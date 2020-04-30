Информационный коронавирус. Зачем Коломойский начал биовойну против США и Украины

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Медиаресурсы Коломойского принялись распространять фейк, призванный настроить украинцев против Пентагона, а значит, и против НАТО.

О том, что Игорь Коломойский очень хочет разрыва отношений между Украиной и МВФ, известно давно. Также не секрет, что для этого он не прочь посильнее поссорить Киев и Вашингтон. Но сейчас его активность в этом направлении вышла на новый уровень.

Информационный коронавирус

Медиаресурсы Коломойского развернули информационную войну одновременно против США и против Украины, выступив заодно с ОПЗЖ и беглым премьером Азаровым. Совместными усилиями они разгоняют фейк о "секретных биолабораториях США в Украине". Подробностей этого фейка мы коснемся чуть позже. Но сначала отметим, зачем он понадобился олигарху.

В частности, информагентство Коломойского УНИАН опубликовало большой материал под заглавием "Журналисты узнали, чем занимаются в Украине секретные биолаборатории США". Телеканал Коломойского "1+1" выпустил целую передачу под названием "Американские биологические лаборатории в Украине".





Немаловажно, что медиаресурсы Коломойского стали разгонять этот фейк уже после того, как посольство США в Украине выступило с официальным релизом об американо-украинском партнерстве в уменьшении биологических угроз. Более того, передача на "1+1" использовала фразы из релиза посольства в качестве якобы подтверждения фейка. То есть на "1+1" даже не попытались сыграть в объективную журналистику, а откровенно и специально осуществили антиамериканскую информационную атаку (кстати, в посольстве, по некоторым сведениям, именно так ее и расценили).

Насколько топорно состряпан фейк, можно увидеть из рассказа на сайте tsn.ua: "Европейские журналисты нашли около 400 лабораторий в мире, где под прикрытием исследований американцы создают новые вирусы. Некоторые из этих лабораторий находятся в Украине, что уже подтвердило Минобороны США". Но ни на сайте, ни в передаче не приводится ни одного доказательства того, что Минобороны США подтвердило наличие в Украине хоть одной "лаборатории, где под прикрытием исследований американцы создают новые вирусы".

Заметим, что если бы в распоряжении "1+1" действительно имелся такой документ, то это была бы сенсация мирового уровня: дескать, Пентагон раскрыл телеканалу Коломойского страшную тайну о секретных биолабораториях США в Украине, где американцы создают вирусы. Об этом трубили бы уже все мировые телеканалы. Но нет, не трубят - наверное, стесняются распространять столь топорно состряпанные фейки.

Однако именно такой фейк превосходно заходит в головы зрителей "1+1". Особенно сейчас, когда все информпространство забито темой коронавируса. В нынешних условиях вирусы - это самое страшное пугало. И благодаря фейку "1+1" это пугало намертво привязывается к США и конкретно к Пентагону. По сути, медиаресурсы Коломойского запустили в украинское общественное сознание информационный коронавирус. Инфекция проникает в головы зрителей "1+1" - и далее передается всем, кто не соблюдает информационную гигиену.

Понятно, зачем распространяют этот вирус ОПЗЖ и Азаров. Они выслуживаются перед Кремлем. И если Коломойскому нужно было доказать Путину свою верность, то вряд ли можно было бы придумать лучший способ, чем распространить фейк, направленный одновременно против США и против Украины. Фейк, который будет настраивать украинцев против Пентагона, а значит, и против НАТО.

Гигиена против заразы

С подробным факт-чекингом фейка об "американских биолабораториях в Украине" выступил просветительский проект "Как не стать овощем". Мы приведем этот анализ, поскольку он превосходно демонстрирует, в какую кампанию (и компанию) вляпались Коломойский и его медиаресурсы с этим фейком.

Прежде всего, откуда пошел этот фейк. 13 апреля депутаты от пророссийской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин (это прокурор, который отправил за решетку Юлию Тимошенко) направили обращение к президенту Зеленскому. Они просили предоставить им информацию о функционировании "15 американских биологических лабораторий в Украине".

