Война на Донбассе. Смертельный обстрел в районе Золотого-4 и нехватка бронетранспортеров

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Ситуация на фронте стабильно тяжелая с весьма ненулевой вероятностью перерастания в локальные стычки на разных направлениях.

Как и ожидалось, праздничная неделя принесла обострение на линии фронта на Донбассе. Боевики оккупационных корпусов перешли к активным боевым действиям, используя буквально все наличные огневые средства, включая 152-мм артиллерийские системы. Причем неудивительно то, что обострение пришлось именно на те участки, где осенью 2019 г. произошло формальное разведение войск. Это прежде всего "участок разведения №2" - Золотое и "участок разведения №3" - Петровское.

Причем об этом вынужденно заговорила даже миссия ОБСЕ. Так, в отчете за 1 мая о районе Золотого ими отмечено: "примерно 95 взрывов неопределенного происхождения, а также 95 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия (по оценке, все вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края)".

28 апреля артиллерия 2-го оккупационного корпуса (это формирование в России предпочитают называть "Народной милицией ОРЛО") обстреляла наши позиции в районе Золотого-4, при этом их позиции находились как непосредственно в населенном пункте Золотое-5, так и в районе Первомайского (откуда, согласно договоренностям, боевики должны были отойти). В результате осколками 152-мм снарядов были повреждены три дома (к счастью, из гражданских никто не пострадал), погиб военнослужащий 93-й механизированной бригады Алексей Лисин (на контракте с 2019 г.).

В ответ на эти обстрелы на следующий день бойцы 30-й мехбригады на этом же направлении парой противотанковых ракет на вражеских позициях уничтожили командирский внедорожник. Сначала видео работы военных на своем Telegram-канале опубликовал военный журналист Андрей Цаплиенко, а через какое-то время свой вариант с интервью военных выложили и официальные военные СМИ.

Темой для пророссийских СМИ о войне на Донбассе (и, будем надеяться, для нашей военной прокуратуры - или что осталось после всех реформ) стал переход на сторону противника бойца 57-й мотопехотной бригады Анатолия Капицкого. Понятно, что из этого "донецкие" сделали большое медийное шоу со взятием анализов на COVAD-19 и смакованием придуманных на коленке просто диких подробностей службы в бригаде, включая информацию о том, что еще трое его друзей просто жаждут перейти на сторону "народных республик".

Понятно, что все это низкопробная пропагандистская поделка. По неофициальным сведениям (официальных пока нет, пресс-служба МО Украины, вероятно, еще на праздничных каникулах), солдат самовольно покинул часть, а командованием характеризуется как наркоман со стажем. В последнее можно охотно поверить - на седьмой год войны вряд ли кто-то из вменяемых военнослужащих ЗСУ имеет хоть какие-то иллюзии по поводу условий пребывания в плену в Донецке или Луганске и отношения к ним боевиков. Однако тут возникает масса вопросов как к тому военкомату, который призывал Капицкого на службу, так и к командиру бригады, который подписывал с ним контракт. Надеемся, на эти вопросы ответы даст расследование - если оно вообще будет.

В целом можно говорить о том, что ситуация на фронте стабильно тяжелая с весьма ненулевой вероятностью перерастания в локальные стычки на разных направлениях. И это на фоне того, что перевооружение армии фактически остановилось, хотя пресс-служба "Укроборонпрома" и старается делать хорошую мину при плохой игре.

Чего стоит, например, весьма бодрый репортаж со сдачи армейцам аж пяти (!) БТР-4Е. При этом скромно опущен тот факт, что в мае 2020 г. по сути идет реализация давнего контракта 2016 г., который должен был быть реализован еще к началу 2018 г., но вместо этого оказался продлен. Срок его реализации растянули до конца августа 2020-го. Речь идет всего о 45 машинах, которые отправляются в географически недалекую от ХКБМ 92-ю механизированную бригаду, чтобы заводчане имели возможность оперативно исправлять выявленные в ходе войсковой эксплуатации недостатки. Это нормальная практика, но тут вопрос в том, что новых бронетранспортеров в войсках нужны буквально сотни - ведь у морской пехоты основным является древний БТР-60. А такими темпами перевооружение может растянуться на десятилетия, а воюем мы здесь и сегодня.

В общем, если проблему парка БМП в войсках худо-бедно решили (и то путем закупки большой партии в восточной Европе), то с бронетранспортерами все намного хуже. И что самое главное - пока не видно решения.

Вариантами может быть как резкое увеличение объемов производства ХКБМ, так и привлечение к программе перевооружения еще одного производителя со своей моделью, максимально стандартизированной с тем же БТР-4, если уж его военные видят основным на вооружении ВСУ. Однако, как показали события последних лет, резко увеличить объемы производства в существующих условиях в Харькове невозможно - банально нет дополнительных площадей и людей, которые будут варить корпуса.

Завершая разговор о новой партии БТРов, стоит обратить внимание на еще один факт, который преподносится как мини-достижение. Речь идет о том, что новые серийные БТР-4Е вооружены 7,62-мм пулеметами КТ-7,62 (аналог советского ПКТ) производства киевского завода "Маяк". Но фактически это не такое уж и достижение - особенно если вспомнить реальные или надуманные проблемы с 120-мм минометами "Молот" и тем, что предприятие пару лет простаивало. То есть с большой долей вероятности можно предположить, что эти пулеметы могут иметь массу "детских болезней".