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Межбанковские торги 27 апреля были не просто вялыми, а откровенно пассивными
23:27 27.04.2020 |
Последняя неделя апреля началась с небольшого удешевления доллара: 27 апреля его курс на межбанке опустился на 5 копеек и остановился в рамках 27,07-27,09 грн/$. Однако средние цены наличного "американца" с пятницы не изменились: на продаже остались в рамках 27,35-27,45 грн/$, на покупке - 26,90-27,05 грн/$.
Межбанковские торги сегодня были не просто вялыми, а откровенно пассивными. Объем предложения был минимальным за весь месяц - $60 млн (при среднем объеме апреля в районе $150 млн). Но даже его рынок не смог поглотить: не было заметных покупок доллара ни со стороны Ситибанка, ни Креди Агриколь Банка. Доминировал регулятор.
"Торги характеризовались низкой активностью и умеренной ревальвационной динамикой. Она дала возможность Нацбанку выкупить $20 млн по 27,08 грн/$, что стало локальным курсовым дном", - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Бизнес взял паузу и будет активизироваться по мере поступления средств:
* Экспортеры выжидают с более-менее крупными продажами доллара. Поскольку все еще надеются на возмещения по НДС от Госказначейства. Пока получили лишь одно крошечное перечисление: 24 апреля порядка 251,4 млн грн. Активнее конвертировать валютную выручку начнут, когда разуверятся в бюджетных возмещениях. Пока их ждут.
* Покупатели доллара ждут гривневых вливаний на счета. Речь не только о прямых импортерах, которые завозят готовую иностранную продукцию, но и об украинских производителях, которые закупаются иностранные комплектующие и сырье. Сейчас предприятия не работают из-за карантина, простаивают. Но их руководство надеется на восстановление деятельности по мере его послабления, которое обещают власти, и будет нуждаться в средствах на восстановление деятельности.
На счет новой волны рефинансирования после снижения учетной ставки НБУ делаются разные прогнозы.
По одним, о первых новых договорах станет известно уже на этой неделе, по другим - не ранее чем через неделю. Первопроходцами должны стать госбанки - перво-наперво, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Ожидается, что им будут открываться кредитные лимиты, которые они будут выбирать постепенно.
На май прогнозируется выделение порядка 40-50 млрд грн. Это только на кредитные проекты.
Предполагалось, что крупные суммы нацбанковского рефинансирования также будут выделяться на выкуп у Минфина новых выпусков облигаций внутреннего госзайма и покрытие дефицита госбюджета.
На завтра, 28 апреля, правительство заявило размещение двух долларовых выпусков - 6-месячного и 8-месячного. Без указания суммы. А также одного выпуска бумаг без каких-либо признаков. По объему и валюте. Это может быть и гривна, и евро.
Кстати, финансисты верят в то, что на этой неделе Минфин сможет впервые за последние полтора месяца разместить свои ОВГЗ.
"Средняя доходность для сделок по гривневым гособлигациям на вторичном рынке на текущий момент составляет порядка 14-15% годовых. Потому не исключается, что правительство завтра сможет выйти на доходность нового выпуска в районе 11%", - считает Невмержицкий.
Злые языки уверяют, что новые бумаги будут приобретать в основном госбанки под давлением своего акционера (Кабмина). Рассказывают, что купить гривневые бумаги сейчас уговаривают государственный Приватбанк: что он может вложить в них часть своей прибыли (дивидендов) за 2019 год. Валютные ОВГЗ стараются навязать другим госструктурам, не исключается, что их снова купит НАК "Нафтогаз", как это делалось в первом квартале 2020 года.
Прямого влияния ОВГЗ-аукциона на межбанк и на курс гривны не ожидается. Поскольку в нем не прогнозируется участие иностранных инвесторов.
28 апреля движение безналичного курса гривны прогнозируется в рамках 27,04-27,12 грн/$.
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