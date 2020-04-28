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Ключевым фигурантом дела о катастрофе MH17 является генерал-полковник ФСБ - Bellingcat
15:39 28.04.2020 |
Одним из ключевых фигурантов дела о сбитом над Донбассом самолете "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 в июле 2014 года является генерал-полковник ФСБ России Андрей Бурлака.
Как сообщает "Европейская правда", к такому выводу пришли расследователи проектов Bellingcat и The Insider.
По информации издания, в перехваченных накануне сбития самолета телефонных переговорах фигурирует "Владимир Иванович" - это заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ генерал-полковник Андрей Бурлака.
"Русская служба Би-би-си" пришла к аналогичному выводу, проведя собственное расследование независимо от The Insider и Bellingcat.
Человек под псевдонимом "Владимир Иванович" проходит в материалах Объединенной следственной группы (JIT), которая ведет официальное международное расследование катастрофы самолета.
В опубликованных следователями телефонных переговорах боевики так называемой "ДНР" между собой называли Владимира Ивановича командиром всей операции, проводимой на Донбассе. А бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков вспоминал, что подчинялся приказам Владимира Ивановича.
В переговорах среди других также фигурировали Александр Бородай (на тот момент "глава правительства ДНР") и Владислав Сурков (на тот момент помощник президента РФ), а также упоминались фамилии главы ФСБ Александра Бортникова и министра обороны РФ Сергея Шойгу.
"Мы можем сказать, что наша следственная группа в сотрудничестве с российскими коллегами из The Insider и при дополнительной помощи Кевина Холла из McClatchy Newspapers (DC) смогла определить личность "Владимира Ивановича" как одного из топовых чиновников Службы безопасности ФСБ России: это генерал-полковник Андрей Иванович Бурлака. Этот генерал ФСБ - самый высокопоставленный российский чиновник, признанный лицом, проходящим в уголовном расследовании факта сбития MH17", - говорится в отчете.
Как сообщалось, 10 марта в Нидерландах начались слушания по делу о сбитом авиалайнере, при этом всех подсудимых боевиков удалось уведомить об этом суде.
Подсудимые - трое россиян и один украинец, которых суд считает причастными к ввозу из РФ в Украину "Бука", который сбил авиалайнер, а также к его эвакуации назад в Россию.
Один из россиян, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов, представлен в суде командой из двух нидерландских и одного российского защитника.
23 марта судья объявил, что адвокату Пулатова нужно сначала дать возможность изучить большое досье - более 36 000 страниц дела. Следующее заседание суда запланировано на 8 июня.
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