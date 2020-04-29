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АНАЛИТИКА

Бизнесу не платят НДС, потому он 28 апреля продавал доллар на межбанке

22:52 28.04.2020 |

Финансы

 Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Доллар подешевел на активизировавшемся валютном рынке. 28 апреля его безналичный курс потерял 7 копеек, и остановился в рамках 27,0-27,02 грн/$.

Средние наличные цены опустились на 5 копеек: на продаже - до 27,25-27,35 грн/$, на покупке - до 27,85-27,0 грн/$.

"Оптовые цены на наличность опустились до 27,16-27,20 грн/$. Большой активности по покупке банкноты не наблюдается, емкости рынка нет. Время от времени возникают ситуативные сделки", - описал положение финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Торговля не межбанке заметно активизировалась: общий объем торгов поднялся с минимальных $60 млн вчера до $140 млн.

"Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стало окончание финансового месяца и потребности участников рынка в гривне для проведения финансовых расчетов. Также на рынке сказался продолжающийся период возмещений НДС и ожидания по результатам первого с марта аукциона Минфина по размещению облигаций внутреннего госзайма", - прокомментировал настроения директор казначейства "Банка Кредит Днепр" Олег Куринной.

Экспортеры стали активнее конвертировать валютную выручку после того, как в Госказначействе и Минфине дали понять, что возмещений по налогу на добавленную стоимость в апреле не будет. Бизнес должен был получить около 5,5 млрд грн, но либо не получит ничего, либо получит очень мало. Такие слухи активно расходились на финансовом рынке.

Кабмин не хочет копить долги по НДС. Потому пошли разговоры о том, что правительство предлагает провести обмен задолженности по НДС на будущие платежи по налогу на прибыль. Те платежи, которые бизнес сделает во втором квартале 2020 года. Официальных заявлений на этот счет еще не было, но вероятность активно обсуждается на уровне слухов.

Поняв, что государство не перечислит гривну, предприятия-экспортеры стали активнее продавать доллар на межбанке. Большого спроса на него со стороны импортеров сегодня не было. Потому Нацбанк выкупал валюту в резервы - приобрел $20 млн по 27,05 грн/$. Также скупался "Ситибанк", который взял несколько меньше валюты в диапазоне 27,07-27,08 грн/$.

Бизнесу не платят НДС, потому он 28 апреля продавал доллар на межбанке

 

Кстати, если верить свежему отчету Госказначейства, то в апреле правительство смогло не просто выполнить, но даже перевыполнить план поступлений в госбюджет на целых 15,6%: при цели в 75,04 млрд грн собрать сразу 86,7 млрд грн. Однако сделали это не за счет усилий таможенной и налоговой служб - у них общее недовыполнение плана составило сразу 41,9%. И точно не за счет приватизации. Деньги в казну собрали за счет прибыли Нацбанка за 2019 год (42,7 млрд грн).

Казалось бы, при таких сборах можно бы и возместить НДС бизнесу. Однако апрельское выравнивание госбюджета не позволило правительству выполнить общий план за январь-апрель. За 4 месяца бюджет оказался не выполнен на 5,2%: при плане 314 млрд грн собрали 297,8 млрд грн. Не самый большой недобор, особенно с учетом карантина. Однако еще нужно сформировать спецфонд по борьбе с COVID-19 на 64,7 млрд грн, поэтому деньги стараются экономить. То есть не платить, когда это получается.

Налоговая тема сегодня целый день обсуждалась рынке, а всего было два актуальных вопроса:

* Как сборы в бюджет будут влиять на выплаты по НДС, и как экспортеры в связи с этим будут формировать свою позицию на продажу доллара.

* Каким будет результат первого удачного размещения Минфином его ОВГЗ. До этого чиновники отменили четыре аукциона подряд из-за низкого спроса на бумаги. Сегодня состоялось первое в апреле размещение бумаг.

Минфин не скрывал своего ликования, и выдал радостное сообщение по продаже бумаг, как только закончил сделки:

* 3-месячных гривневых гособлигаций разместили на 5,4 млрд грн;
* 6-месячных долларовых гособлигаций продали на $53,3 млн;
* 9-месячных долларовых гособлигаций реализовали на $111,1 млн.

"На вторичном рынке гривневые ОВГЗ сегодня покупали с доходностью 15%, а продавали - по 14%. А Минфин смог разместиться в нацвалюте под 11,24%. Хороший результат. По доллару была зафиксирована цена на уровне 3,29-3,5% - тоже нормальный показатель, сопоставимый с предыдущими первичными размещениями. Некоторые участники аукциона, правда, хотели больше - ставили предложения на уровне 5% по доллару. Однако Минфин не пошел на дорогое привлечение. Значит, у него нет острой потребности в долларовом ресурсе, есть ресурс. Из $618,7 млн, предложенных 9-месячному выпуску, забрал лишь $111,1 млн с отсечением цены на уровне 3,5% годовых", - прокомментировал цены Василий Невмержицкий.

В то же время на рынке ходят упорные слухи, что крупный гривневый выпуск ОВГЗ (на 5,4 млрд грн) приобрел "Приватбанк", который вложил в него свои доходы за 2019 год. Говорят, ему выплачивать государству дивиденды только через 3 месяца, поэтому правительство (акционер банка) надавило на госбанк, чтобы тот на один квартал вложился в долговые бумаги и поддержал бюджет. Сплетники уверяют, что взамен Нацбанк пообещал ему свое рефинансирование под 8% по первому требованию.

Валютные бумаги, по словам финансистов, выкупили банки. Рассказывают, что среди них были и банки с иностранных капиталом, которые ранее продавали гривневые ОВГЗ и скупали на эти средства доллар на межбанке. Думали выводить все на родину. Но говорят, что наш Минфин смог договориться, чтобы они на несколько месяцев разместились в долларовый выпуск украинских гособлигаций.

 

Так как все эти покупки доллара состоялись ранее, сегодня банки не влияли на валютный рынок и на курс гривны своими приобретениями. Эксперты пока не ждут серьезных курсовых раскачек на межбанке. На завтра прогнозируют движение безналичного доллара в узком коридоре - 27,0-27,05 грн/$.
 

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