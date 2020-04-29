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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Антикарантинные протесты: Кто шатает правительство Шмыгаля и сбивает Тищенко

18:52 29.04.2020 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Позиции правительства Дениса Шмыгаля расшатывают акциями протеста, которые уже добрались до столицы. Сегодня состоялась акция предпринимателей под Кабмином.

Около двухсот представителей малого и среднего бизнеса из разных регионов страны назвали своим главным требованием смягчение введенных правительством карантинных мер. Они требовали завершения карантина с 1 мая, чтобы дать возможность малому бизнесу "кормить свои семьи".

За этой акцией усматриваются интересы сразу нескольких политических групп. Речь может идти о попытке давления на Банковую со стороны команды киевского городского головы Виталия Кличко, позиции которого после долгого перерыва вновь, кажется, атакуют оппоненты из президентского офиса.

Источники Depo.ua говорят, что митингующие должны были идти к Министерству внутренних дел, но впоследствии организаторы акции, оставшиеся за кадром, убедили, что лучше идти к Дому правительства. А среди участников акции якобы заметили представителей "Автомайдана", который в СМИ иногда связывали сотрудничеством с мэром.

Тем более что задачей протеста может быть и расшатывание позиций действующего Кабмина, и его главы Дениса Шмыгаля. И премьера, и часть его кабинета связывают с интересами миллиардера Рината Ахметова, который существенно активизировался в последние месяцы. Это явно нравится не всем его конкурентам по "клубу олигархов". Следовательно, усилить уязвимость этого правительства может быть выгодно целой группе игроков.

Митингующие изъявили желание пообщаться с премьер-министром, который точно находился на рабочем месте, - почти одновременно с акцией предпринимателей проходило заседание правительства. Но Шмыгаль на разговор так и не вышел, зато, когда участники акции перекрыли движение по улице Грушевского, полицейские силой прекратили это действие.

Колорита нынешнему событию придало то, что защитники правопорядка потолкали не только бизнесменов. Досталось и журналисту "Громадского", который проводил стрим-трансляцию акции из Мариинского парка, напротив здания Кабинета Министров. Просто в прямом эфире на оператора напали сотрудники спецподразделения полиции ТОР, приказали покинуть общественное место, а когда журналист отказался, вытолкали его, сорвав эфир и испортив съемочную технику. Журналисты написали заявление в полицию. Продолжается проверка, материалы которой будут переданы в Государственное бюро расследований. Но этот конфликт уже дал критикам действующей власти основания говорить о "возвращении времен Януковича".

Позже Шмыгаль ответил предпринимателям по всем правилам карантина, то есть дистанционно. Во время правительственного заседания он заявил: правительство знает, когда и в какой последовательности следует снимать ограничительные меры. Ограничения будут сняты вовремя, а те, кто призывает выйти из карантина досрочно, являются безответственными лицами, которые подвергают опасности всех украинцев. "То, что у нас меньше больных по сравнению с другими странами, - заслуга карантинных мер и вашей ответственности", - подчеркнул Шмыгаль.

Но эти слова наверняка не удовлетворят многих украинцев, вынужденных ограничивать свою жизнедеятельность в то время, когда представители власти, как в "старые времена", более равны, чем другие. Катализатором недовольства общества стала ситуация с рестораном "Велюр" в центре Киева, который контролирует нардеп-"слуга народа" Николай Тищенко. Заведение питания, как выяснили и показали общественности расследователи программы Bigus.Info, не день и не два работало во время карантина, его посещали многочисленные депутаты, их помощники, чиновники и отдельные бизнесмены.


Кроме этого ресторана, по данным Depo.ua, работают и другие заведения в качестве точек для переговоров. Например, якобы открывает свои двери "Ришелье" того же Тищенко, а также Queen Kyiv.

Поговаривают, что причиной появления информации Бигуса о "Велюре" является попытка одной из групп в нынешней власти лишить Тищенко статуса "теневого" куратора предстоящих местных выборов в столице и связанного с этой ролью доступа к денежным потокам. Либо это ответ окружения Кличко на активизацию потенциального конкурента в борьбе за мэрство.

