Андрея Ермака. "Эй, Восточная Украина, Донбасс! - обращается Ермак с Печерских холмов куда-то в сторону Русановки. - Ну зачем вам сдался этот Климент Ворошилов с его конем?". Затем он разворачивается на 180 градусов и восклицает куда-то в сторону Борщаговки: "Эй, Западная Украина, Галичина! Ну зачем вам сдался этот Степан Бандера, ну что вы с ним носитесь! Ведь есть же у нас общие герои, которые герои для всех регионов. Давайте же поприветствуем наш новый пантеон! Вот уроженка Донецка Лидия Подкопаева - чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр. Вот уроженец Луганска Сергей Бубка - чемпион Европы и Олимпийских игр и шестикратный чемпион мира. И вот уроженец Львовщины Валерий Борзов - двукратный чемпион Олимпийских игр. Это наша слава и гордость! Украина - чемпион!"

"Чемпион - Украина!" - эхом отзываются миллионы украинцев на Донбассе, Русановке, Борщаговке и Галичине.

"Украина - чемпион!!" - повторяет Ермак.

"Чемпион - Украина!!" - еще пронзительней откликаются миллионы украинцев.

"Украина - чемпион!!!" - перекрикивает Ермак раскаты грома.

"Чемпион - Украина!!!" - исступленно возглашают миллионы украинцев и падают ниц перед своими новыми объектами поклонения - Подкопаевой, Бубкой, Борзовым и другими членами спортивного пантеона.

Трансляция завершается, и Ермак, утерев со лба пот и первые капли грозы, возвращается на Банковую отправлять по секретной связи с Кремлем телеграмму Дмитрию Козаку: "все прошло по плану тчк готов переходить к следующему пункту тчк жду дальнейших указаний". Вдруг компьютер сигналит о пополнении банковского счета. Но сумму мы не видим: экран перекрыла могучая фигура главного по Украине.

К слову, о Владимире Зеленском. Его в этой истории нет вообще. То есть на официальном сайте Зеленского в рассказе о совещании с главами ОГА, проведенном Ермаком, Зеленский не упоминается ни разу. Там же, на сайте, прямо указан автор инициативы о новом культе - и это не Зеленский, а "Офис Президента", то бишь Ермак.

А почему главы ОГА слушаются Ермака? Потому что главный по Украине - именно он, а не Зеленский.