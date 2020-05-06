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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Чистые» миллионы Тимошенко. Что думают юристы

22:12 05.05.2020 |

Политика

Лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко задекларировала почти 150 млн грн как "компенсацию за репрессии", но к этим деньгам есть много вопросов.

Вчера всех взбудоражила новость о том, что лидер "Батьківщини" стала долларовой миллионершей. Юлия Тимошенко внесла в свою декларацию сообщение о существенных изменениях, в котором указала получение 24 апреля 148 345 441 грн (около $5,5 млн).

Источник дохода - компания Reid, Collins, Tsai LLP. Видом дохода указана "компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования".

Вот ее прямая речь с ФБ-страницы: "Щодо змін у моїй декларації. Так, днями я отримала грошову компенсацію збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років, від резидента США на стадії досудового врегулювання. Це свідчить про те, що Сполучені Штати - по-справжньому правова держава і права людини для них не порожній звук, а справжня цінність. Чого не скажеш сьогодні про Україну. Мені вдалося добитися справедливості в цій справі, і це ще один доказ того, що в'язниця в 2011-2014 роках була політичною розправою наді мною. Так само я зможу незабаром встановити справедливість для кожного українця в нашій країні, якщо нарешті зможу на це по-справжньому впливати. Жоден злочин або несправедливість проти кожної людини не мають права залишатися некомпенсованими і непокараними! Відповідно до законодавства я відразу задекларувала отриманий дохід. Інших подробиць не буде через законодавче регулювання у США щодо юридичних обмежень у справі".

Скупые данные относительно как самой фирмы, так и выплаты ею денег Тимошенко вызвали острый интерес общественности. "ДС" решила опросить юристов, которые ответили на вопросы относительно загадочного обогащения Юлии Владимировны:

1) как может выглядеть схема за кулисами "юридических ограничений" (см. прямую речь Тимошенко)?

2) кто может скрываться под дефиницией "резидент США"?

3) как вообще дела о "политических репрессиях" в любой точке мира могут попадать в поле зрения Фемиды США, если пострадавшее лицо - не гражданин США?

4) что вы еще думаете относительно комментария Юлии Тимошенко?

Григорий Трипульский, управляющий партнер юридическо-консалтинговой компании "Де-юре"

 

1. Единственным юридическим ограничением может быть подписанный договор о неразглашении (NDA) с адвокатской компанией (хотя обычно адвокатам запрещается разглашать сведения) или с лицом, выплатившим компенсацию.

2. Резидентном США может быть юрлицо или физлицо, являющееся плательщиком налогов в США.

3. Абсолютно непонятно, как резидент США (неправительственная организация) может иметь отношение к политическим репрессиям в Украине.

4. В принципе абсолютно нормальной практикой является использование escrow (трастовых) счетов адвокатов для получения компенсаций или закрытия каких-либо сделок. Очень похоже, что адвокатскую компанию использовали с целью сокрыть плательщика. И крайне мало реально, что кто-то без открытого судебного процесса согласился выплатить компенсацию. Скорее все напоминает способ легализации доходов.

Игорь Чудовский, партнер адвокатской компании "Чудовский и Партнеры"

 

1. Схема вполне может выглядеть как отмывание незаконно полученных средств, то есть эти почти $5,5 млн уже могли быть у Юлии Владимировны, а какая-то американская юридическая фирма (которая, скорее всего, просто была представителем ответчика в судебном производстве в США), испугавшись возможного проигрыша дела, решила компенсировать убытки до завершения судебного процесса. И юридически эти средства были направлены Юлии Владимировне, а фактически никакие средства не направлялись, а только у Тимошенко появился документ, который помог бы ей отмыть определенную сумму незаконной прибыли.

2. В своем заявлении в соцсетях Юлия Владимировна не конкретизировала, кто именно выплатил ей данную компенсацию, но в ее декларации как источник дохода указана американская юридическая компания Reid, Collins, Tsai LLP, которая, скорее всего, просто была представителем того неизвестного, в адрес которого были направлены судебные претензии со стороны Тимошенко. И, учитывая то, что все это происходило в правовом поле США, этот неизвестный или имеет гражданство либо вид на жительство в США, или имеет там активы и платит налоги, то есть является налоговым резидентом.

3. Странным и непонятным в этой ситуации остается то, что по логике вещей и в соответствии с нормой, закрепленной в ст. 1174 ГК Украины, убытки, причиненные незаконными решениями и/или действиями служебных и должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, возмещаются государством. Таким образом, за политические репрессии со стороны должностных лиц времен Януковича должно отвечать именно государство Украина. Почему эти убытки были возмещены резидентом США и, вообще, почему судебный процесс проходил в США по их законам, остается непонятным.

Юрий Демченко, адвокат АО Litigation Group

 

1. Сама схема - это не более чем обычный досудебный процесс с определенными различиями в зависимости от штата, где решался спор. Возможно, имела место медиация спора. В таком случае между сторонами мог быть подписан договор об урегулировании спора. Было бы интересно понимать, о каких ограничениях говорит субъект декларирования, возможно, это определенные положения договора об урегулировании спора, предусматривающие конфиденциальность, или решение суда о закрытом рассмотрении дела.

2. Резидентом США может быть как гражданин США, так и лицо, у которого есть грин-карта (так называемый статус permanent resist), даже если это лицо не проживает на территории страны, а также иностранцы, которые определенное время проживают на территории США.

3. Если одной из сторон является резидент США, то спор может быть отнесен к юрисдикции США. Более того, как я допускаю, инициатором указанного спора выступила Юлия Владимировна, а она, даже будучи иностранцем, не лишена права обратиться в суд США, если суд, конечно, допустит такое дело к рассмотрению. Не нужно забывать, что в данном случае имела место процедура досудебного урегулирования, а не вынесение решения судом после рассмотрения дела по существу, поэтому здесь может существовать много критериев для отнесения дела к юрисдикции США.

4. Вообще, практика "легализации" денежных средств через судебные решения или урегулирования спора не нова и существует уже давно. Без конкретного анализа документов трудно предоставить полную оценку этой ситуации. Поэтому здесь мог иметь место как реальный спор, так и определенная схема для "легализации" средств и заведения их на территорию Украины субъектом декларирования. И тот факт, что субъектом декларирования скрываются обстоятельства дела урегулирования спора, создает место для различных предположений.
 

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