Сам Николай Тищенко попытался объяснить, что всего лишь использовал ресторан как место для деловых встреч по поводу "создания плана преобразований в Киеве". Но коллеге-ресторатору не поверили даже свои. После "велюрового" скандала группа нардепов из парламентской фракции "Слуга народа" обратились к премьеру Шмыгалю с предложением разрешить, несмотря на карантин, открыть летние площадки в заведениях общественного питания, чтобы помочь бизнесу выжить и предотвратить массовое увольнение наемных работников.

О реакции премьера на эту инициативу можно судить из его высказываний на сегодняшнем правительственном заседании. Изменилось мало что: Кабмин пообещал открыть рынки при условии соблюдения ими санитарных норм и сделать карантин региональным. Ранее говорили и о разрешении на открытие строительных маркетов. О гарантиях восстановления работы остальных видов малого и среднего бизнеса речь не идет.

Поэтому можно прогнозировать, что все больше предприятий будут переходить в "теневой сегмент", работая "подпольно". Ведь люди видят вопиющую несправедливость: если "им" (представителям власти) можно зарабатывать, наплевав на карантин, то почему нельзя это делать нам. И без того сейчас можно наблюдать, как осторожно восстанавливает работу часть сферы обслуживания и общественного питания, открывая дверь "для посвященных" по предварительной записи. Случай с "Велюром" Тищенко станет лишь катализатором процесса де-факто возвращения к работе предпринимателей, разочарованных нежеланием главы правительства идти на компромиссы с неолигархическим бизнесом. Если же власть сохранит карантинные ограничения и после 11 мая и при этом не будет очевидного пика количества новых заражений коронавирусом и смертей, стоит ожидать массового игнорирования требований Кабмина со стороны людей, у которых кончается запас не только финансовой прочности, но и терпения.

Несмотря на то, что власть вынужденно делает шаги навстречу тем же фермерам, протесты бизнеса будут продолжаться. 2 мая к правительству обещают прийти владельцы ресторанов и кафе вместе со своими работниками. Тем временем на фоне "антикарантинних протестов" начали пиариться много разных групп, вплоть до "общественных деятелей" вроде Анатолия Шария. Они разгоняют тему "налоговых скруток". Эту тему открыл бывший министр финансов Игорь Уманский, который недавно трудоустроился советником главы Офиса президента Украины. На Банковой, где пытаются сформировать подобие "теневого правительства", альтернативного "легальному" кабинету Шмыгаля, видят Уманского как рупор борьбы с непрофессионализмом или преступными намерениями членов Кабмина. Несмотря на то, что руководители налоговой и таможенной служб Сергей Верланов и Максим Нефедов, к результатам деятельности которых есть немало вопросов, с этой пятницы уже не работают на должностях, прохлада между Банковой (президентским офисом) и Грушевского (правительством) не развеется. Далеко не всем, повторим, нравится заметное усиление воздействия Рината Ахметова, которого ассоциируют с этим правительством. Но и сам миллиардер явно не станет простым трофеем. Поэтому в ответ на акции предпринимателей можно будет увидеть на Банковой, скажем, шахтеров или металлургов из предприятий, входящих в орбиту владельца футбольного клуба "Шахтер". В мае придут в гости рестораторы.

Власть продемонстрировала, что готова поддаваться давлению. Даже малозаметные с печерских холмов протесты фермеров и других предпринимателей, которые прокатились по областям в эти дни, заставили президента тут же заявить об "усталости людей от карантина", а правительство - пойти на открытие рынков. Что уж говорить о действительно резонансных акциях, способных привести к значительно более серьезным сдвигам. Под таким сценарием все более охотно будут "подписываться" разные политические силы, решая каждая свою задачу: кто-то будет шатать "правительство донецкого олигарха", кто-то будет играть мускулами, чтобы успокоить конкурентов, а кто-то будет сеять хаос в стране в надежде завалить созданную под руководством Владимира Зеленского систему власти.

Заметим, что эти маневры не отменяют факта невысокого качества правительственных решений и отсутствия понятной стратегии жизни страны в условиях вируса и экономического кризиса. Экономику нужно возвращать к жизни, но на фоне "велюрового" скандала с Тищенко дальнейшие ограничения от Шмыгаля и Кличко лишь уменьшат главный актив президента Зеленского - его личный рейтинг.
 

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