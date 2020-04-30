Жертва двух революций: Как новый главный налоговик Любченко «пережил» Тимошенко и Януковича

Антон Коломойцев / Depo.ua

Новый глава Государственной налоговой службы имеет большой опыт взлетов и падений на государственной службе.

49-летний новый глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, которого уже успели связать с ближайшим кругом президента Владимира Зеленского, с первого дня после окончания универа делает карьеру государственного чиновника. И делает ее достаточно успешно.

Но парадокс: всякая революционная смена власти в Украине сбрасывает этого госслужащего с олимпа и заставляет снова прилагать титанические усилия, чтобы восстановиться и продолжить восхождение наверх. Depo.ua анализирует карьерный путь нового топ-менеджера фискального ведомства.

От Ланового до Захарченко

Уроженец провинциального городка в Черкасской области, Алексей Любченко в 1994 году окончил КНЭУ и попытался закрепиться в столице. Алексей пристроился в одной из первых мощных негосударственных организаций, которыми сейчас, в эпоху "соросят", трудно кого-то удивить - Центре рыночных реформ. Возглавлял его звезда экономической экспертизы того времени Владимир Лановой, который уже успел при Кравчуке поработать вице-премьером и пытался стать полезным избранному в тот же год Леониду Кучме.

И хоть Лановой направился дальше в депутатство, а потом и в руководители Фонда госимущества, его подчиненный Алексей Любченко чем-то не угодил. И вернулся в родную Смелу, где пристроился экономистом исполкома городского совета. За год вырос до завотделом, а еще через год - и к заместителю городского председателя Смелы.

Буквально через пару месяцев парня заманили в Черкассы, на должность заместителя начальника экономического управления областной госадминистрации.

Но не прошло и полгода, как перед будущим главным налоговиком Украины открылось новое окно возможностей - в соседней Кировоградской области в феврале 1999 года появилась вакансия заместителя председателя областного управления Государственной налоговой администрации. Которая для Любченко за три месяца транформировалась в должность первого заместителя. А еще через два года добросовестного сбора налогов - в полноценного главу областного управления ГНА. Но не в Кировограде - а на родной Черкасчине.

Впрочем в 2005 году, когда произошла Оранжевая революция и новый президент Виктор Ющенко проводил зачистку всех госорганов, стремительная карьера 34-летнего госслужащего имела все шансы оборваться. По крайней мере должность председателя Черкасской областной ГНА он потерял и вынужден был некоторое время "прозябать" помощником руководителя патронатной службы председателя опять же Кировоградской ОГА.

Впрочем, это была лишь передышка перед следующим прыжком - в кресло заместителя губернатора Кировоградщины, которое Любченко занимал до 2007 года, когда после перемещений по Кировоградщине и Черкасчине наконец вернулся в Киев. Причем не кем-нибудь, а целым заместителем председателя Государственной налоговой администрации в правительстве Юлии Тимошенко. При этом удержался и после прихода к власти команды Виктора Януковича - при новом лидере его шефом стал Виталий Захарченко, который позже продолжил карьеру в МВД, а в итоге - сбежал от украинского правосудия на Россию.

В государственной налоговой на тех или иных должностях Любченко продержался до Революции достоинства 2014 года, после которой снова впал в немилость к новой власти и вынужден был залечь на дно. С 2015 года ни про одно место трудоустройства будущего главного мытаря страны сведений нет.

Хотя неофициально сообщается, что после неудачных попыток восстановиться в налоговой Любченко начал предоставлять определенные услуги представителям бизнеса - в частности известному на Черкасчине агробарону Сергею Лесковскому. А также - нардепу Виктору Тимошенко, чьим помощником Любченко числился во время предыдущего парламентского созыва.

Судачат, что именно это имя и стало ниточкой, которая позволила Любченко очередной раз вытянуть билет для возвращения во власть - Виктор Тимошенко был одним из влиятельных судей кастинга во время отбора кандидатов в список "Слуги народа" и якобы остался мощным центром влияния в окружении президента Зеленского.

Небогатый налоговик

О коррупционных скандалах с участием Люченко сведений нет. Также, несмотря на многолетнюю причастность к налоговой службе, которая обогатила не одну сотню госслужащих-миллионеров, Любченко особо нечего внести в свою декларацию.

У него, в частности, есть квартира в Черкассах, а у жены - в Смеле. Но эти приобретения - еще с древних времен начала карьеры. Из свежего - квартира в Киеве на 65 квадратов, владелицей которой является жена налоговика.

Живут же супруги в апартаментах на 165 квадратов с машиноместом (вероятно, в какой-то киевской новостройке). Собственником этого жилья является Галина Любченко (судя по фамилии - родственница, возможно - дочь).

Жена Алексея Оксана имеет пару автомобилей. В то время как глава семьи - ни одного. При этом и он, и она являются собственниками водных катеров. А еще из предметов роскоши у обоих - часы Breguet.

Доходы супругов - также в рамках разумного. Алексей Любченко в прошлом года заработал 812 тысяч гривен выплат по основному месту работы - в компании "Украгрохимхолдинг". Оксана Любченко в том же холдинге заработала 128 тысяч зарплаты. Но это - крохи по сравнению с доходами, которые она получает от сдачи имущества в аренду. За это первой леди налогового ведомства в прошлом году прилетело более 1,3 млн гривен.

Есть у супругов и сбережения - 97 тысяч долларов, 840 тысяч гривен и 63 тысячи евро. Которых, случись вдруг новая революция в Украине, хватит, чтобы как-то прожить до очередной кадровой реинкарнации нового хозяина налогового квартала на Львовской площади в Киеве.