Войны рейтингов. Почему коронавирус помогает Зеленскому

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Главными конкурентами Владимира Зеленского и партии «Слуга народа» становятся Петр Порошенко и «Евросолидарность», обгоняющие Юрия Бойко и ОПЗЖ.

Сразу две социологические компании обнародовали очередные президентские и парламентские рейтинги. Киевский международный институт социологии (КМИС) провел свои исследование 17-25 апреля (4024 интервью), Центр Разумкова (ЦР) - чуть позже, 24-29 апреля (2056 интервью). В условиях карантина оба опроса проводились по телефону на основе репрезентативной случайной выборки телефонных номеров. Правда, КМИС звонил только на мобильные телефоны, а Центр Разумкова - на мобильные и стационарные.

Казалось бы, результаты должны были оказаться очень похожими. Однако получилась большая разница, выбивающаяся далеко за пределы статистических погрешностей. Это впечатление усугубляется, если сравнить нынешние рейтинги с теми, что были обнародованы два месяца назад по итогам февральских опросов. У социологов вышел конфуз и с президентскими рейтингами, и с парламентскими.

Президентские рейтинги

Кандидат КМИС ЦР февраль апрель февраль апрель Владимир Зеленский 44,7 42,6 40,1 45,1 Петр Порошенко 11,7 14,9 13,5 12,8 Юрий Бойко 13,2 12,2 15,3 10,8 Юлия Тимошенко 7,0 9,7 10,2 5,4 Игорь Смешко 5,0 6,4 4,2 6,0 Анатолий Гриценко 3,3 4,3 3,3 3,5 Олег Ляшко 4,0 3,5 3,3 2,3 Другие кандидаты 11,1 6,4 10,1 14,1

Сначала посмотрим на президентские рейтинги. Среди четырех основных кандидатов (Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юрий Бойко, Юлия Тимошенко) только один получил от КМИС и ЦР одинаковую динамику. Это Бойко, чей рейтинг упал за два месяца с 13,2 до 12,2% по версии КМИС и с 15,3 до 10,8% по версии Центра Разумкова. (Здесь и далее имеются в виду проценты среди тех респондентов, кто собирается голосовать и уже определился со своим выбором.)

У Зеленского рейтинг то ли упал с 44,7 до 42,6% (КМИС), то ли вырос с 40,1 до 45,1% (ЦР). У Порошенко - то ли вырос с 11,7 до 14,9% (КМИС), то ли упал с 13,5 до 12,8% (ЦР). Также и у Тимошенко - то ли вырос с 7 до 9,7% (КМИС), то ли упал с 10,2 до 5,4% (ЦР).

Трудно не заметить, что результаты Центра Разумкова более выгодны власти. Можно только догадываться, связано ли это с тем, что социологи ЦР, в отличие от коллег из КМИС, звонили не только на мобильные, но и на стационарные телефоны. Обычно респонденты более стесняются отвечать "не так, как надо", когда они разговаривают по стационарному телефону, который четко идентифицируется с конкретным жильем по конкретному адресу. Наверное, боятся, что им газ отрежут или электроэнергию отключат, если они скажут что-то против власти.

Цифры Игоря Смешко, Анатолия Гриценко, Олега Ляшко не будем комментировать. Там расхождения невелики. Разница между двумя социологическими конторами особенно вопиюща, если посмотреть на графу "другие кандидаты" (она объединяет всех прочих кандидатов, кроме вышеперечисленной семерки): КМИС говорит об их падении с 11,1 до 6,4%, тогда как Центр Разумкова - о росте с 10,1 до 14,1%. Иными словами, в феврале КМИС и ЦР давали прочим кандидатам почти одинаковую сумму, с расхождением в 1%, а в апреле у двух контор вдруг получилась разница почти в 8%. Подчеркнем: такая большая разница, когда одна контора дает 6,4%, а другая - 14,1%, не может быть объяснена случайной погрешностью. И это заставляет подозревать, что тут что-то нечисто.

Тем не менее, два вывода из всей этой какофонии цифр все же можно извлечь. Во-первых, благодаря коронавирусу рейтинг Зеленского приостановил падение и остановился на уровне выше 40%. Вряд ли можно приписать это каким-либо успехам Зе-власти в борьбе с заразой. Но коронавирус всерьез отвлек внимание украинцев от всех предыдущих промахов, ошибок и провалов Зе-власти, включая и незамеченный экономический кризис (в частности, ежемесячное падение промышленного производства), и дыру в госбюджете, и не проведенную вовремя индексацию пенсий.

А о том, как оценивают украинцы успехи или неуспехи Зе-власти в борьбе коронавирусом, пока говорить преждевременно. Судить об этом можно будет уже по результатам следующих соцопросов.

Во-вторых, на вторую строку рейтинга, а значит, и на роль главного конкурента Зеленского, вернулся Петр Порошенко, который по данным обеих контор обогнал Юрия Бойко. Отметим, что в последние месяцы Порошенко по сравнению с Бойко демонстрирует на порядок больше публичной активности - и в плане политической оппозиционной деятельности, и в плане борьбы с коронавирусом.

Парламентские рейтинги

Партия КМИС ЦР февраль апрель февраль апрель "Слуга народа" 39,1 32,6 36,4 41,5 "Оппозиционная платформа – За жизнь" 15,6 15,8 15,3 14,2 "Европейская солидарность" 10,8 15,2 12,6 13,9 "Батьківщина" 9,0 12,0 10,3 7,0 Другие партии 25,5 24,4 25,4 23,4

Теперь посмотрим на партийные рейтинги на выборах в парламент. Здесь четверка лидеров у КМИС и ЦР совпадает и осталась неизменной. Однако в динамике опять разнобой.

Партия "Слуга народа" сильно упала, с 39,1 до 32,6%, у КМИС, но сильно выросла, с 36,4 до 41,5%, у ЦР. Получилась разница почти в 9%, которая не влазит ни в какие ворота. Подчеркнем: расхождение между 32,6% у КМИС и 41,5% у ЦР буквально вопиет о том, что тут систематическая погрешность.

ОПЗЖ то ли подросла с 15,6 до 15,8% (КМИС), то ли упала с 15,3 до 14,2% (ЦР). "Батьківщина" то ли выросла с 9 до 12% (КМИС), то ли упала с 10,3 до 7% (ЦР). Однако обе конторы зафиксировали рост "Европейской солидарности": с 10,8 до 15,2% по версии КМИС и с 12,6 до 13,9% по версии ЦР.

Также совпадающим у двух контор эффектом является резкое сокращение разрыва между ОПЗЖ и "Евросолидарностью". По данным КМИС, этот разрыв сократился за два месяца с 4,8 до 0,6%; по данным ЦР - с 2,7 до 0,3%. Если такая динамика сохранится, то "Евросолидарность" имеет все шансы заметно опередить ОПЗЖ уже на ближайших соцопросах.

Здесь можно сказать то же самое, что уже было сказано насчет Порошенко и Бойко: в последние месяцы "Евросолидарность" по сравнению с ОПЗЖ заметно более активна в публичной политике - как в качестве оппозиционной политической силы, так и в качестве организатора благотворительных акций и инициатора законопроектов для борьбы с коронавирусом.

Но заслуживает внимания и тот факт, что около четверти респондентов, уже определившихся со своим выбором, по-прежнему предпочитают различные мелкие партии, неспособные преодолеть 5%-ный барьер. Это свидетельствует о том, что нас еще могут ожидать сюрпризы в виде партий-выскочек. Возможно, они выскочат уже в ближайшие месяцы - ради участия в местных выборах 25 октября.