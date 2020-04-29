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АНАЛИТИКА

Падение спроса украинцев на кредиты стало самым большим за 5 лет

22:11 28.04.2020 |

Финансы, Экономика

 

Украинские банки устанавливают более жесткие стандарты кредитования и ожидают снижения активности кредитования, замедление притока средств клиентов и роста всех рисков, прежде всего - кредитного.

Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса об условиях банковского кредитования за второй квартал 2020 года, проведенного с 19 марта по 9 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

Согласно данным опроса, банки уже заметили снижение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков.

Так, для кредитов бизнеса наибольшее падение в прошлом квартале произошло в сегментах долгосрочных кредитов и кредитов в иностранной валюте, в то время как спрос на краткосрочные займы медленно рос.

При этом запросы на реструктуризацию долга достигли максимума с третьего квартала 2017 года.

"Именно этот фактор и потребность в пополнении запасов и оборотных средств были определяющими для спроса со стороны крупных предприятий в первом квартале", - отмечается в сообщении.

В то же время со стороны малого и среднего бизнеса снижается спрос на кредиты для пополнения оборотного капитала и капитальных инвестиций.

При этом финучреждения устанавливают более жесткие стандарты кредитования.

"Половина всех опрошенных банков в прошлом квартале усилили стандарты кредитования бизнеса из-за негативных инфляционных, курсовых и общеэкономических ожиданий", - констатируют в НБУ.

Также в прошлом квартале уменьшился уровень одобрения заявок на кредиты бизнеса. Для крупных заемщиков основной причиной респонденты указали более жесткие условия в части размера кредита или кредитной линии, а для МСП - требования к залогу.

По данным опроса, падение спроса со стороны населения на кредиты в первом квартале стало самым крупным из 2015 года. Для потребительского кредитования это связано с уменьшением расходов на товары длительного пользования и покупку иностранной валюты.

"В первом квартале банки ужесточили стандарты ипотечного и потребительского кредитования из-за инфляционных рисков, ожидания снижения общей активности и платежеспособности потребителей. Также уменьшился уровень одобрения заявок на кредиты населению", - отмечают в НБУ.

В ходе опроса банки указали, что в целом в прошлом квартале резко вырос уровень всех рисков, в том числе кредитный риск - больше, а риск ликвидности - меньше.

Со следующего квартала, а также ближайшие 12 месяцев целом банки ожидают дальнейшего сокращения спроса населения и бизнеса на кредиты.

"Такое мнение отражает перелом предыдущих тенденций, ведь до сих пор банки сохраняли положительные ожидания относительно роста спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, и по условиям кредитования", - отмечается в сообщении.

Большинство банков также ожидает резкого снижения качества как корпоративного, так и розничного портфеля.

В то же время банки все еще прогнозируют рост объемов депозитов, хотя и меньше, чем в предыдущих кварталах, а часть банков ожидает оттока средств клиентов.

Ожидания реализации всех рисков также ухудшились и достигли своего максимума с второго квартала 2014 года.

Опрос проводился с 19 марта по 9 апреля среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 91%. В НБУ напоминают, что результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозам Национального банка Украины.
 

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