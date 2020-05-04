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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Бондаренко, протесты и выборы: Кто отправляет Зеленского в отставку осенью

17:43 04.05.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Пока Банковая тщетно пытается поставить на место непослушных мэров, оппоненты "зеленой" команды активно готовятся добить ее слухами о якобы намерении президента повторить ход Бориса Ельцина.

Политологи давно говорят о трех идентичностях, которые сформировались в Украине: национально-демократической или националистической, пророссийской и обывательской, или еще идентичность "холодильника". Предполагается, что до 2019 года основные баталии происходили между первыми двумя идентичностями, в прошлом же году впервые выборы сделали носители третьей идентичности. Обычно достаточно пассивные. Это утверждение спорное, однако оно имеет право на существование. При этом сторонники такого утверждения прогнозируют, что все равно отечественный политикум вернется к эксплуатации стереотипов и мифов первых двух идентичностей, потому что для победы третьей идентичности необходимо чудо в виде стремительного роста экономики, а вместе с ней - резкого улучшения благосостояния обывателя. Чуда не произошло, да и произойти не могло, учитывая комплекс проблем, которые достались властям от всех предшественников, плюс - тех проблем, которые власть сама себе организовала.

Эти проблемы ярко проявились в период карантина. Их несколько. Первая - Зе-команде, несмотря на невероятный для Украины уровень поддержки на выборах, не удалось убедить граждан начать доверять власти. Недоверие к государственным институтам у нас всегда была огромным, изменить в этом плане ситуацию к лучшему не удалось. Быстрая деградация парламентского монобольшинства, способного принимать законы без голосов групп-сателлитов, скандальная отставка правительства Алексея Гончарука, которое не проработало и полугода, и приход вместо него правительства Дениса Шмыгаля, в котором четко очерчены интересы олигархов, внутренние распри в команде, которые постоянно выносятся наружу. Откуда же появится вера граждан в способность такой власти реально обеспечить обещания, которые раздаются с высоких трибун?

Вторая проблема - карантин показал, что, оказывается, у нас не все "президенты", что ресторан Николая Тищенко "Велюр" может принимать посетителей, а другим ресторанам - нельзя, что крупные торговые сети могут работать, мелкие - нет. Апофеозом последовательности можно считать скандал с "Мрией", груз которой зачем-то лично встречал президент. Причем объяснения, которые звучат из уст заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко, свидетельствуют, к сожалению, что на Банковой так и не поняли, в чем их беда.

Сюда же можно отнести историю с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, которого поддержали и другие мэры. Почему мэры проявляют непослушание? Нет, даже не потому, что почувствовали слабость центральной власти и возможность попиариться среди своих потенциальных избирателей, а потому, что избиратели видят, что карантин не один для всех. При этом власть реагирует на непослушание мэров, то есть, на следствие, вместо того, чтоб реагировать на причину. То есть, на собственную беспомощность. И вместо прекращения кавалерийских наскоков на мэров, их еще и усиливают. Вот Черкасская ОГА подготовила иск в Черкасский окружной административный суд об отмене решения Черкасского горисполкома относительно ослабления карантина на территории города Черкассы. Зачем? Чтобы делать из мэра Бондаренко жертву политических преследований? Похоже, кому-то хочется поиграть мускулами перед местной властью. Однако эффект от этого будет совсем другим, - местные элиты, которые у нас традиционно перекрашиваются под правящую в центре власть, во время избирательной кампании могут поднять на свои знамена оппозиционные лозунги. Им просто не оставляют другого выбора.

Поэтому власти сегодня надо думать не над тем, как показывать свою силу местным властям, а как страна будет жить после выхода из карантина. Когда коронавирус никуда не денется, более того, количество заболеваний может и вырасти, но с этим придется жить, ибо снова вернуться на карантин государство уже не сможет.

Однако, вернемся к тому, с чего начали: вместо экономического чуда избиратель-обыватель после карантина получит значительное ухудшение уровня жизни. В лучшем случае на местных выборах он будет голосовать за "островки стабильности", которые будут обещать обеспечить "хозяйственники", а в худшем - качнется в сторону политсил, которые будут играть на двух ключевых идентичностях. И если национал-демократическая идентичность, хоть и в оппозиции к "зеленой" власти, однако не в оппозиции к государству, то те, кто играют на пророссийской идентичности, с местных выборов начнут возвращать свое былое влияние в юго-восточных регионах. В результате, после избрания местных советов Киев может получить абсолютно неконтролируемые местные советы. Причем карантинная фронда мэров на этом фоне покажется цветочками.

И вот что интересно: двое "слуг" - Артем Дмитрук и Алексей Леонов - попали в объективы камер, когда пришли с цветами к Дому профсоюзов в Одессе почтить погибших во время пожара 2 мая. Сделали они это, скорее всего, по собственной инициативе и из соображений своего будущего позиционирования в Одессе. Но сам факт показателен: он обнаружил, что в пропрезидентской фракции нет четко выработанной позиции относительно сложных событий в новейшей истории. А это означает, что отдельные представители этой политической силы могут, при удобном случае, оказаться в других политических лагерях.

Сейчас мы становимся свидетелями раскачки в стране протестных настроений. Преимущественно они связаны с карантином и вызваны теми проблемами, о которых говорилось выше. Однако, похоже, это только начало. Возглавить протесты и вернуть их в нужное себе русло хотят многие политсилы. Это такая себе тактика мелких майданов в регионах, которые ко дню голосования в конце октября должны стать веерными. Чтобы гасить недовольство представлялось уже невозможным. Поэтому власть и всех нас ждет горячая осень.

На фоне того, что происходит, весьма показательными выглядят вбросы через Телеграм-каналы предположений о возможном сложении Владимиром Зеленским своих президентских полномочий. Из-за усталости от невозможности сломать коррупционную систему. Учитывая то, с кем ассоциируются эти Телеграм-каналы и кого пиарят - Андрея Портнова - можно предположить, что пока только прощупывается почва, но уже очень скоро тема вероятного сложения полномочий президентом станет топовой на телеканалах, а затем будет обсуждаться на каждой кухне. Это серьезно ослабит позиции Зеленского и дезориентирует его "слуг". Которые без имиджа и рейтинга своего поводыря очень скоро разбегутся по отдельным группам олигархического влияния.
 

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