На межбанке 5 мая немного ожила торговля. Хотя курсы сильно не раскачивали

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

В Украине немного активизировать безналичная торговля долларом, и его курс капельку поднялся: 5 мая он прибавил 1 копейку, и межбанк закрылся в рамках 26,97-26,98 грн/$.

Наличные расценки не изменились со вчерашнего дня: на продаже средние курсы остались в рамках 27,15-27,20 грн/$, на покупке - 26,75-26,90 грн/$.

"Спроса на наличный доллар практически нет, он не интересен. Это можно сказать о сегодняшних сделках, и о последних наблюдениях. Нацбанк днем выдал отчет о сокращении в апреле всех наличных операций: объем продажи валюты населением упал с мартовских $1,33 млрд до $0,79 млрд, а объем покупки - с $1,25 млрд до $0,7 млрд. Людям просто не за что покупать доллар, у них нет денег", - прокомментировалнастроения финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

На валютном межбанке сегодня немного ожила торговля: объем сделок поднялся со вчерашних $55 млн до $95 млн. Хотя курсы сильно не раскачивали - они двигались в рамках 26,96-27,0 грн/$.

"На настроениях сказались календарные факторы. Такие как период вывода дивидендов, на протяжении которого обычно подрастает спрос на доллар, а также поступления по НДС, которые играют на сокращение валютного предложения. Все это наложилось на выплату зарплат в начале месяца, и вылилось в максимальное сближение безналичных и наличных курсов", - прокомментировал "Стране" ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Спрос на безналичную валюту подрос, потому лишнего доллара на межбанке не было, и Нацбанк не выходил на его покупку.

Банки сегодня разделились на две группы: кто-то понемногу продал доллар, чтобы приобрести гособлигации Минфина, а кто-то наоборот - держал длинную валютную позицию (свой валютный запас), чтобы продать валюту завтра в расчете на подорожание «американца».

Министерство финансов разместило сегодня один выпуск ОВГЗ: гривневые, сроком обращения на 3 месяца (с погашением 5 августа 2020-го), объемом 10 млрд грн под 11,26% годовых. Неделю назад чиновники размещались по похожей цене - под 11,24% годовых.

"У банков осталась совсем немного низкорисковых инструментов для вложений, потому они сейчас «заряжены» на такие бумаги при поддержке Нацбанка, который выделяет рефинансирование под 8% годовых. Обсуждается механизм, который позволит минимизировать риски: сделать плавающей ставку Минфина по ОВГЗ и Нацбанка по рефинансированию - обе привязать к учетной ставке. Чтобы они и падали, и росли синхронно, с привязкой к формуле: скажем, учетка + 2% годовых и премия банку за сделку с ценными бумагами. Такой подход многих устроит", - убежден Василий Невмержицкий.

По слухам, главным скупщиком ОВГЗ сегодня стали госбанки (Ощадбанк, Приватбанк) и немного коммерческие банки. Говорят, что порядка 80% нынешних вложений - перекладывание выплат по старым бумагам.

Завтра, 6 мая, должно состояться погашение ранее выпущенных бумаг Минфин - на 6,7 млрд грн. И в этот же день правительство будет оплачиваться новое размещение на 10 млрд грн. Держатели бумаг в большей части совпадают. То есть большую часть полученных средств просто перевложат на новый срок.

Только небольшая часть свободных денег останется на счетах, и может оказаться на валютном рынке. На нее, скорее всего, купят доллар, который может выводиться из Украины. Поэтому на среду, 6 мая, прогнозируется небольшое повышение спроса на американскую валюту, и ее подорожание. По одним оценкам, котировки межбанка завтра поднимутся на 6-7 копеек и окажутся в рамках 26,95-27,05 грн/$, а по другим - достигнут 27,0-27,10 грн/$.