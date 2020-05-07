Заработать перед пенсией. За что на самом деле Тимошенко заплатили $5,5 млн

Алексей КАФТАН / Деловая столица

Логика ясна: раз заплатили - значит, виноваты. Вот только в этой логике есть серьезный изъян: кто заплатил - неизвестно, а за что - мы знаем лишь со слов ЮВТ.

Юлия Тимошенко, похоже, готовится уйти на покой. Информационные манипуляции удаются ей все хуже и опровергаются все легче. То ли хватку теряет, то ли интерес, то ли просто больше не заморачивается реакцией на свои высказывания. Так или иначе, публичное объяснение официального превращения ЮВТ в долларовую миллионершу столь же забавно, сколь и неубедительно.

"Вона", напомню, задекларировала в апреле получение эквивалента 148 345 441 грн - около $5,5 млн - от зарегистрированной в США компании Reid, Collins, Tsai LLP. Доход, согласно декларации, представляет собой "компенсацию ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 гг., полученную в США на стадии досудебного урегулирования".

На своей странице в ФБ ЮВТ повторила версию о досудебном урегулировании и выплате компенсации неким резидентом США: справедливость, мол, есть, и она таки доборолась, - все потому, что Штаты действительно стоят на страже прав человека, а не как Украина - стало быть, факт заключения именно вследствие политического преследования доказан.

Что же, логика ясна: раз заплатили - значит, виноваты. Вот только в этой логике есть серьезный изъян: кто заплатил - неизвестно, а за что - мы знаем лишь со слов ЮВТ, источника, прямо скажем, сомнительного.

Если некто решил не доводить до суда дело о репрессиях, то возникает естественный вопрос: откуда взялись эти деньги. Если из государственной казны, то в Минюсте, который по идее должен представлять интересы государства в подобном деле, не могли не увидеть потери $5,5 млн. Не говоря уже о том, что в ходе судебного процесса сумму можно было снизить, а в случае неудобного вердикта - подать апелляцию и затянуть дело на неопределенный срок, как это обычно делается, чтобы утомленный ожиданием истец стал более податливым.

Если потенциальным ответчиком было государство, а компенсационный фонд - нет, то возникает новый вопрос: кто же это так щедро скинулся - и, учитывая электоральные перспективы ЮВТ, ради чего?

В чисто медийной плоскости откровенным зашкваром является любой из этих вариантов. Ведь либо за страдания ЮВТ заплатили налогоплательщики и надеющиеся на повышение субсидий пенсионеры - то есть немалая часть ее избирателей либо мутные дельцы с неясной мотивацией. Выбирайте вариант по душе: или верните с процентами "юлину тысячу", или ждите договорняков при случае.

Если Юлия Владимировна пришла к некоему полюбовному соглашению с заказчиком ее качановских каникул, то с такими успехами ее нужно немедленно трудоустроить в Генпрокуратуре, чтобы работала на благо страны, возвращая выведенные Януковичем и компанией активы. Впрочем, и тут хотелось бы ясности: какой такой компромат заставил их капитулировать. Хотя слова про "резидента США" как будто намекают... Неужто сам Пол Манафорт убоялся пожизненного заключения? Так он таки может дождаться президентского помилования - особенно если Дональд Трамп, чей избирательный штаб он возглавлял после того, как контракт с Партией регионов накрылся форс-мажором, останется на вторую каденцию, выиграв ноябрьские выборы. И коль скоро Трампа помянули, можно пофантазировать о "руке Москвы", Дмитрии Фирташе, который застрял между экстрадицией и свободой, проделках трампова конфидента Руди Джулиани и деле "Бурисмы", выстроив конспирологическую теорийку о том, что ЮВТ на самом деле заплатили за содействие в электоральном утоплении Джо Байдена. В общем, как сказал бы Тертуллиан, интересуйся он современной политикой, "верую, ибо абсурдно!".

Обратим, однако внимание на фирму, от которой ЮВТ получила перевод. Судя по резюме компании Reid, Collins, Tsai LLP, опыта в урегулировании споров с политической подоплекой в ее портфолио нет. Иск к Шакире от ее бывшего на $100 млн - это пожалуйста. Конфликт между компанией по управлению активами Highland Financial Partners и ее юридическим партнером Orrick, Herrington&Sutcliffe - тоже. Представление интересов инвестиционных фондов, находящихся под управлением Highland Capital Management, в деле о мошенничестве против глобального инвестиционного банка Credit Suisse с последующей выплатой последним $287,5 млн - имеется. Иск от штата Вирджиния против Citigroup, Bank of America, и Goldman Sachs - опять-таки, в деле о мошенничестве - успех. Кроме того, в активе фирмы дела о махинациях с криптовалютами, защите от банкротства, корпоративном менеджменте - включая посредничество во внесудебном урегулировании и выплате компенсаций. Кстати, у Reid, Collins, Tsai LLP имеется опыт работы и в офшорных юрисдикциях вроде Каймановых островов, а также Швейцарии. Для многих генераций украинских чиновников очень полезные характеристики.

А теперь вспомним о богатом деловом прошлом Юлии Владимировны, ЕЭСУ, титуле "газовой принцессы", деловых связях с Павлом Лазаренко, самым славным из всех представителей Панамы (после Мануэля Норьеги, разумеется), трудоустроенных федеральной исправительной системой США. Это я к тому, что об аффилированных с ЮВТ офшорных фирмах было известно давно. К тому же память об этих связях периодически обновлялась - то Виктор Ющенко сболтнет лишнего, то "панамские бумаги" утекут в интернет.

Так что, думается, героическая легенда об обретенной справедливости - ничто иное как прикрытие не столь героической, но, безусловно, прагматичной, хоть и простенькой в сравнении с эпическими делами давно минувших дней, схемы легализации нажитого непосильным трудом состояния. Оно, в общем, и понятно: не пристало даме такого положения и на излете карьеры изображать Александра Ивановича Корейко: у подпольных миллионеров нынче проблем куда больше, чем у явных.

Хотя какой такой излет? Может быть мы, как раз наоборот, наблюдаем один из этапов подготовки "Батьківщини" к следующей избирательной кампании? Сбор средств - дело ответственное, тут гарантии безопасности нужны. А серьезные спонсоры, как известно, ценят анонимность.