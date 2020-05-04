Позитив недели. Реактивный снаряд «Тайфун-1» сможет попасть по оккупантам с расстояния 40 км

РС "Тайфун-1" во время испытаний выстрелил на расстояние 40 км

29 апреля в рамках масштабных ракетных тестов, которые проходили в Одесской области на Государственном испытательном полигоне "Алибей" состоялся пуск нового реактивного снаряда "Тайфун-1", разработанного КБ "Южное". Снаряд выстрелил на максимальную дальность - 40 км.

Как отмечает Defense Express, для фиксации параметров полета снаряда использовался современный баллистический радар от компании Weibel, позволяющий отслеживать траекторию и осуществлять видеофиксацию благодаря оптическим и тепловизионным камерам.

122 мм РС 9М221Ф "Тайфун-1" имеет увеличенную вдвое, по сравнению с обычным реактивным снарядом для РСЗО БМ-21 "Град", дальность стрельбы (40 км против 20 км обычного советского РС 9М22). В то же время осколочно-фугасная боевая часть осталась без изменений - 18,4 кг. Новый реактивный снаряд предназначен для вооружения всех видов 122-мм реактивных систем залпового огня, которые уже находятся на вооружении ВС Украины или на стадии разработки (БМ-21 "Град", "Верба" ​​и "Берест"). Кроме того, на базе обычной версии осколочно-фугасного снаряда "Тайфун-1" специалисты КБ "Южное" проводят работы по созданию управляемого варианта "Тайфун-1М".

Также напомним, что в ходе этих тестов проходил очередной этап испытаний береговой версии ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" с боевыми пусками крылатых ракет Р-360 по морской цели. Мишени были успешно поражены. Во время испытаний тестирование происходило в максимально приближенных к боевым условиях. В частности, создавались реальные помехи для головки самонаведения ракеты.

В Украине может появиться новая "Кольчуга"

КП НПК "Искра" предлагает разработать и поставить на производство новую станцию ​​радиотехнической разведки (РТР), которая по своим возможностям будет лучше "Кольчуги-М ". Об этом в интервью Defense Express сообщил директор предприятия Юрий Пащенко.

"В свое время мы поднимали вопрос о том, чтобы восстановить производство "Кольчуги" в таком виде, в котором она есть. Но сделать это по той документации, которая есть, по мнению конструкторов, в том числе имеющих отношение к ее созданию, просто нереально. Мы считаем нецелесообразным заниматься восстановлением или модернизацией данных станций. Зато предлагаем разработать и поставить на производство новую машину. Она возьмет все лучшие тактико-технические характеристики от "Кольчуги", однако будут добавлены несколько новых опций. Это будет новая станция, и выглядеть будет по-новому, и скомплектована иначе", отметил Пащенко. При этом он добавил, что техническое задание на станцию ​​уже дало одно из подразделений Минобороны.

Станцию "Кольчуга-М" производил донецкий завод "Топаз", но с началом украинско-российской войны ее производство должно было быть перенесено на НПК "Искра".

ХКБМ передал украинской армии очередную партию БТР-4Е

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова (ХКБМ) передало в ВСУ партию бронетранспортеров БТР-4Е. Об этом сообщила пресс служба ГК "Укроборонпром". Переданная партия состояла из пяти бронетранспортеров изготовленных на предприятии. Предыдущая партия БТР была передана в марте и состояла из четырех единиц.

Также сообщается, что первые отгрузки бронетехники после возобновления работ по контракту 2016 г. состоялись в декабре 2019-го - ХКБМ передало военным 12 бронетранспортеров БТР-4Е. Сейчас контракт выполняется в полном объеме и в соответствии с графиком, во время карантина и чрезвычайной ситуации в Украине бронетранспортеры собираются без задержек. В феврале этого года предприятие отгрузило 3 бронемашины, в январе - 4. Всего по контракту ХКБМ должно изготовить и передать 45 единиц бронетранспортеров БТР-4Е.

ВСУ получили еще 16 единиц "Ольхи"

ГККБ "Луч" отгрузило ВСУ последние 16 единиц "Ольхи" из партии, изготовленной в рамках выполнения государственного оборонного заказа 2019 г. Об этом сообщают в "Укроборонпроме". Предыдущая партия была передана в марте, она состояла из 28 изделий.

В госконцерне напоминают, что "Ольха" - высокоточные 300-мм реактивные боеприпасы, которые находятся на вооружении подразделений ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ. Это средство является основой мощи системы огневого поражения украинских артиллеристов и сдерживающим фактором в огневом противостоянии с противником. В ГККБ "Луч" также отметили, что продолжают работы по модернизации ракетной системы "Ольха-М" и испытанию ракетного комплекса "Нептун".

3D-радиолокатор РЛС 90К6Е подтвердил свою эффективность при выявлении БПЛА

По итогам испытаний мобильная обзорная 3D РЛС 90К6Е подтвердила свои заявленные тактико-технические характеристики по выявлению БПЛА на разных высотах и ​​максимальной дальности. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Радар разработан и производится запорожским НПК "Искра" для использования в зенитных ракетных войсках как средство выдачи целеуказания и представлен осенью 2019 г. на выставке "Оружие и безопасность".

Этот мобильный 3D-радиолокатор кругового обзора с транзисторным передатчиком предназначен для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах. Объектом определения во время его испытаний выступил беспилотный авиационный комплекс Raybird 3, полетами которого руководили специалисты компании Skyeton. Данный БПЛА используется для различных долговременных миссий, ISTAR решений и поисково-спасательных операций; имеет максимальную высоту полета 3000 м и может развить скорость до 160 км/ч.