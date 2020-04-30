«Реферат» Кабмина: Кто и как готовит отставку правительства Шмыгаля

Ігор Петренко / Depo.ua

"Красный свет", который зажгли правительственной программе два парламентских комитета, "подвешивают" Кабмин Дениса Шмыгаля на крючок политических договоренностей.

Еще 2 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что его правительство, за которое Верховная Рада проголосовала 4 марта в результате первой системной перезагрузки власти "новых лиц" президентом Зеленским, утвердило программу своей деятельности и в "ближайшее время" внесет ее на рассмотрение Верховной Рады. Премьер тогда заверил, что его кабинет не будет отказываться от изменений и реформ, несмотря Covid-19.

Программу деятельности правительства Шмыгаля подали в парламент 13 апреля. Отметим, ее объем составляет девять страниц. Для сравнения: аналогичный документ предыдущего правительства Алексея Гончарука достигал ста страниц текста.

Но прошел месяц, а воз и ныне там: программа не то что не утверждена полным составом депутатского корпуса, но и не прошла "чистилище" комитетов парламента. Более того: перед правительством возникли серьезные преграды.

Еще позавчера председатель партии "Голос", народный депутат Кира Рудик опубликовала статью, в которой фактически разгромила правительственные наработки: "Эти девять страниц являются, скорее, студенческим рефератом среднего качества. Без каких-либо цифровых показателей, без никакой конкретики. Правительство использовало в программе только две цифры - текущий год и официальное название коронавируса COVID-19".

Исходя из следующих решений парламентских комитетов, такого мнения придерживаются не только в умеренно оппозиционном "Голосе", но даже и в монобольшинстве. Вчера Комитет парламента по вопросам финансов и налоговой политики рекомендовал отправить программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля на доработку. Причина, которую озвучили члены комитета, - низкое качество поданного Кабмином документа. Член финансового комитета, депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк в "Фейсбуке" назвал программу "рефератом" и добавил, что "с таким документом лучше к нам даже не приходить".

Второй мощный удар по позициям правительства нанесен сегодня. Комитет ВР по вопросам экономического развития на своем заседании также постановил рекомендовать Верховной Раде отправить программу деятельности Кабинета Министров Украины на доработку.

На решение нардепов не повлияло и личное представление документа премьером Денисом Шмыгалем. В официальном сообщении комитета говорится о том, что глава правительства "ответил на вопросы народных депутатов, которые касались общей стратегии развития Украины, отдельных отраслей экономики, а также преодоления последствий кризиса, вызванного коронавирусной болезнью".

Но члены комитета сошлись на мнении, что программа нуждается в существенной доработке. Итог обсуждения подвел председатель экономического комитета Дмитрий Наталуха из фракции "Слуга народа": "Мы не готовы поддержать данную программу", - сказал он.

Члены комитета предложили совместно с правительством доработать программу в течение месяца. Свой фактический провал Денис Шмыгаль объяснил тем, что для разработки документа "было маловато времени, однако уже есть меры и программа выхода энергетики из глубокого кризиса, наработанные меры стимулирования отечественного производителя, Правительство работает над поддержкой туристического бизнеса, стимулированием создания рабочих мест".

Наконец, члены Комитета по вопросам экономики решили провести 7 мая слушания с участием премьер-министра о программе правительства.

По решениям этих двух ключевых комитетов можно спрогнозировать, что часть властной команды создает механизм, с помощью которого действующее правительство будет "подвешено" на крючок неопределенности перспектив продолжительности работы.

Это может быть связано с тем, что этот Кабмин называют "правительством олигархов", имея в виду ангажированность некоторых его членов экономическими интересами крупного бизнеса. В частности, и самого премьера, и по крайней мере одну его подчиненную, и. о. министра энергетики Ольгу Буславец (которую до сих пор не удалось протащить на должность "полноценного" министра из-за сопротивления части фракции "Слуги народа" и несогласия других фракций Рады), относят к сфере влияния миллиардера Рината Ахметова.

Прямых доказательств этой связи нет, однако хватает побочных: определенные решения исполнительной власти заставляют задуматься. Так, широкую огласку сегодня получила инициатива и. о. министра энергетики остановить три блока АЭС и снизить производство еще на пяти блоках. Это даст возможность больше заработать как тепловым, так и солнечным электростанциям бизнес-империи Рината Ахметова. Последние работают на дорогом "зеленом" тарифе. Государству такие решения будут стоить миллиардных убытков, а НАЭК "Энергоатом" окажется на грани банкротства. Все это происходит на фоне угрозы энергетической безопасности Украины из-за неконтролируемого роста мощностей производителей "зеленой" энергетики, о чем предупреждала Служба безопасности Украины.

Инициатива и. о. министра энергетики Буславец фактически делает ее шансы быть утвержденной в парламенте равными нулю. А одновременно вызывает нескрываемое раздражение остальных членов "клуба олигархов". И заставляет их давить на правительство угрозой отставки.

Такой ход может оказаться полезным и для имиджа самого президента Украины, которого с разных сторон обвиняют в растущем воздействии олигархов на принятие властью важных решений в областях экономики и финансов и решающем влиянии миллиардеров на кадровую политику государства. Смягчить давление критиков можно, сделав правительство Шмыгаля временным.

А осень покажет, как действовать дальше. Тем более что на осень многие эксперты прогнозируют экономический кризис. На этом фоне вполне может активизироваться Кремль в очередной попытке продвинуть свою повестку дня через внимательных к мысли "российских партнеров" украинских политиков и чиновников, включительно с теми, которые находятся рядом с Владимиром Зеленским. Поэтому Банковая может попытаться развязать узел ангажированности интересами олигархов - по крайней мере, для отвода глаз.

Если правительственная программа так и не будет доработана таким образом, чтобы удовлетворить членов профильных парламентских комитетов (за частью которых стоят интересы тех же олигархов), то правительство могут попробовать перезагрузить. Подходящее время для этого будет, к примеру, после завершения карантина, который пока что продлен до 11 мая этого года. Как минимум оппоненты усиления Ахметова могут требовать увольнения Буславец из Минэнерго или самого премьера. Хотя для стабильности Ахметову Минэнерго в новом правительстве придется оставить - без дотаций он может обанкротиться. А учитывая то, что олигарх является монополистом во многих сферах, он потянет за собой и государство.

По крайней мере, вокруг на самом деле некачественно выписанной программы Кабмина можно будет устроить ритуальные пиар-танцы. Хотя, несомненно, тем же будут заниматься и в группе поддержки правительства, выступления которой ожидаются на телеканалах, принадлежащих Ринату Ахметову. Интересно будет наблюдать, кто выступит адвокатом деятельности этого правительства на ток-шоу Савика Шустера, которое собирает представителей всех основных партий, группировок и кружков по бизнес-политическим интересам. С другой стороны, стоит следить и за аналогичными программами или журналистскими расследованиями, которые будут появляться на телеканалах остальных богатых людей - том же "1 + 1" Игоря Коломойского.