Откуда они вообще взяли эту информацию о "лабораториях"? В своем обращении они дают ссылки на две статьи 2017 и 2018 года. Одна из них "Тайные биолаборатории Пентагона" опубликована на болгарском (!) сайте "Центр ближневосточных исследований".

Статья вышла в 2018 году. В ней, в частности, рассказывают о массовых смертях в Украине и привязывают их к деятельности "американских лабораторий". В общем, этот ресурс последний раз активно наполнялся материалами в 2016 году. Свежих текстов там нет. Тематика этого сайта - демонизация США, НАТО, военные операции на Ближнем Востоке. Большинство контента выглядит как мед на уши любителей теорий заговоров.

Еще одна статья "Почему США превращают Украину в биологическую бомбу" вышла в 2017 году на сербском (!) сайте "Печат". Краткий анализ контента сразу дает понять общий тон этого медиа - анти-ЕС, поддержка Сербской православной церкви (фактически филиал Русской православной церкви), даже есть тексты о коронавирусе в стиле "не все так однозначно". Напомним, Россия имеет очень сильное влияние на Сербию.

Теперь - что на самом деле. Посольство США в Украине отреагировало на эту тему и опубликовало релиз "Американо-украинское партнерство в уменьшении биологических угроз". Они рассказали о программе уменьшения биологической угрозы, которую реализуют США вместе с украинским Минздравом, службой безопасности продуктов и другими государственными организациями.

По ссылке есть вся открытая информация на украинском языке об этом проекте. На самом деле США выделяли в среднем по $2-4 млн на модернизацию лабораторий в украинских городах. В основном деньги шли на ремонт и оборудование. Об этом подробно есть на сайте посольства. По каждой больнице есть документ.

Также в Украине с 2019 года только строятся (!) две лаборатории для Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, одна в Киеве и одна в Одессе.

Цель этого сотрудничества США и Украины - проекты по исследованию вируса африканской чумы свиней, возбудителей птичьего гриппа, которые потенциально переносятся мигрирующими птицами над Украиной, хантавирусов и других. То есть изучение вирусов, которые распространяются от зверей.

Грузинский прецедент

В качестве бонуса проект "Как не стать овощем" рассказывает о том, как аналогичная информоперация была проведена в Грузии.

"Американцы могут создавать бактериологическое оружие", "Грузия специально заражает комаров и отправляет их в Россию", "Опубликованы данные о массовых смертях в грузинской лаборатории".

Это отрывки сообщений российских СМИ об исследовательском Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, расположенном на окраине Тбилиси. Эта лаборатория работает в партнерстве Грузии и США. Но деятельность центра почему-то больше всего волнует Россию, которая просто бомбит лабораторию дезинформацией и пропагандой.

Если вы введете словосочетание "лаборатория Лугара" в поисковую строку Google или YouTube, то увидите, что большинство пугающих новостей о ней сделано именно российскими медиа. Чтобы побороть эти мифы, лаборатория Лугара открыла свои двери и показала, что происходит внутри.

Конечно, ни одно из "громких" заявлений российских медиа о лаборатории Лугара не было правдой, и все они были опровергнуты экспертами в области здравоохранения. Но необходимого эффекта достигли: 20% грузин убеждены, что лаборатория способствует распространению эпидемий. Вот так работает дезинформация в эпоху постправды.

Всегда изучайте источники распространения информации, чтобы понять, кому нужно ее распространение. В этой ситуации мы увидели классический кейс работы пророссийской кампании. Плюс любимая тема кремлевской пропаганды "контроль Украины Штатами", подчеркивает в заключение проект "Как не стать овощем".

Добавим, что с опровержением этого фейка не сочли нужным выступить украинские официальные лица - ни президент Владимир Зеленский, ни руководитель его офиса Андрей Ермак. Вряд ли это поспособствует укреплению отношений между Киевом и Вашингтоном.