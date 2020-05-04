Ошибка миротворца. Почему Зеленский зря заговорил о событиях 2 мая в Одессе

Шестую годовщину событий президент Зеленский отметил обращением, в котором признался, что не понимает, "кто виноват в трагедии 2 мая 2014 г.".

На выходных Владимир Зеленский записал очередное видео на болезненную для общества тему - о событиях 2 мая 2014 г. в Одессе, выразив дежурные соболезнования семьям погибших, и при этом ни словом не вспомнив о том, что же привело к их гибели.

Назвав произошедшее трагедией, президент заявил, что "государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств того ужасного дня". Кроме того, Зеленский отметил: "Сегодня в нашем обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. «Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?» - один из них".

Обращение президента вызвало массу критических комментариев среди лидеров мнений. Например, бывший политзаключенный Олег Сенцов написал в ФБ: "Если главе государства нужно разъяснять, кто виноват в трагедии 2 мая, то вскоре у него могут возникнуть сомнения в том, кто убил Небесную сотню и начал войну на Донбассе".

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко резонно отметила, что Зеленский повторил тезисы российской пропаганды. "Идеологические и политические цели тех, кто в мае 2014-го планировал мятеж в Одессе, известные всем, кроме Зеленского. Это - создание "Одесской народной Республики", захват Бессарабии, полное отрезание Украины от выхода к Черному морю".

Реакцию проукраинской части одесситов на заявление президента выразил директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Известный художник уверен, что без трагедии 2 мая сегодня не было бы единой страны, а Одесса могла бы стать для Украины еще одним Донецком, Луганском и Крымом.

Итак, на кого же была рассчитана тональность обращения о событиях в Одессе. Базовый электорат Зеленского аполитичен, и как бы объединительный месседж президента из нового видео им далек и не понятен. Зато все предельно ясно для тех, кто политикой интересуется. Для занимающих проукраинскую позицию не вызывает сомнений, что события в Одессе шесть лет назад были спровоцированы Россией, а 2 мая украинские патриоты не дали превратить ее в "ОНР". То есть для них якобы неосведомленность Зеленского о виновниках случившегося - еще один маркер его "ватной" позиции.

Для тех же, кто весной 2014 г. страстно ждал прихода "русской весны", обращение Зеленского также не вызвало ничего, кроме раздражения. Потому что и для них виновники давно известны - это "каратели хунты, уничтожившие мирных протестующих". То есть Зеленский со своей неосведомленностью принял сторону националистов.

Другими словами, избирателей, которым бы запал в душу видеоролик Зеленского об Одессе, найти довольно трудно.

Между тем, пока президент его записывал и показывал, в самой Одессе на это 2 мая происходило то, на что действительно стоило бы обратить внимание президенту и его команде. На Куликово Поле, "место прописки" одесского антимайдана, пришли почтить память "героев" очень много людей. Мало того, среди них оказались депутаты Верховной Рады от "Слуги народа" Артем Дмитрук и Алексей Леонов, которые возложили цветы Геннадию Кушнареву, умершему за то, чтобы Одесса стала "русским городом".

Симптоматично, что в тот же день вблизи Куликова Поля произошли столкновения из-за того, что одному из участников акции не понравилось, что другой говорит на украинском языке. К конфликту присоединились еще несколько человек, но драку удалось быстро остановить.

В целом происходящее выглядит как проигрыш Киевом информационной войны за Одессу и одесситов, из-за чего шесть лет назад уже пролилась кровь. В офисе президента закрывают глаза на серьезную опасность, вместо этого избыточно реагируя на управленческие инициативы мэров других областных центров, речь прежде всего о городском голове Черкасс Анатолии Бондаренко. Между тем, если и бояться ползучей федерализации, то очагом этого процесса скорее станет именно Одесса, а не города Центральной или Западной Украины.

Тем, кто генерирует идеи для обращений Зеленского и предлагает их записывать президенту, стоило бы понять, что не на все происходящее в государстве стоит реагировать видосиками. Такая тактика хорошо воспринималась год тому назад, во время избирательной кампании, и, возможно, какое-то время после нее. Но технология "и вашим, и нашим", которую продолжает практиковать президент, больше не работает - основной массе она безразлична, а вот у неравнодушных украинцев вызывает скорее раздражение, а то и ненависть.