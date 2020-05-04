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Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь
07:50 04.05.2020 |
Фактический отказ парламента от рассмотрения кандидатуры бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера - это история не про самого Саакашвили. Это история про Зеленского.
Еще недавно президент мог потребовать от парламента утвердить министром хоть собственного водителя - и депутаты правящей партии послушно согласились бы с любым предложением главы государства. Согласились бы без дискуссии, без проявления интереса к предложенной кандидатуре. Если появлялись хоть какие-то сомнения в адекватности президентских предложений, они воспринимались как демонстрация неуважения к "вождю" и пресекались на корню.
Это время окончилось. Уже само приглашение Саакашвили на заседание фракции «Слуга народа» было плохим сигналом для главы государства. Саакашвили встречался с Зеленским. Этого должно было хватить любому депутату-"слуге". Но, как видим, не хватило.
Нельзя назвать эту ситуацию непредсказуемой. Собственно, среди тех, кто предсказывал предстоящий "бунт" депутатов, еще в самом начале правления Зеленского был тогдашний глава офиса президента Андрей Богдан - фактический куратор нового парламента в первые месяцы его работы. И пресловутый "турборежим" был связан с пониманием того, что рано или поздно депутаты от правящего большинства задумаются о собственных интересах, а интересы Зеленского и ближайшего окружения перестанут их интересовать.
Ведь такие в большинстве своем депутаты-"слуги"? Это случайные люди, которые просто использовали Зеленского для того, чтобы попасть в парламент - точно также, как Зеленский использовал инфантилизм, наивность и безответственность своих избирателей для попадания в кресло президента. Зеленский для таких депутатов - не лидер, а лифт. Лифт, который уже приехал на нужный этаж.
При этом никакого выхода из ситуации у президента нет. Распустить парламент? Провести досрочные выборы? Но кого наберет Зеленский в новый список "Слуг народа"? Кого может набрать человек, у которого нет политических взглядов и понимания того, как нужно реформировать и развивать страну? Который воспринимает политику как серию телевизионных роликов?
Только новых случайных людей, для которых он опять сыграет роль лифта. Людей, которые разбегутся сразу же, как только поймут, какие возможности открывает для них работа в парламенте.
Для того, чтобы было иначе, Зеленский должен начать работать не со случайными людьми и не с командой своего сатирического шоу. Он должен начать работать с единомышленниками.
Но общность взглядов должна подразумевать наличие взглядов у первого лица. В противном случае придется всегда работать лифтом.
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