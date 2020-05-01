Выплаты по ОВГЗ и эмиссия провоцируют подорожание доллара

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Безналичный доллар немного подорожал перед майскими праздниками: на 1 копейку, в итоге 30 апреля межбанк закрылся в рамках 26,95-26,97 грн/$. А на наличном рынке происходило удешевление, средний валютный курс в банковских кассах опустился на 5 копеек: на продаже - до 27,15-27,25 грн/$, на покупке - до 26,75-26,90 грн/$.

"На оптовом рынке наличный доллар подешевел вообще до 27,07-27,10 грн/$. Люди совсем перестали брать валюту", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

С утра экспортеры рассчитывали на подорожание доллара на межбанке и цены достигали 27,01-27,04 грн/$. Крупные компании получили от Госказначейства возмещение по НДС: вчера 6,4 млрд грн, а сегодня еще на 240,1 млн грн. Многие решили, что после получения гривны корпорации свернут валютные продажи. Но ошиблись. Оказалось, что возмещение получили не все компании и не в полном объеме. Потому доллар на межбанке был. Не в таком объеме как вчера ($130 млн), но все же - объем сделок оценили в $100 млн. Но для малоликвидных торгов и этого оказалось достаточно.

"На финальные торги апреля перед трехдневными выходными влияло желание бизнеса закрыть расчеты по контрактам, фиксация банками своим валютных позиций, платежи по НДС для экспортеров и, конечно, традиционные валютные покупки регулятора", -объяснил "Стране" ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Нацбанк дал доллару максимально упасть, прежде чем вышел закупать его себе в резервы: покупал по 26,94 грн/$ и всего приобрел $20 млн. Из-за этих вот приобретений, курс "американца" и отскочил к вечеру в область 26,97 грн/$. Без них он был бы дешевле.

Банки доллар сегодня не закупали. Они пополняли запасы гривневой ликвидности. Как и обещал, Нацбанк провел 30 апреля первый тендер по предоставлению среднесрочного рефинансирования за долгое время. Это займы на 85 дней. Но данные по объемам были разные. По одной версии, 9 банков получили 6,9 млрд грн, а по другим - 10 банков порядка 11 млрд грн. Точная статистика появился после выходных. Цена нацбанковских кредитов - 8% годовых. Ими интересовались многие.

Вообще темой дня на финансовом рынке стало перестройка работы банков под нужды государства. Банкиры подвели результаты работы в марте и пришли к выводу, что пока не начнут полноценно кредитовать бизнес и население - они могут кредитовать государство. То есть дефицит госбюджета.

"Неплохой заработок может получиться при низких рисках: берешь рефинансирование НБУ под 8% и покупаешь ОВГЗ Минфина в районе 11% годовых. Выходит 3% заработка на краткосрочных вложениях. Все лучше, чем стоять в деньгах и ничего не зарабатывать. Ведь в других направлениях все сложнее: совсем немного живого бизнеса, работающего в карантин с нормальной рентабельностью. В основном компании либо до минимума свернули деятельность, либо полностью остановились. Банкам же нужно отрабатывать те депозиты, которые они собрали у населения. Они не могут простаивать, иначе убытки будут огромными", - подчеркнул Василий Невмержицкий.

Он отметил снижение доходности банковской системе, согласно отчету Нацбанка, который был опубликован сегодня: в январе 2020 года чистая прибыль 75 банков составила 6,6 млрд грн, в феврале - 9,3 млрд грн, а в марте - лишь 97 млн грн. То есть рухнула в 96 раз. Это притом, что карантин действовал только полмесяца. В полностью карантинном апреле наверняка будет зафиксирован убыток системы.

После недавнего снижения Нацбанком учетной ставки (с 10% до 8%), банки стали сильно терять на вложениях с его депозитные сертификаты. По ним сейчас платят 6-8% годовых. Потому решили переориентироваться на гособлигации Минфина. Все будут довольны: правительству станет проще покрывать дефицит бюджета, а банки смогут заработать.

На ближайший вторник, 5 мая, Министерство запланировало размещение двух выпусков ОВГЗ - 3-месячных и 6-месячных. Валюта и объем в заявке чиновников не указаны. Однако в первом случае речь точно пойдет о доразмещении старого выпуска, который был выражен в гривне, потому ясно, что будут занимать нацвалюту. Сработает эмиссионная спайка: "свежевыпущенную" НБУ гривну отдадут в долг Минфину.

Однако банкиры считают, что подобные эмиссионные вливания не сразу начнут влиять на валютный рынок и курс гривны. На следующей неделе на нее будет давить другой фактор - это погашение правительством старого выпуска ОВГЗ.

В среду, 6 мая, оно выплатит держателям бумаг 6 млрд грн, и полученные нерезидентами суммы могут быть переведены в доллар. Конечно, есть надежда, что иностранцев уговорят перевложить хотя бы часть этой валюты во внутренние долларовые облигации Минфина. Но гарантий не может быть никаких. Вся выплата может быть выведена из Украины целиком. А валютные покупки нерезидентов на межбанке точно будут провоцировать подорожание доллара.

По одним прогнозам, курс доллара на следующей неделе поднимется на межбанке до 27,15-27,20 грн/$, а по другим - до 27,35-27,40 грн/$. А на протяжении всего месяца котировки могут подрастать и выше. Поскольку на гривну начнет давить эмиссионный фактор, а также сезонные нюансы.

"Аграрии могут сократить свои валютные продажи на межбанке, как только закончат посевную. А она завершиться к середине мая. После чего они станут на паузу. Выручку за урожай станут продавать не раньше конца июня-июля, и еще неизвестно, каким он будет с учетом отсутствия дождей долгое время. Так что на всякий случай на май закладываем курсовой коридор 27,0-27,50 грн/$", - резюмировал Невмержицкий.