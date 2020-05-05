Плохой и очень плохой. Почему Зеленского ждут только два сценария развития событий

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Прошедшие выходные ознаменовались двумя громкими демаршами против Зе-власти. Первый - в Черкассах, где исполком горсовета решил ослабить карантин с 1 мая, хотя в Украине такие меры запланированы только с 11 мая. Второй - в центре Киева на Майдане Независимости и под зданием президентского офиса на Банковой, где 3 мая провели акцию протеста предприниматели.

Природа обоих демаршей одинакова. Это протест не против карантина, а против несправедливости, когда рядовым предпринимателям - карантин, а предпринимателям, близким к власти, - освобождение от карантина.

Триггерами, вызвавшими демарши, стали "Эпицентр" и "Велюр". И это подчеркивают организаторы протестов. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко троллит Банковую, говоря, что ослабление карантина в городе позволит разгрузить "Эпицентр". И что отвечать на допросах в полиции он будет только после того, как ответит на допросах владелец столичного ресторана "Велюр" - нардеп из фракции "слуг народа" Николай Тищенко.

"Кто-то же должен сказать, что у нас могут работать только рестораны "слуг народа", а не могут - кафе мелких предпринимателей. Как думаете, почему на мэра Черкасс и президент, и полиция обратили внимание, а на нардепа Николая Тищенко нет? Ибо Тищенко же - "слуга народа", он же неприкосновенен у нас. Он в президентской фракции", - объясняет свою позицию Бондаренко.

Эти демарши серьезно опасны для Зеленского сразу в двух планах. Во-первых, украинцы всегда очень остро реагируют на несправедливость. И если Зе-власть начнет ассоциироваться с вопиющей несправедливостью - это чревато резким ростом антирейтинга (то есть неприятия и отторжения народом) "слуг народа" и самого Зеленского.

А протест против несправедливости - это то, что может серьезно перетянуть на себя электорат. Говорят, что мэр Черкасс пошел против Зеленского не потому, что такой смелый, а потому, что озвучивает позицию мэров многих городов, в т.ч. и некоторых городов-миллионников. Не исключено, что на теме защиты справедливости поднимется партия мэров - как раз к местным выборам, которые должны состояться 25 октября.

Впрочем, слова о партии мэров могут вызвать воспоминания об унылых проектах типа партии "Єдність" бывшего мэра Киева Александра Омельченко, которые ни разу не добились успехов на всеукраинском поприще. И если бы сейчас шла речь о парламентских выборах, то над перспективами партии мэров можно было бы разве что посмеяться. Если бы в первой пятерке оказались вместе, скажем, мэры Киева (Виталий Кличко), Харькова (Геннадий Кернес), Днепра (Борис Филатов), Одессы (Геннадий Труханов) и Львова (Андрей Садовый), то они сами перессорились бы сразу же, а их избиратели - выбрали бы себе какие-нибудь другие партии.

Но местные выборы - это совсем другое дело. Представим себе партию, возглавляемую мэром какого-нибудь заурядного областного центра, не вызывающим ни у кого отторжения. Партию, созданную вскладчину мэрами десятков городов и щеголяющую своей независимостью ото всех партий нынешнего парламента. Партию, которая будет нещадно бить Зе-власть за дилетантизм (оборачивающийся колоссальным ущербом для государства) и несправедливость (преференции для отдельных бизнесменов). Партию, которая будет разъяснять, что все программы городского развития застопорились из-за того, что Зе-власть выпотрошила городские бюджеты.

Чем более оголтелой будет эта партия в своем популизме, тем больше у нее будет шансов переманить к себе растерянный Зе-электорат. Уже сейчас по всем соцопросам самая крупная категория избирателей - это те, кто в прошлом году поддержал Зеленского и "слуг народа", но за прошедшее с тех пор время в них совсем разочаровался. И вот именно эту категорию может перехватить на местных выборах партия мэров. Прикол в том, что мэры будут стараться обнулить электоральную поддержку именно "слуг народа", тогда как другие крупнейшие партии (ОПЗЖ, "Батьківщина", "Евросолидарность"), скорее всего, сохранят свои позиции или даже укрепят их, воспользовавшись нарастающим всеобщим стремлением поизмываться над Зе-властью.

Кстати, ту же тему защиты предпринимателей, пострадавших от карантина, уже вовсю эксплуатируют парламентские оппоненты Зеленского и "слуг народа". Так, Петр Порошенко заявляет, что государство должно компенсировать малому и среднему бизнесу потери от карантина. И что "Евросолидарность" имеет конкретные предложения, как это можно осуществить. Судя по всему, лозунг возмещения ущерба от карантина может стать весьма серьезным оружием в дальнейших политических баталиях.

Гипотетически можно было бы предположить, что наблюдаемые демарши против Зе-власти несут в себе угрозу федерализации. Однако в действительности Зе-власть никем не воспринимается как "ненавистный центр". Скорее в ней видят просто сборище дилетантов и сумасбродов, которых желательно поскорее отодвинуть от власти повсюду: и в центре, и на местах.

Понятно, что ОПЗЖ и прочие выразители кремлевских интересов могут воспользоваться ситуацией для продвижения лозунга федерализации. Но их проблема в том, что для реализации этого лозунга потребуется, как минимум, несколько лет (нужно победить на парламентских выборах, внести изменения в Конституцию, подтвердить это на референдуме). А людям нужны результаты немедленно, причем результаты очень конкретные (и никак не связанные с федерализацией): защита от пандемии, защита от последствий карантина, защита от бестолковых действий Зе-власти.

Помимо роста антирейтинга Зеленского и "слуг народа", демарши против Зе-власти серьезно опасны для Банковой еще в одном плане. И это - не гипотетическая федерализация, а очень даже вероятная новая волна заражения коронавирусом.

Наблюдаемые демарши в любом случае способствуют несоблюдению карантина населением. Дескать, если "слуги народа" тайно предаются пороку в "Велюре", то почему мы не можем сбросить маски и собраться на шашлычки. И если затем это обернется новым всплеском заболеваний и смертей, то народ будет винить, конечно, не себя, а власть, которая своей наглой несправедливостью спровоцировала массовый протест.

У Зеленского сейчас два варианта действий. Первый вариант - плохой: признать свою вину за сложившуюся ситуацию и найти в своей команде козла отпущения (например, замруководителя президентского офиса Кирилла Тимошенко, провалившего это направление коммуникации с народом). Тогда политические позиции Зе-власти ослабнут, но не критично.

Второй вариант - очень плохой: видеть в сложившейся ситуации только происки политических конкурентов. И воевать сразу со всеми. Тогда мы получим одновременно кризис власти, кризис в экономике и разгул коронавируса, которые будут помогать друг другу становиться все более масштабными. Наша проблема в том, что Зеленский в подобных ситуациях всегда выбирает худший вариант.