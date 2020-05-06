В Украине запатентовали бесшумный минометный выстрел: Чем это полезно во время боевых действий

Руслан Рудомський / Depo.ua

Украинские оружейники уже не раз доказывали, что умеют и любят изобретать технологии, не имеющие аналогов в мире, - одной из них является технология бесшумного минометного выстрела, что даст существенное преимущество украинским воинам в борьбе с российскими оккупантами.

Недавно конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля запатентовало бесшумный минометный выстрел, который пока не получил собственного названия, однако уже вызвал большой интерес у военных специалистов.

Из описания полезной модели, размещенной на сайте Украинского института интеллектуальной собственности, понятно, что настоящее изобретение относится к боеприпасам преимущественно для гранатометов и минометов, в частности к бесшумным и беспламенным выстрелам.

Что такое минометный бесшумный выстрел

По сути, это разъемный снаряд, который имеет в своем составе боевую часть, дискретный метательный заряд, хвостовик, снабженный стабилизатором, и размещенный внутри хвостовика поршень с инициирующим устройством.

Упор поршня отличается тем, что боевая часть состоит из тонкостенной трубы, на наружную поверхность которой установлен и закреплен набор осколочных колец, оснащенных концентраторами образования осколков, а на торцах выполнены резьбовые буртики для соединения ее с контактным высадником и соединительным корпусом, в котором размещен метательный заряд с возможностью изменения его объема и который соединен с корпусом хвостовика.

При этом корпус хвостовика выполнен с наружной резьбой по краям и внутренней резьбой, которая выполнена со стороны установки стабилизатора и соединена с деформирующим демпфером и упором, а в поршне выполнена проточка - центральная коническая и торцевая со стороны упора демпфера.

Кроме того, в торце корпуса хвостовика со стороны установки стабилизатора размещено центровочное кольцо.

Принцип работы минометного бесшумного выстрела

Маскировочное действие бесшумного минометного выстрела обеспечивается путем запирания продуктов сгорания метательного заряда внутри корпуса снаряда, в результате чего обеспечивается низкий уровень шума во время стрельбы, как у стрелкового оружия с глушителем.

Запирание продуктов сгорания осуществляется поршнем, который останавливается в улавливающем конусе хвостовой части корпуса снаряда, причем улавливающий конус выполнен как одно целое со стабилизатором и навинчивается на корпус. Конец штока стреляющего механизма устанавливается в цилиндрический паз поршня по скользящим посадкой. В данном случае снаряд оснащен моноблочным метательным зарядом.

Техническим результатом предложенной полезной модели являются простота и технологичность конструкции как боевой части, так и хвостовика, повышение точности и плотности стрельбы миномета, обеспечение возможности использования боевой части в составе других боеприпасов.

Минометный бесшумный выстрел состоит из боевой части 1, соединительного корпуса 2 с дискретным метательным зарядом 3 и хвостовика 4, оснащенного стабилизатором 5.

Сущность полезной модели поясняют чертежи, где изображены переднее сечение минометного выстрела и боевая часть минометного выстрела.

Мировые аналоги

Среди похожих систем в патенте приводится осколочный выстрел NR 208A3, которым снаряжается бесшумный переносной миномет NR 8111A5, относящийся к стержневой некалиберной системе метательного оружия FLY-K и разработанный бельгийской фирмой PRB.

Однако среди его недостатков называют невозможность изменения количества взрывчатого вещества в метальном заряде, что сужает диапазон использования боеприпасов с дальностью стрельбы, отсутствие средств центровки выстрела относительно стержня миномета.

FLY-K, фото: Rheinmetall

Также можно вспомнить, что на Международной специализированной выставке средств защиты, вооружения, военной и специальной техники, технологий и товаров двойного использования "Оружие и безопасность - 2018" компания "Рубин-2017" представила собственную разработку -бесшумный миномет "Шепот" калибра 82 мм.

Однако о дальнейшей судьбе этой разработки пока ничего не известно.

"Шепот", фото: Украинский милитарный портал

Перспективы

Пока говорить о практическом применении данного изобретения преждевременно, ведь еще нет информации об испытании пилотных моделей. Однако всю перспективность разработки не заметить также невозможно, ведь, по сути, эта технология позволит изготавливать бесшумные снаряды для всех отечественных минометов и гранатометов, что, без сомнения, оценят наши защитники на передовой. Ведь сейчас стрельба из миномета выглядит вот так: