Обострение на Донбассе: Как россияне срывают «нормандский формат»

Руслан Рудомський / Depo.ua

Чем громче начали обсуждать следующую встречу в "нормандском формате", тем агрессивнее стали нарушать режим тишины российские боевики на Донбассе.

В последние дни заметно обострилась ситуация на линии разграничения между подконтрольной Киеву территорией Украины и самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР". Обострилась, разумеется, не по украинской инициативе.

В частности, в понедельник, 27 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные Минскими договоренностями 120-мм минометы, а также гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. В итоге, двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, поэтому украинские защитники дали жесткий и решительный ответ.

Днем ранее, 26 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили обязательства по прекращению огня. При этом враг применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152-мм, минометы калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометы различных систем, вооружения БМП, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

А в субботу, 25 апреля, россияне и их наемники настолько обнаглели, что 25 апреля, 16 раз нарушили режим прекращения огня. Так, противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В тот день в результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранение, поэтому Объединенные силы дали результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную активность. По данным разведки Объединенных сил, 25 апреля украинские военнослужащие, которые вели оборонительные действия, уничтожили четырех оккупантов и еще пятерых ранили.

Понятно, что такая внезапная активизация управляемых Россией боевиков "Л-ДНР" не является случайной. Ведь в последнее время все активнее и громче на разных уровнях, в том числе мировом, начали говорить о проведении следующей встречи "нормандской четверки" - если не вживую, то хотя бы в формате видеоконференции.

При этом Россия пытается избежать четырехсторонних переговоров, надеясь заставить Украину играть по ее правилам.

Еще в марте, до карантина Владимир Путин устами своего МИДа дал понять, что на следующую "нормандскую встречу" не собирается, потому что "Украина не выполняет предварительные договоренности". При чем, главным пунктом невыполненных договоренностей, по мнению россиян, являются прямые переговоры с главарями "Л-ДНР", что для Украины является неприемлемым.

Тогда заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что российская делегация вообще не поедет на встречу "нормандской четверки" в апреле, если Украина не пойдет на прямой контакт с так называемой "властью" Л-ДНР".

Сейчас же россияне в список якобы невыполненных Украиной условий добавили еще одно - прекращение огня на Донбассе. Так, глава МИД России Сергей Лавров вчера заявил, что пока ни о каком "нормадском саммите" речь не идет, потому что из принятых на декабрьской встрече в Париже решений Украина выполнила лишь одно, да и то с натяжкой - относительно обмена заложниками.

Как известно, главными результатами парижских переговоров в "нормандском формате" были: обмен удерживаемых лиц в формате "всех на всех" до конца 2019 года, полное прекращение огня к концу 2019 года и разведения сил еще на трех участках линии разграничения до марта 2020 года.

И если обмен пленными действительно так-сяк происходит, то о разведении сил, а точнее о срыве и полной дискредитации этого процесса россиянами, мы не так давно писали в деталях.

Сейчас же Россия пытается обвинить Украину в нежелании прекратить огонь на Донбассе. Ведь на самом деле ситуация получается такая, что российские боевики первыми обстреливают позиции Объединенных сил, заставляя украинских воинов защищаться и открывать огонь в ответ, а потом орут на весь мир, что Украина не соблюдается режим тишины.

Но одно дело - через подконтрольные СМИ устами своего МИДа рассказывать своим избирателям о том, что это Украина нарушает нормандские договоренности, а совсем другое - рассказывать то же самое перед сотнями видеокамер, сидя рядом с лидерами Германии и Франции, которые будут иметь право задавать неудобные вопросы.